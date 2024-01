7 ans de mises à jour d'Android pour les Samsung S24 ! Mieux qu'Apple ?

7 ans de mises à jour d'Android pour les S24 de Samsung

Mieux qu'Apple ?

L'amour dure 3 ans (et votre smartphone ?)

Après avoir annoncé en 2022 4 ans de mises à jour d'Android et de la surcouche maison One UI, ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité pour les Galaxy S22, Samsung va encore plus loin cette année et promet 7 années de mises à jour du système pour ses Galaxy S24.. En effet, Google a également promis 7 années de mises à jour d'Android pour ses Pixel 8 lors de la présentation officielle de ces derniers,Alors,, qui tient autant du marketing que de l'effort pour préserver l'environnement,Oui... et non. Apple ne donne pas de chiffre exact quant au nombre de futures versions qui seront supportées par ses iPhone. Les nouvelles versions d'iOS laissent régulièrement quelques modèles sur le carreau, avec des durées de prises en charge variant entre 5 et 7 ans (8 ans pour l'iPad Air 2, livré avec iOS 8 et compatible avec iPadOS 15).mais propose une prise en charge sur plus de 4 ans depuis de nombreuses années, là où la dernière annonce de Samsung ne concerne que les Galaxy S24.. En effet, il n'est pas forcément très intéressant d'être certain de disposer de la dernière version si le matériel n'est pas adapté, et que vous ne disposez que d'un nombre très faible (voire nul) des potentielles nouveautés du système (cela vaut pour Apple également). S'avancer sur un chiffre précis pourrait également réduire les innovations d'un système, et forcer la firme à attendre que le matériel, qui a été vendu avec la garantie de X années de mises à jour, passe cette limite avant de lancer d'importantes nouveautés logicielles.Cette annonce de Samsung a certainement ravi les équipes marketing,, dont les productions devront encaisser coûte que coûte les avancées technologiques d'un système qui n'est pas conçu en interne (contrairement à Apple et Google, ce qui met Samsung dans une position particulière).Ne nous méprenons pas,(tout en étant un argument marketing évident, et une avancée pour la préservation de l'environnement). Toutefois, fournir un chiffre précis peut être à double tranchant, avecAu final,. Le meilleur appareil est celui qui vous convient, et il est assez futile de vouloir que tout le monde fasse le même choix que vous (soyez-en conscient dans les commentaires qui ne manqueront pas de fleurir ci-dessous svp ^^). Cette annonce de Samsung nous montre simplement, encore une fois, que la concurrence est toujours une bonne chose pour le consommateur.