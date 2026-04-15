Collecte de données : pourquoi Apple a autant tardé à supprimer cette app virale

Une app virale portée par TikTok

Une réaction tardive d'Apple

Qu’en penser ?



Cette affaire relance une question sensible : jusqu’où peut aller la promesse de sécurité de l’App Store ? Si Apple met en avant un environnement contrôlé, des applications comme Freecash montrent que certaines pratiques passent encore entre les mailles du filet — parfois pendant plusieurs mois. À mesure que les apps deviennent plus sophistiquées dans leurs stratégies d’acquisition et de collecte de données, la capacité de détection et de réaction des plateformes devient un enjeu central.

Freecash s’était hissée jusqu’à la deuxième place de l’App Store américain en janvier, portée par une(et pas mal de jeux gratuits avec pubs). Le concept était simple et séduisant : promettre jusqu’à 35 dollars de gains par heure en regardant des vidéos.Dans les faits, l’expérience était bien différente.. L’objectif réel semblait être d’inciter aux achats intégrés et à l’engagement dans des applications partenaires.En réalité, derrière cette mécanique,. Selon les analyses relayées par, Freecash récupérait des informations sensibles comme les données de santé ou de biométrie, la religion ou l'origine ethnique. À cela s’ajoutaient des données supplémentaires récoltées via les jeux installés par les utilisateurs. Bref la pratique dépassait largement le cadre habituel des applications de divertissement.L’ampleur du phénomène s’explique aussi par des techniques de croissance agressives : publicités trompeuses sur les réseaux sociaux, faux avis et bots pour booster la visibilité et possible recyclage d’une ancienne app pour contourner la validation AppleMais l’éditeur se défend.Elle affirme respecter les règles de l’App Store et souligne que ses applications ont été validées à plusieurs reprises. L'argument est classique mais ne suffit pas à expliquer le retard.Malgré plusieurs alertes, notamment une enquête dedès janvier et une prise de contact de, l’application est restée disponible pendant des mois sur l’App Store et comptait des millions d'utilisateurs avant d'être finalement retirée.