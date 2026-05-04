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Evan Blass tire sa révérence : le roi des leaks smartphone arrête

Par Vincent Lautier - Publié le

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Evan Blass, alias @evleaks, a annoncé sur X qu'il arrêtait de leaker des smartphones après plus de 15 ans. Le leaker derrière les plus gros scoops sur les Samsung Galaxy, Pixel, Motorola Razr et compagnie évoque des problèmes de santé et financiers. Une page se tourne dans l'univers des leaks de smartphones.

Photo : Evan Blass
Photo : Evan Blass


"Probablement" son dernier post



Le post est tombé sur X. Evan Blass, leaker légendaire derrière le compte @evleaks, a publié ce qui sera probablement son dernier message sur la plateforme. Il y explique avoir besoin de prendre des décisions difficiles pour améliorer sa situation, et qualifie son activité de fuite de distraction improductive. Pas de show, pas de dramatisation, juste un type qui pose les armes après plus de quinze ans à devancer les communiqués.



Quinze ans à doubler les constructeurs



Pour les plus jeunes d'entre vous qui découvriraient le bonhomme, Blass a passé sa carrière à publier des renders, des spécifications techniques et des dates de sortie avant les marques elles-mêmes. Souvent pour des appareils Android, Samsung Galaxy S7, Nexus 4 et 5, Moto X, Motorola Razr foldables, Pixel à la chaîne, Sony Xperia, HTC, Nokia... la liste est longue et la précision était parfois chirurgicale. Pendant des années, des sites tech entiers ont vécu en commentant ses tweets.

Evan Blass tire sa révérence : le roi des leaks smartphone arrête


Fins de mois difficiles



Côté raisons évoquées, il y y a deux gros sujets : sa santé et ses finances. À 50 ans, il vit avec une sclérose en plaques diagnostiquée il y a longtemps, et il explique ne plus avoir les moyens de payer ses médicaments ni ses transports. Le leaking, lui, ne paie pas les factures : il bossait sans rémunération directe, juste pour la notoriété et un peu de visibilité personnelle. En 2014, il avait déjà annoncé sa retraite avant de revenir quelques mois plus tard. Il dit cette fois rester sur Instagram (@evanblass), mais sans préciser s'il y reprendra les fuites ou s'il y partagera autre chose.

Evan Blass tire sa révérence : le roi des leaks smartphone arrête


On en dit quoi ?



C'est une fin de cycle. Evan Blass, c'était l'époque où le leak était un sport individuel, pratiqué dans son coin avec un carnet d'adresses bien rempli, à une époque où les marques cachaient encore leurs produits jusqu'au bout.

Aujourd'hui les fuites se sont industrialisées : Ice Universe, OnLeaks et compagnie balancent des renders 3D dès qu'un schéma sort d'une usine chinoise. La magie du leak impromptu a un peu disparu.