Collecte de données : pourquoi Apple a autant tardé à supprimer cette app virale
Par Laurence - Publié le
Voici une nouvelle polémique autour de l’App Store. Apple a retiré cette semaine l’application Freecash, après plusieurs mois de présence et des millions de téléchargements. En cause : des pratiques jugées trompeuses et une collecte de données particulièrement intrusive.
Freecash s’était hissée jusqu’à la deuxième place de l’App Store américain en janvier, portée par une campagne massive sur TikTok (et pas mal de jeux gratuits avec pubs). Le concept était simple et séduisant : promettre jusqu’à 35 dollars de gains par heure en regardant des vidéos.
Dans les faits, l’expérience était bien différente. Les utilisateurs ne gagnaient que quelques centimes en jouant à des jeux mobiles ou en regardant des publicités. L’objectif réel semblait être d’inciter aux achats intégrés et à l’engagement dans des applications partenaires.
En réalité, derrière cette mécanique, l’app collectait une quantité importante de données personnelles. Selon les analyses relayées par Malwarebytes, Freecash récupérait des informations sensibles comme les données de santé ou de biométrie, la religion ou l'origine ethnique. À cela s’ajoutaient des données supplémentaires récoltées via les jeux installés par les utilisateurs. Bref la pratique dépassait largement le cadre habituel des applications de divertissement.
Pour justifier sa décision, Cupertino a invoqué — tardivement —une violation de ses règles, notamment en matière de fraude et de marketing trompeur. L’ampleur du phénomène s’explique aussi par des techniques de croissance agressives : publicités trompeuses sur les réseaux sociaux, faux avis et bots pour booster la visibilité et possible recyclage d’une ancienne app pour contourner la validation Apple
Mais l’éditeur se défend. De son côté, la société mère Almedia conteste toute irrégularité. Elle affirme respecter les règles de l’App Store et souligne que ses applications ont été validées à plusieurs reprises. L'argument est classique mais ne suffit pas à expliquer le retard.
Malgré plusieurs alertes, notamment une enquête de Wired dès janvier et une prise de contact de TechCrunch, l’application est restée disponible pendant des mois sur l’App Store et comptait des millions d'utilisateurs avant d'être finalement retirée. Au total, Freecash aurait été téléchargée plus de 5,5 millions de fois en janvier 2026, sur iOS et Android.
Cette affaire relance une question sensible : jusqu’où peut aller la promesse de sécurité de l’App Store ? Si Apple met en avant un environnement contrôlé, des applications comme Freecash montrent que certaines pratiques passent encore entre les mailles du filet — parfois pendant plusieurs mois. À mesure que les apps deviennent plus sophistiquées dans leurs stratégies d’acquisition et de collecte de données, la capacité de détection et de réaction des plateformes devient un enjeu central.
Une app virale portée par TikTok
Freecash s’était hissée jusqu’à la deuxième place de l’App Store américain en janvier, portée par une campagne massive sur TikTok (et pas mal de jeux gratuits avec pubs). Le concept était simple et séduisant : promettre jusqu’à 35 dollars de gains par heure en regardant des vidéos.
Dans les faits, l’expérience était bien différente. Les utilisateurs ne gagnaient que quelques centimes en jouant à des jeux mobiles ou en regardant des publicités. L’objectif réel semblait être d’inciter aux achats intégrés et à l’engagement dans des applications partenaires.
En réalité, derrière cette mécanique, l’app collectait une quantité importante de données personnelles. Selon les analyses relayées par Malwarebytes, Freecash récupérait des informations sensibles comme les données de santé ou de biométrie, la religion ou l'origine ethnique. À cela s’ajoutaient des données supplémentaires récoltées via les jeux installés par les utilisateurs. Bref la pratique dépassait largement le cadre habituel des applications de divertissement.
Une réaction tardive d'Apple
Pour justifier sa décision, Cupertino a invoqué — tardivement —une violation de ses règles, notamment en matière de fraude et de marketing trompeur. L’ampleur du phénomène s’explique aussi par des techniques de croissance agressives : publicités trompeuses sur les réseaux sociaux, faux avis et bots pour booster la visibilité et possible recyclage d’une ancienne app pour contourner la validation Apple
Mais l’éditeur se défend. De son côté, la société mère Almedia conteste toute irrégularité. Elle affirme respecter les règles de l’App Store et souligne que ses applications ont été validées à plusieurs reprises. L'argument est classique mais ne suffit pas à expliquer le retard.
Malgré plusieurs alertes, notamment une enquête de Wired dès janvier et une prise de contact de TechCrunch, l’application est restée disponible pendant des mois sur l’App Store et comptait des millions d'utilisateurs avant d'être finalement retirée. Au total, Freecash aurait été téléchargée plus de 5,5 millions de fois en janvier 2026, sur iOS et Android.
Qu’en penser ?
Cette affaire relance une question sensible : jusqu’où peut aller la promesse de sécurité de l’App Store ? Si Apple met en avant un environnement contrôlé, des applications comme Freecash montrent que certaines pratiques passent encore entre les mailles du filet — parfois pendant plusieurs mois. À mesure que les apps deviennent plus sophistiquées dans leurs stratégies d’acquisition et de collecte de données, la capacité de détection et de réaction des plateformes devient un enjeu central.