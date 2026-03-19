Le FBI et les renseignements achètent légalement les données de géolocalisation

Une pratique légale, mais très contestée

commercialement disponibles

contournement scandaleux du Quatrième Amendement

Une faille juridique

Quid de l'IA ?

Qu'en penser ?



Cette affaire illustre une réalité souvent ignorée : la surveillance ne passe plus uniquement par les États, mais aussi par un écosystème commercial de données. Tant que ces informations resteront librement vendues, les autorités pourront contourner les garde-fous juridiques. Un contraste reste frappant avec l’Europe, où des réglementations comme le RGPD encadrent plus strictement l’exploitation des données personnelles.

Officiellement,. Leur argument : ces données sont, donc accessibles sans autorisation judiciaire. En pratique, ces informations permettent de suivre les déplacements d’un individu, mais aussi de reconstituer son historique de localisation ou d'analyser ses habitudes. Le niveau de précision est comparable à celui fourni par les opérateurs télécoms, mais obtenu sans les mêmes contraintes légales.Pour le sénateur Ron Wyden, cette pratique constitue un. Il dénonce un, qui protège les citoyens contre les perquisitions abusives.Le cœur du problème est qu'un mandat est obligatoire pour obtenir ces données auprès des opérateurs (souvenez-vous du dossier de San Bernardino). Mais. Il s'agit tout simplement d'une faille juridique exploitée par les agences.. En 2023, le FBI affirmait avoir mis fin à ce type de pratiques sans mandat. Mais lors d’une récente audition au Sénat, son directeur a reconnu que l’agence achète à nouveau ces données, invoquant leur utilité pour le renseignement.Mais il y a un autre point sensible avec l’usage de l’intelligence artificielle. Désormais, grâce à l'IA, ces bases de données massives peuvent être(et pas seulement aux USA), et ce, de manière beaucoup plus fine, corrélation des déplacements, identification de comportement et surveillance indirecte.Face à ces révélations, plusieurs élus poussent une réforme juridique pour l'avenir. Mais le débat dépasse ce cadre et une question plus large : faut-il autoriser la vente de données personnelles à grande échelle ?