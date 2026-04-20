Le chargeur MagSafe 25W officiel d'Apple à son prix le plus bas (-20%) !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous voulez disposer de la charge sans fil la plus rapide pour votre iPhone, il vous faut un modèle certifié MagSafe, coûtant souvent plus cher qu'un modèle basique. Si vous souhaitez vous offrir le dernier chargeur MagSafe officiel d'Apple, c'est peut-être le moment de craquer puisque ce dernier est à son tarif le plus bas constaté depuis son lancement.
Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé ses nouveaux smartphones milieu et haut de gamme (le dernier 17e est compatible MagSafe). Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture), mais également de placer à coup sûr le téléphone de manière optimale sur un chargeur sans fil MagSafe.
Les aimants sur les deux périphériques assurent en effet que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées .Les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point.
De plus, les nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple permettent la recharge en sans-fil à 25W s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 15W pour la génération précédente. La certification MagSafe nécessite de verser une dîme à Apple, ce qui explique le tarif plus élevés de ces modèles chez les accessoiristes. La version officielle d'Apple dispose d'un câble d'1 mètre ou de 2 mètres et d'un connecteur USB-C.
Qu’est-ce que la technologie MagSafe ?
Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé ses nouveaux smartphones milieu et haut de gamme (le dernier 17e est compatible MagSafe). Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture), mais également de placer à coup sûr le téléphone de manière optimale sur un chargeur sans fil MagSafe.
Les aimants sur les deux périphériques assurent en effet que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées .Les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point.
Le chargeur MagSafe officiel Apple à 35€
De plus, les nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple permettent la recharge en sans-fil à 25W s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 15W pour la génération précédente. La certification MagSafe nécessite de verser une dîme à Apple, ce qui explique le tarif plus élevés de ces modèles chez les accessoiristes. La version officielle d'Apple dispose d'un câble d'1 mètre ou de 2 mètres et d'un connecteur USB-C.