Apple Japon transforme son App Store en galerie d'art animée
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple Japon a lancé une campagne publicitaire qui détourne complètement le logo de l'App Store. Treize artistes locaux ont produit seize œuvres, compilées en trois vidéos diffusées à la télé, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur des panneaux géants dans les grandes villes japonaises. Le tout sur fond de K-pop. C'est un gros changement de ton pour une marque d'habitude très protectrice de ses icônes.
La campagne a été conçue pour promouvoir les apps créatives du store japonais. Le principe est simple et assez malin : chaque vidéo commence et se termine par un utilisateur qui tape sur l'icône App Store pour entrer dans un monde d'animation. Entre les deux, le logo se métamorphose en seize tableaux différents, signés par des créateurs locaux comme la mangaka Chika Umino, le calligraphe Chalkboy, Hikaru Ichijo, le studio POOL ou Haruko Hayakawa. Le style change à chaque transition, du manga pur à l'illustration minimaliste, en passant par des rendus plus expérimentaux. C'est visuellement très riche, sans ressembler à une campagne corporate classique.
Les trois films sont calés sur le même morceau,
Apple fait donc d'une pierre deux coups en boostant à la fois son App Store et son service de streaming. Autre point amusant, il n'y a pas de liste officielle des applications montrées dans les animations. Les fans doivent jouer aux détectives pour repérer les références, et certains ont déjà identifié des clins d'œil à Battle Cats ou aux personnages de Pokemon Sleep. Si vous vivez au Japon, vous ne pourrez pas y échapper : les vidéos tournent partout, jusque sur les écrans géants des quartiers commerçants.
Cette campagne s'inscrit dans une série d'initiatives créatives inhabituelles pour Apple. Tout a commencé en mars avec le Lil' Finder Guy, cette petite mascotte 3D du Finder devenue virale sur Instagram. Et maintenant ce projet japonais qui transforme le logo App Store en objet malléable. Apple a visiblement recruté quelqu'un de nouveau côté marketing, parce que ces détournements ludiques tranchent sacrément avec la communication ultra-léchée habituelle de la firme. Les vieilles pubs
On voit bien qu'Apple cherche à corriger son image, surtout sur les réseaux et sur les marchés comme le Japon. L'alliance avec des artistes locaux et un groupe de K-pop en vogue, c'est plutôt malin parce que ça touche un public que les keynotes ne captent plus. On aimerait bien voir la firme oser cette liberté créative en Europe ou aux États-Unis, plutôt que de la cantonner aux campagnes régionales.
Treize artistes pour réinventer le logo App Store
La campagne a été conçue pour promouvoir les apps créatives du store japonais. Le principe est simple et assez malin : chaque vidéo commence et se termine par un utilisateur qui tape sur l'icône App Store pour entrer dans un monde d'animation. Entre les deux, le logo se métamorphose en seize tableaux différents, signés par des créateurs locaux comme la mangaka Chika Umino, le calligraphe Chalkboy, Hikaru Ichijo, le studio POOL ou Haruko Hayakawa. Le style change à chaque transition, du manga pur à l'illustration minimaliste, en passant par des rendus plus expérimentaux. C'est visuellement très riche, sans ressembler à une campagne corporate classique.
IVE en bande-son et chasse aux easter eggs
Les trois films sont calés sur le même morceau,
Fashion, un titre inédit du groupe de K-pop IVE. Pas choisi par hasard : c'est un single de pré-lancement pour leur prochain EP, qui sortira sur Apple Music le 27 mai 2026.
Apple fait donc d'une pierre deux coups en boostant à la fois son App Store et son service de streaming. Autre point amusant, il n'y a pas de liste officielle des applications montrées dans les animations. Les fans doivent jouer aux détectives pour repérer les références, et certains ont déjà identifié des clins d'œil à Battle Cats ou aux personnages de Pokemon Sleep. Si vous vivez au Japon, vous ne pourrez pas y échapper : les vidéos tournent partout, jusque sur les écrans géants des quartiers commerçants.
Un nouveau virage marketing chez Apple
Cette campagne s'inscrit dans une série d'initiatives créatives inhabituelles pour Apple. Tout a commencé en mars avec le Lil' Finder Guy, cette petite mascotte 3D du Finder devenue virale sur Instagram. Et maintenant ce projet japonais qui transforme le logo App Store en objet malléable. Apple a visiblement recruté quelqu'un de nouveau côté marketing, parce que ces détournements ludiques tranchent sacrément avec la communication ultra-léchée habituelle de la firme. Les vieilles pubs
I'm a Macparaissent presque sages à côté, et ces dernières sont copiées encore vingt ans après. La campagne japonaise a toutes les chances d'inspirer les concurrents à court terme.
On en dit quoi ?
On voit bien qu'Apple cherche à corriger son image, surtout sur les réseaux et sur les marchés comme le Japon. L'alliance avec des artistes locaux et un groupe de K-pop en vogue, c'est plutôt malin parce que ça touche un public que les keynotes ne captent plus. On aimerait bien voir la firme oser cette liberté créative en Europe ou aux États-Unis, plutôt que de la cantonner aux campagnes régionales.