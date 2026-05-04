Evan Blass tire sa révérence : le roi des leaks smartphone arrête

On en dit quoi ?



C'est une fin de cycle. Evan Blass, c'était l'époque où le leak était un sport individuel, pratiqué dans son coin avec un carnet d'adresses bien rempli, à une époque où les marques cachaient encore leurs produits jusqu'au bout.



Aujourd'hui les fuites se sont industrialisées : Ice Universe, OnLeaks et compagnie balancent des renders 3D dès qu'un schéma sort d'une usine chinoise. La magie du leak impromptu a un peu disparu.