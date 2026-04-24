iPhone 20 ans : un écran OLED inédit, plus fin et sans bordures

Un écran recourbé sur les quatre côtés

quad-curved

waterfall

Une technologie OLED plus fine et plus lumineuse

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en forme de cratère

Vers un iPhone entièrement en verre

Qu'en penser ?



Après l’iPhone X en 2017, Apple pourrait à nouveau marquer les esprits avec ce modèle des 20 ans. L’objectif serait clair : proposer un design véritablement différenciant, à la hauteur de l’événement.



Avec cet écran nouvelle génération, Apple ne cherche pas seulement à affiner son design. La firme semble vouloir franchir une étape vers un iPhone totalement immersif, où l’écran devient l’unique interface.



Un projet ambitieux, qui dépend encore de plusieurs avancées technologiques, mais qui illustre une tendance de fond : faire disparaître progressivement les contraintes matérielles pour laisser toute la place à l’expérience utilisateur.

Selon des informations issues de la chaîne d’approvisionnement,, c’est-à-dire légèrement recourbée sur ses quatre côtés. Mais contrairement aux écrans très courbés (type) déjà vus sur certains smartphones, la firme miserait sur des, d'éviter les déformations visuelles sur les bords et d'améliorer les gestes tactiles depuis les extrémités. Voilà un compromis qui s’inscrit dans la philosophie de la Pomme : privilégier l’ergonomie plutôt que l’effet spectaculaire.Autre innovation clé :. Cupertino s’appuierait pour cela sur une technologie de Samsung Display (encore) appelée COE (C).Concrètement, cette approche permet de, d’augmenter la luminosité et de diminuer la consommation énergétique. En contrepartie, la gestion des reflets devient plus complexe. Apple pourrait toutefois compenser ce point avec ses traitements antireflets déjà introduits sur les dernières générations d’iPhone., décrite comme. Cette technologie viserait à uniformiser la luminosité et éviter les variations visibles sur la dalle. Un détail technique, mais crucial pour un écran censé couvrir toute la surface de l’appareil.La question reste toutefois ouverte concernant les capteurs frontaux. En effet, avec cette technologie, Face ID sous l’écran n’est pas encore garanti. Il reste la question de la caméra frontale invisible en développement, un compromis restant possible avec un poinçon discret. Les différentes sources ne sont pas encore alignées, signe que le projet est toujours en phase de test.