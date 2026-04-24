iPhone 20 ans : un écran OLED inédit, plus fin et sans bordures
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027, Apple préparerait une refonte majeure de son smartphone. Au cœur de cette transformation : un nouvel écran OLED conçu sur mesure, à la fois plus fin, plus lumineux… et potentiellement sans aucune bordure visible.
Selon des informations issues de la chaîne d’approvisionnement, Apple travaillerait avec Samsung sur une dalle OLED
L’objectif est de conserver une prise en main naturelle, d'éviter les déformations visuelles sur les bords et d'améliorer les gestes tactiles depuis les extrémités. Voilà un compromis qui s’inscrit dans la philosophie de la Pomme : privilégier l’ergonomie plutôt que l’effet spectaculaire.
Autre innovation clé : l’adoption d’une dalle
Concrètement, cette approche permet de réduire l’épaisseur de l’écran, d’augmenter la luminosité et de diminuer la consommation énergétique. En contrepartie, la gestion des reflets devient plus complexe. Apple pourrait toutefois compenser ce point avec ses traitements antireflets déjà introduits sur les dernières générations d’iPhone.
Le futur écran intégrerait également une couche de diffusion lumineuse spécifique, décrite comme
Apple envisagerait pour cet iPhone anniversaire un design radical : un modèle entièrement en verre, sans aucune découpe visible. La question reste toutefois ouverte concernant les capteurs frontaux. En effet, avec cette technologie, Face ID sous l’écran n’est pas encore garanti. Il reste la question de la caméra frontale invisible en développement, un compromis restant possible avec un poinçon discret. Les différentes sources ne sont pas encore alignées, signe que le projet est toujours en phase de test.
Après l’iPhone X en 2017, Apple pourrait à nouveau marquer les esprits avec ce modèle des 20 ans. L’objectif serait clair : proposer un design véritablement différenciant, à la hauteur de l’événement.
Avec cet écran nouvelle génération, Apple ne cherche pas seulement à affiner son design. La firme semble vouloir franchir une étape vers un iPhone totalement immersif, où l’écran devient l’unique interface.
Un projet ambitieux, qui dépend encore de plusieurs avancées technologiques, mais qui illustre une tendance de fond : faire disparaître progressivement les contraintes matérielles pour laisser toute la place à l’expérience utilisateur.
Un écran recourbé sur les quatre côtés
Selon des informations issues de la chaîne d’approvisionnement, Apple travaillerait avec Samsung sur une dalle OLED
quad-curved, c’est-à-dire légèrement recourbée sur ses quatre côtés. Mais contrairement aux écrans très courbés (type
waterfall) déjà vus sur certains smartphones, la firme miserait sur des micro-courbures beaucoup plus discrètes.
L’objectif est de conserver une prise en main naturelle, d'éviter les déformations visuelles sur les bords et d'améliorer les gestes tactiles depuis les extrémités. Voilà un compromis qui s’inscrit dans la philosophie de la Pomme : privilégier l’ergonomie plutôt que l’effet spectaculaire.
Une technologie OLED plus fine et plus lumineuse
Autre innovation clé : l’adoption d’une dalle
pol-less, sans film polarisant. Cupertino s’appuierait pour cela sur une technologie de Samsung Display (encore) appelée COE (Color Filter on Encapsulation).
Concrètement, cette approche permet de réduire l’épaisseur de l’écran, d’augmenter la luminosité et de diminuer la consommation énergétique. En contrepartie, la gestion des reflets devient plus complexe. Apple pourrait toutefois compenser ce point avec ses traitements antireflets déjà introduits sur les dernières générations d’iPhone.
Le futur écran intégrerait également une couche de diffusion lumineuse spécifique, décrite comme
en forme de cratère. Cette technologie viserait à uniformiser la luminosité et éviter les variations visibles sur la dalle. Un détail technique, mais crucial pour un écran censé couvrir toute la surface de l’appareil.
Vers un iPhone entièrement en verre
Apple envisagerait pour cet iPhone anniversaire un design radical : un modèle entièrement en verre, sans aucune découpe visible. La question reste toutefois ouverte concernant les capteurs frontaux. En effet, avec cette technologie, Face ID sous l’écran n’est pas encore garanti. Il reste la question de la caméra frontale invisible en développement, un compromis restant possible avec un poinçon discret. Les différentes sources ne sont pas encore alignées, signe que le projet est toujours en phase de test.
Qu'en penser ?
Après l’iPhone X en 2017, Apple pourrait à nouveau marquer les esprits avec ce modèle des 20 ans. L’objectif serait clair : proposer un design véritablement différenciant, à la hauteur de l’événement.
Avec cet écran nouvelle génération, Apple ne cherche pas seulement à affiner son design. La firme semble vouloir franchir une étape vers un iPhone totalement immersif, où l’écran devient l’unique interface.
Un projet ambitieux, qui dépend encore de plusieurs avancées technologiques, mais qui illustre une tendance de fond : faire disparaître progressivement les contraintes matérielles pour laisser toute la place à l’expérience utilisateur.