Fortnite est de retour sur l’App Store !
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années de conflit avec Apple, Epic Games annonce le retour mondial de Fortnite sur l’App Store. Mais derrière ce retour se cache surtout une nouvelle offensive contre les commissions imposées par Apple sur les achats intégrés.
Epic Games a officiellement annoncé le retour de Fortnite sur l’App Store dans le monde entier. Une annonce symbolique après des années de bataille judiciaire entre Apple et Epic autour des règles imposées aux développeurs iOS.
Le conflit avait explosé en 2020 lorsque Fortnite avait été retiré de l’App Store après l’intégration par Epic d’un système de paiement alternatif destiné à contourner la commission prélevée par Apple.
Depuis, les deux entreprises s’affrontent devant plusieurs tribunaux à travers le monde autour de la fameuse “Apple Tax”, c’est-à-dire la commission appliquée par Apple sur les achats numériques réalisés dans les applications iPhone.
Dans son communiqué, Epic Games affirme désormais être confiant quant à l’issue des procédures judiciaires en cours. L’entreprise estime que les autorités de régulation et les tribunaux finiront par obliger Apple à être beaucoup plus transparent sur les coûts réels liés à l’App Store.
L'éditeur s’appuie notamment sur une récente déclaration d’Apple devant la Cour suprême américaine, dans laquelle la firme reconnaît que
Comme souvent, le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, n’a pas mâché ses mots. Dans une publication sur X, il accuse Apple d’avoir volontairement fragmenté les règles de l’App Store selon les pays afin de ralentir les régulations et compliquer les poursuites judiciaires.
Selon lui, le retour de Fortnite marque
Le bras de fer judiciaire reste donc loin d’être terminé, même si le climat réglementaire devient progressivement plus compliqué pour Apple dans plusieurs régions du monde. Epic Games précise que Fortnite n’est toujours pas revenu sur l’App Store australien. L'éditeur accuse Apple de ne pas respecter complètement une décision de justice locale liée aux systèmes de paiement alternatifs.
Depuis quelques années, Apple fait face à une pression croissante concernant l’App Store. L’Europe impose déjà plusieurs changements via le DMA (Digital Markets Act), tandis que les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon ou encore l’Australie examinent eux aussi les pratiques commerciales de l’entreprise.
L’un des principaux sujets concerne justement les commissions prélevées sur les achats numériques et le contrôle exercé par Apple sur les moyens de paiement autorisés dans iOS. Pour Apple, ces commissions financent la sécurité, les outils développeurs et l’infrastructure de l’App Store. Mais pour ses détracteurs, elles représentent surtout une position dominante extrêmement lucrative.
Le retour de Fortnite sur iPhone est évidemment symbolique, mais le véritable enjeu dépasse largement le simple jeu vidéo. Cette bataille pourrait progressivement transformer tout le modèle économique de l’App Store. Et même si Apple conserve encore une position très forte, la pression réglementaire mondiale devient de plus en plus difficile à ignorer. Epic Games, de son côté, semble désormais convaincu qu’il peut réellement faire plier Apple sur le long terme.
Fortnite revient enfin sur l’App Store
Epic Games a officiellement annoncé le retour de Fortnite sur l’App Store dans le monde entier. Une annonce symbolique après des années de bataille judiciaire entre Apple et Epic autour des règles imposées aux développeurs iOS.
Le conflit avait explosé en 2020 lorsque Fortnite avait été retiré de l’App Store après l’intégration par Epic d’un système de paiement alternatif destiné à contourner la commission prélevée par Apple.
Depuis, les deux entreprises s’affrontent devant plusieurs tribunaux à travers le monde autour de la fameuse “Apple Tax”, c’est-à-dire la commission appliquée par Apple sur les achats numériques réalisés dans les applications iPhone.
Epic Games pense pouvoir faire tomber les commissions d’Apple
Dans son communiqué, Epic Games affirme désormais être confiant quant à l’issue des procédures judiciaires en cours. L’entreprise estime que les autorités de régulation et les tribunaux finiront par obliger Apple à être beaucoup plus transparent sur les coûts réels liés à l’App Store.
L'éditeur s’appuie notamment sur une récente déclaration d’Apple devant la Cour suprême américaine, dans laquelle la firme reconnaît que
les régulateurs du monde entier observent cette affaire. Pour Epic Games, cela marque le début d’un changement global concernant les commissions imposées par Apple. L’éditeur estime même que plusieurs gouvernements pourraient finir par considérer ces frais comme abusifs dans de nombreux marchés internationaux.
Tim Sweeney relance directement la guerre contre Apple
Comme souvent, le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, n’a pas mâché ses mots. Dans une publication sur X, il accuse Apple d’avoir volontairement fragmenté les règles de l’App Store selon les pays afin de ralentir les régulations et compliquer les poursuites judiciaires.
Selon lui, le retour de Fortnite marque
le début de la fin de la taxe Apple à l’échelle mondiale”. Epic Games considère désormais ce combat comme une bataille beaucoup plus large concernant la liberté des développeurs, les paiements numériques et le contrôle des plateformes mobiles.
Tout n'est pas terminé...
Le bras de fer judiciaire reste donc loin d’être terminé, même si le climat réglementaire devient progressivement plus compliqué pour Apple dans plusieurs régions du monde. Epic Games précise que Fortnite n’est toujours pas revenu sur l’App Store australien. L'éditeur accuse Apple de ne pas respecter complètement une décision de justice locale liée aux systèmes de paiement alternatifs.
Depuis quelques années, Apple fait face à une pression croissante concernant l’App Store. L’Europe impose déjà plusieurs changements via le DMA (Digital Markets Act), tandis que les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon ou encore l’Australie examinent eux aussi les pratiques commerciales de l’entreprise.
L’un des principaux sujets concerne justement les commissions prélevées sur les achats numériques et le contrôle exercé par Apple sur les moyens de paiement autorisés dans iOS. Pour Apple, ces commissions financent la sécurité, les outils développeurs et l’infrastructure de l’App Store. Mais pour ses détracteurs, elles représentent surtout une position dominante extrêmement lucrative.
Qu’en penser ?
Le retour de Fortnite sur iPhone est évidemment symbolique, mais le véritable enjeu dépasse largement le simple jeu vidéo. Cette bataille pourrait progressivement transformer tout le modèle économique de l’App Store. Et même si Apple conserve encore une position très forte, la pression réglementaire mondiale devient de plus en plus difficile à ignorer. Epic Games, de son côté, semble désormais convaincu qu’il peut réellement faire plier Apple sur le long terme.