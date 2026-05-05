OpenAI prépare son 1er smartphone IA : ce que l’on sait !
Par Laurence - Publié le
OpenAI préparerait désormais activement son premier smartphone centré sur l’intelligence artificielle, avec une production de masse dès le premier semestre 2027, soit bien plus tôt que les estimations initiales. Cette offensive pourrait-elle transformer OpenAI en véritable concurrent d’Apple ?
Fin avril, Ming-Chi Kuo évoquait encore un lancement autour de 2028. Mais OpenAI aurait désormais décidé d’accélérer considérablement le projet. Plusieurs raisons expliqueraient ce changement : la concurrence de plus en plus forte autour des
Car ce futur appareil ne serait pas un smartphone classique avec des fonctions IA supplémentaires, mais bien un
Toujours selon Ming-Chi Kuo, MediaTek et Qualcomm seraient d'ailleurs impliqués dans le projet, tandis que Luxshare Precision Industry assurerait la fabrication. MediaTek semblerait toutefois prendre l’avantage avec une version personnalisée du processeur Dimensity 9600, gravée par TSMC. Des noms qui se retrouvent également dans la chaine de production de l'iPhone et dont les prouesses techniques sont ben connues.
En effet, le point clé de l’appareil serait justement son système photo. OpenAI miserait sur un module HDR amélioré afin d’augmenter la capacité de perception visuelle de l’intelligence artificielle. L’idée ne serait plus seulement de capturer des images, mais de permettre à l’IA de comprendre en permanence l’environnement réel de l’utilisateur grâce aux caméras du smartphone. Le téléphone deviendrait alors une sorte de terminal contextuel capable de voir, analyser et agir.
Cette stratégie soulève aussi une question : que devient le fameux appareil IA sans écran développé avec Jony Ive ? Après le rachat de sa startup io Products en 2025, OpenAI avait largement communiqué autour d’un produit révolutionnaire présenté comme un troisième appareil après le MacBook et l’iPhone.
Sam Altman avait même promis
Car OpenAI veut devenir un acteur hardware majeur : la start-up travaillerait également sur des lunettes connectées, des écouteurs intelligents, une lampe IA, et plusieurs autres appareils expérimentaux. La société pourrait donc rapidement se transformer en concurrent direct de Cupertino sur plusieurs catégories de produits. Et la coïncidence est intéressante : la firme californienne développerait elle aussi des lunettes intelligentes, des AirPods équipés de caméras et plusieurs nouveaux appareils centrés sur l’IA.
Avec ce futur smartphone IA, OpenAI semble vouloir dépasser le simple statut d’éditeur de chatbot pour devenir un véritable constructeur technologique capable de contrôler à la fois l’IA, le logiciel et le matériel. Une stratégie qui rappelle fortement l’approche historique d’Apple… mais appliquée cette fois à un monde où l’intelligence artificielle deviendrait le cœur même de l’expérience utilisateur.
Un smartphone pensé autour de l’IA
Fin avril, Ming-Chi Kuo évoquait encore un lancement autour de 2028. Mais OpenAI aurait désormais décidé d’accélérer considérablement le projet. Plusieurs raisons expliqueraient ce changement : la concurrence de plus en plus forte autour des
AI agent phoneset une éventuelle introduction en Bourse. Selon Ming-Chi Kuo, disposer rapidement d’un vrai produit innovant pourrait renforcer le discours d’OpenAI auprès des investisseurs.
Car ce futur appareil ne serait pas un smartphone classique avec des fonctions IA supplémentaires, mais bien un
AI agent phone. Autrement dit une intelligence artificielle servie par un smartphone (et non le contraire). Grâce au hardware, elle serait capable de comprendre le contexte, l’environnement et les intentions de l’utilisateur. Il s'agirait de faire évoluer l’usage du smartphone : moins d’applications ouvertes manuellement, davantage de tâches exécutées directement par l’assistant IA.
La caméra deviendrait les « yeux » de l’IA
Toujours selon Ming-Chi Kuo, MediaTek et Qualcomm seraient d'ailleurs impliqués dans le projet, tandis que Luxshare Precision Industry assurerait la fabrication. MediaTek semblerait toutefois prendre l’avantage avec une version personnalisée du processeur Dimensity 9600, gravée par TSMC. Des noms qui se retrouvent également dans la chaine de production de l'iPhone et dont les prouesses techniques sont ben connues.
En effet, le point clé de l’appareil serait justement son système photo. OpenAI miserait sur un module HDR amélioré afin d’augmenter la capacité de perception visuelle de l’intelligence artificielle. L’idée ne serait plus seulement de capturer des images, mais de permettre à l’IA de comprendre en permanence l’environnement réel de l’utilisateur grâce aux caméras du smartphone. Le téléphone deviendrait alors une sorte de terminal contextuel capable de voir, analyser et agir.
Et le mystérieux appareil de Jony Ive ?
Cette stratégie soulève aussi une question : que devient le fameux appareil IA sans écran développé avec Jony Ive ? Après le rachat de sa startup io Products en 2025, OpenAI avait largement communiqué autour d’un produit révolutionnaire présenté comme un troisième appareil après le MacBook et l’iPhone.
Sam Altman avait même promis
le produit tech le plus cool jamais créé. Mais le projet semble avoir pris du retard. Les dernières rumeurs évoquent désormais une enceinte intelligente avec caméra prévue début 2027.
Car OpenAI veut devenir un acteur hardware majeur : la start-up travaillerait également sur des lunettes connectées, des écouteurs intelligents, une lampe IA, et plusieurs autres appareils expérimentaux. La société pourrait donc rapidement se transformer en concurrent direct de Cupertino sur plusieurs catégories de produits. Et la coïncidence est intéressante : la firme californienne développerait elle aussi des lunettes intelligentes, des AirPods équipés de caméras et plusieurs nouveaux appareils centrés sur l’IA.
Qu'en penser ?
Avec ce futur smartphone IA, OpenAI semble vouloir dépasser le simple statut d’éditeur de chatbot pour devenir un véritable constructeur technologique capable de contrôler à la fois l’IA, le logiciel et le matériel. Une stratégie qui rappelle fortement l’approche historique d’Apple… mais appliquée cette fois à un monde où l’intelligence artificielle deviendrait le cœur même de l’expérience utilisateur.