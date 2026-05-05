OpenAI prépare son 1er smartphone IA : ce que l’on sait !

Un smartphone pensé autour de l’IA

AI agent phones

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La caméra deviendrait les « yeux » de l’IA

Et le mystérieux appareil de Jony Ive ?

le produit tech le plus cool jamais créé

Qu'en penser ?



Avec ce futur smartphone IA, OpenAI semble vouloir dépasser le simple statut d’éditeur de chatbot pour devenir un véritable constructeur technologique capable de contrôler à la fois l’IA, le logiciel et le matériel. Une stratégie qui rappelle fortement l’approche historique d’Apple… mais appliquée cette fois à un monde où l’intelligence artificielle deviendrait le cœur même de l’expérience utilisateur.

Fin avril,Plusieurs raisons expliqueraient ce changement : la concurrence de plus en plus forte autour deset une éventuelle introduction en Bourse. Selon Ming-Chi Kuo, disposer rapidement d’unpourrait renforcer le discours d’OpenAI auprès des investisseurs.Car ce futur appareil ne serait pas un smartphone classique avec des fonctions IA supplémentaires, mais bien un. Autrement dit(et non le contraire). Grâce au hardware, elle serait capable de comprendre le contexte, l’environnement et les intentions de l’utilisateur. Il s'agirait de faire évoluer l’usage du smartphone : moins d’applications ouvertes manuellement, davantage de tâches exécutées directement par l’assistant IA.Toujours selon Ming-Chi Kuo,seraient d'ailleurs impliqués dans le projet, tandis queassurerait la fabrication. MediaTek semblerait toutefois prendre l’avantage avec une version personnalisée du processeur Dimensity 9600, gravée par TSMC. Des noms qui se retrouvent également dans la chaine de production de l'iPhone et dont les prouesses techniques sont ben connues.OpenAI miserait sur un module HDR amélioré afin d’augmenter la capacité de perception visuelle de l’intelligence artificielle. L’idée ne serait plus seulement de capturer des images, mais dede l’utilisateur grâce aux caméras du smartphone. Le téléphone deviendrait alors une sorte de terminal contextuel capable de voir, analyser et agir.Cette stratégie soulève aussi une question :Après le rachat de sa startup io Products en 2025, OpenAI avait largement communiqué autour d’un produit révolutionnaire présenté comme un troisième appareil après le MacBook et l’iPhone.Sam Altman avait même promis. Mais le projet semble avoir pris du retard. Les dernières rumeurs évoquent désormais unedébut 2027.Car OpenAI veut devenir un acteur hardware majeur : la start-up travaillerait également. La société pourrait donc rapidement se transformer en concurrent direct de Cupertino sur plusieurs catégories de produits. Et la coïncidence est intéressante : la firme californienne développerait elle aussi des lunettes intelligentes, des AirPods équipés de caméras et plusieurs nouveaux appareils centrés sur l’IA.