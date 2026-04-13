Apple Japon transforme son App Store en galerie d'art animée

On en dit quoi ?



On voit bien qu'Apple cherche à corriger son image, surtout sur les réseaux et sur les marchés comme le Japon. L'alliance avec des artistes locaux et un groupe de K-pop en vogue, c'est plutôt malin parce que ça touche un public que les keynotes ne captent plus. On aimerait bien voir la firme oser cette liberté créative en Europe ou aux États-Unis, plutôt que de la cantonner aux campagnes régionales.