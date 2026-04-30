Motorola annonce le Moto G47 : capteur 108 MP, écran 120 Hz pour 299 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Motorola vient d'annoncer le Moto G47, son nouveau milieu de gamme attendu en France à 299 euros. Au programme : un écran 6,67 pouces FHD+ en 120 Hz, un capteur principal de 108 MP et une batterie de 5 200 mAh. Sur le papier, la fiche technique a de quoi séduire dans cette tranche de prix.
Le Moto G47 vient s'intercaler dans une gamme G qui se porte plutôt bien chez Motorola. La marque a profité de l'occasion pour rafraîchir son catalogue avec aussi le G87, le G37 et le G37 Power. Côté esthétique, le G47 reprend les coloris Pantone qui font la signature visuelle du fabricant depuis quelques années, avec trois teintes au choix. Côté disponibilité, il faudra patienter jusqu'au mois de juin pour le voir arriver en France, à un tarif de départ de 299 euros pour la version 8/128 Go.
Sous le capot, Motorola embarque un Dimensity 6300 de chez MediaTek, 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu'à 256 Go de stockage UFS 2.2, extensibles à 1 To via microSD. L'écran LCD de 6,67 pouces affiche du FHD+ à 120 Hz, protégé par du Gorilla Glass 7i. La partie photo s'appuie sur un capteur principal de 108 MP avec un zoom sans perte 3x, un capteur macro de 2 MP et un selfie de 8 MP en façade. La batterie de 5 200 mAh accepte la charge filaire 20 W TurboPower et propose même de la charge sans fil inversée 6 W pour vos écouteurs. Le tout tourne sous Android 16 avec l'interface Hello UX, et le téléphone est certifié IP64 et MIL-STD-810H.
La grande inconnue, c'est le suivi logiciel : Motorola n'a rien communiqué sur le nombre de mises à jour Android et de patchs de sécurité, ce qui devient un peu gênant quand Samsung et Google promettent jusqu'à six ans de suivi.
C'est un milieu de gamme honnête, qui coche pas mal de cases. Le 108 MP sur le papier, c'est sympa, et le 120 Hz sur LCD reste une bonne surprise à ce tarif. Mais 20 W de charge en 2026, c'est trop peu quand on voit ce que propose la concurrence, surtout chinoise. Reste aussi à voir si le Dimensity 6300 tiendra ses promesses au quotidien.
Un milieu de gamme qui se met à jour
Le Moto G47 vient s'intercaler dans une gamme G qui se porte plutôt bien chez Motorola. La marque a profité de l'occasion pour rafraîchir son catalogue avec aussi le G87, le G37 et le G37 Power. Côté esthétique, le G47 reprend les coloris Pantone qui font la signature visuelle du fabricant depuis quelques années, avec trois teintes au choix. Côté disponibilité, il faudra patienter jusqu'au mois de juin pour le voir arriver en France, à un tarif de départ de 299 euros pour la version 8/128 Go.
Une fiche technique solide pour le tarif
Sous le capot, Motorola embarque un Dimensity 6300 de chez MediaTek, 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu'à 256 Go de stockage UFS 2.2, extensibles à 1 To via microSD. L'écran LCD de 6,67 pouces affiche du FHD+ à 120 Hz, protégé par du Gorilla Glass 7i. La partie photo s'appuie sur un capteur principal de 108 MP avec un zoom sans perte 3x, un capteur macro de 2 MP et un selfie de 8 MP en façade. La batterie de 5 200 mAh accepte la charge filaire 20 W TurboPower et propose même de la charge sans fil inversée 6 W pour vos écouteurs. Le tout tourne sous Android 16 avec l'interface Hello UX, et le téléphone est certifié IP64 et MIL-STD-810H.
La grande inconnue, c'est le suivi logiciel : Motorola n'a rien communiqué sur le nombre de mises à jour Android et de patchs de sécurité, ce qui devient un peu gênant quand Samsung et Google promettent jusqu'à six ans de suivi.
On en dit quoi ?
C'est un milieu de gamme honnête, qui coche pas mal de cases. Le 108 MP sur le papier, c'est sympa, et le 120 Hz sur LCD reste une bonne surprise à ce tarif. Mais 20 W de charge en 2026, c'est trop peu quand on voit ce que propose la concurrence, surtout chinoise. Reste aussi à voir si le Dimensity 6300 tiendra ses promesses au quotidien.