Fortnite est de retour sur l’App Store !

Qu’en penser ?



Le retour de Fortnite sur iPhone est évidemment symbolique, mais le véritable enjeu dépasse largement le simple jeu vidéo. Cette bataille pourrait progressivement transformer tout le modèle économique de l’App Store. Et même si Apple conserve encore une position très forte, la pression réglementaire mondiale devient de plus en plus difficile à ignorer. Epic Games, de son côté, semble désormais convaincu qu’il peut réellement faire plier Apple sur le long terme.