Vie privée : la collecte de données personnelles explose !

Une collecte de données en forte hausse

Des contrôles d’âge largement contournables

Un dilemme entre sécurité et vie privée

double blind

Une pression réglementaire croissante

Qu’en penser ?



Si quelques bonnes pratiques émergent — comme des outils de contrôle parental ou des alertes limitant le partage d’informations sensibles —, elles restent encore minoritaires. Pour les régulateurs, le constat est clair : malgré les efforts affichés, l’écosystème numérique évolue dans le mauvais sens. Plus de données sont collectées, tandis que les protections restent insuffisantes. Un déséquilibre qui pourrait accélérer l’adoption de règles plus strictes dans les années à venir.

Besoin d'aide pour choisir votre logiciel de sécurité ?



Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.



Les meilleurs antivirus pour Mac

Les meilleurs antivirus pour iPhone Protégez vos fichiers et vos données personnelles,Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.

L’étude, qui a analysé près de(réseaux sociaux, jeux, éducation ou e-commerce), met en évidence une tendance préoccupante :Ainsi, on apprend qu’. Plus globalement, 59 % exigent une adresse e-mail, 50 % un pseudonyme et 46 % des données de localisation pour accéder à certaines fonctionnalités. En outre, cette évolution touche aussi les plus jeunes, alors même que les initiatives visant à renforcer leur protection se multiplient depuis plus de dix ans.En parallèle,, passant de 15 % des sites en 2015 à environ 45 % aujourd’hui. Mais leur efficacité reste trèsDans la majorité des cas, les plateformes utilisent la méthode dite de l’auto-déclaration : il suffit à l’utilisateur d’indiquer son âge, et ce,. Résultat, 88 % des systèmes en place sont facilement contournables.Les méthodes plus robustes restent: seulement 11 % des services demandent un document officiel, et à peine 5 % utilisent des technologies d’estimation, comme l’analyse faciale via l’IA.Cette situation met en lumière un débat de fond :Certaines plateformes, comme, refusent de renforcer les contrôles au prix d’une collecte accrue de données personnelles. L’entreprise estime que ces exigences sont contradictoires avec ses engagements en matière de confidentialité.À l’inverse, des organisations commedéfendent. Parmi elles, les systèmes dits, où un tiers vérifie l’âge sans transmettre les données personnelles au service. Plus sécurisant mais plus coûteux aussi !En Europe, leimpose aux plateformes de garantir un haut niveau de protection pour les mineurs.Certaines plateformes de contenus pour adultes sont déjà dans le viseur pour défaut de contrôle d’âge. Par ailleurs, la Commission européenne travaille sur une, censée concilier sécurité et respect de la vie privée.Dans le même temps, plusieurs pays envisagent des, allant jusqu’à