Motorola annonce le Moto G47 : capteur 108 MP, écran 120 Hz pour 299 euros

On en dit quoi ?



C'est un milieu de gamme honnête, qui coche pas mal de cases. Le 108 MP sur le papier, c'est sympa, et le 120 Hz sur LCD reste une bonne surprise à ce tarif. Mais 20 W de charge en 2026, c'est trop peu quand on voit ce que propose la concurrence, surtout chinoise. Reste aussi à voir si le Dimensity 6300 tiendra ses promesses au quotidien.