Nothing lance Essential Voice, sa dictée IA qui veut remplacer votre clavier
Par Vincent Lautier - Publié le
Nothing a présenté hier Essential Voice, un nouvel outil de dictée vocale propulsé par l'IA. L'idée est simple : parler à son téléphone pour taper plutôt qu'utiliser le clavier, avec un nettoyage automatique des hésitations, la traduction en direct dans 100 langues, et des raccourcis vocaux personnalisés. Disponible sur le Phone (3) dès maintenant.
Essential Voice s'active soit depuis le clavier du téléphone, soit via l'Essential Key, ce bouton physique dédié que Nothing a installé sur ses derniers smartphones. Une fois déclenché, l'utilisateur parle normalement, et l'IA se charge de transcrire la parole en texte propre : suppression des
Essential Voice embarque aussi un mode traduction en temps réel. Vous dictez en français, vous demandez
Le déploiement se fait en plusieurs temps. Le Nothing Phone (3), le flagship actuel de la marque, est le premier servi. Le Phone (4a) Pro suit dans les prochains jours, et le Phone (4a) standard l'aura début mai. Pour le moment, les modèles plus anciens comme le Phone (2) ou le Phone (1) ne sont pas concernés. La fonction s'inscrit dans la stratégie Essential AI de Nothing, qui a démarré avec l'Essential Key et cherche à faire du téléphone un assistant plus proactif piloté par la voix.
Sur le fond, Nothing n'invente rien. La dictée vocale existe depuis des années sur iPhone et Android, et Google a déjà intégré des fonctions similaires dans Gboard avec Gemini. Ce qui change avec Essential Voice, c'est l'intégration native au niveau système, le bouton physique dédié, et surtout la promesse d'un texte directement utilisable, sans retouche. Si ça marche bien, ça peut vraiment changer la façon dont on écrit sur téléphone.
Par contre, on attend de voir à l'usage. La transcription propre, c'est le Graal depuis vingt ans et tout le monde le promet. Wispr Flow, Google Recorder, Otter, tous racontent la même histoire. Nothing mise ici sur son intégration système et son Essential Key pour faire la différence, et c'est plutôt cohérent avec l'image de marque. En attendant, les possesseurs de Phone (3) vont pouvoir tester ça !
Comment fonctionne Essential Voice
Essential Voice s'active soit depuis le clavier du téléphone, soit via l'Essential Key, ce bouton physique dédié que Nothing a installé sur ses derniers smartphones. Une fois déclenché, l'utilisateur parle normalement, et l'IA se charge de transcrire la parole en texte propre : suppression des
euh, des
hum, des répétitions et des pauses. Le résultat, c'est a priori un message qui ressemble à du texte écrit, pas à un enregistrement audio transcrit brutalement. Nothing compare d'ailleurs son outil à Wispr Flow, une application Android récente qui propose une expérience similaire. La grande différence ici, c'est que la fonction est intégrée nativement au système.
La traduction et les raccourcis personnalisés
Essential Voice embarque aussi un mode traduction en temps réel. Vous dictez en français, vous demandez
traduis en espagnol, et le texte sort en espagnol. La détection de langue est automatique et l'outil prend en charge plus de 100 langues. Autre fonctionnalité intéressante, les Personal Mappings : des raccourcis vocaux personnalisés pour insérer rapidement une adresse, un lien, une formule de politesse ou n'importe quel texte récurrent. Dire
envoie à mon emailpeut par exemple pré-remplir l'adresse du destinataire. Côté confidentialité, Nothing précise que les enregistrements audio sont chiffrés pendant le traitement et ne sont pas stockés durablement sur ses serveurs.
Déploiement progressif sur les Nothing Phone
Le déploiement se fait en plusieurs temps. Le Nothing Phone (3), le flagship actuel de la marque, est le premier servi. Le Phone (4a) Pro suit dans les prochains jours, et le Phone (4a) standard l'aura début mai. Pour le moment, les modèles plus anciens comme le Phone (2) ou le Phone (1) ne sont pas concernés. La fonction s'inscrit dans la stratégie Essential AI de Nothing, qui a démarré avec l'Essential Key et cherche à faire du téléphone un assistant plus proactif piloté par la voix.
On en dit quoi ?
Sur le fond, Nothing n'invente rien. La dictée vocale existe depuis des années sur iPhone et Android, et Google a déjà intégré des fonctions similaires dans Gboard avec Gemini. Ce qui change avec Essential Voice, c'est l'intégration native au niveau système, le bouton physique dédié, et surtout la promesse d'un texte directement utilisable, sans retouche. Si ça marche bien, ça peut vraiment changer la façon dont on écrit sur téléphone.
Par contre, on attend de voir à l'usage. La transcription propre, c'est le Graal depuis vingt ans et tout le monde le promet. Wispr Flow, Google Recorder, Otter, tous racontent la même histoire. Nothing mise ici sur son intégration système et son Essential Key pour faire la différence, et c'est plutôt cohérent avec l'image de marque. En attendant, les possesseurs de Phone (3) vont pouvoir tester ça !