Avec iOS 27, les volumes des alarmes et notifications deviennent ENFIN indépendants de la sonnerie

Trois réglages distincts au lieu d’un seul

Des alarmes qui ne dépendent plus de la sonnerie

Match Ringtone Volume

Qu'en penser ?



Face aux annonces liées à Apple Intelligence, au nouveau Siri ou aux nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle dévoilées cette année, cette amélioration peut sembler modeste.



Pourtant, elle répond à une demande récurrente de ses utilisateurs depuis des années. Surtout qu'Android propose ce type de réglages avancés depuis longtemps et de nombreux utilisateurs d’iPhone réclamaient un contrôle plus granulaire des volumes système.



Comme souvent, ce sont parfois les petites améliorations du quotidien qui ont le plus d’impact. Et pour ceux qui n’ont jamais réussi à trouver le bon équilibre entre sonnerie, notifications et réveil, iOS 27 pourrait bien mettre fin à une frustration vieille de plus d’une décennie.

Jusqu’à présent, iOS utilisait essentiellement. Ce fonctionnement simplifiait les paramètres mais obligeait souvent les utilisateurs à faire des compromis peu satisfaisants.Avec iOS 27, Apple introduit: un volume dédié aux sonneries d’appels ; un volume spécifique pour les alarmes et les minuteurs et un volume séparé pour les notifications et les sons système. Cette nouvelle organisation permet enfin d’ajuster précisément chaque type de son en fonction de ses besoins.Apple ne s’est pas arrêtée aux alarmes.Cela concerne notamment les alertes de messages entrants, les clics du clavier virtuel, le bruit de l’obturateur de l’appareil photo ou encore certains sons de confirmation utilisés par iOS.Jusqu’ici, ces éléments étaient souvent liés aux réglages généraux de volume ou aux paramètres des sonneries, ce qui compliquait leur personnalisation. Avec iOS 27, chacun pourra adapter plus finement l’ambiance sonore de son iPhone selon ses préférences. Un utilisateur pourra ainsi conserver une sonnerie suffisamment forte pour ne manquer aucun appel important, tout en réduisant le niveau sonore des notifications reçues tout au long de la journée.Du coté des alarmes,. Lorsqu’il est désactivé, les alarmes et les minuteurs utilisent leur propre niveau sonore, totalement indépendant du volume des sonneries.Apple précise toutefois que certains réveils disposent déjà de leurs propres contrôles. C’est notamment l, qui continuent à fonctionner avec leurs paramètres spécifiques.Pour le moment, il n’est, mais cette première étape apporte déjà une flexibilité nettement supérieure à celle des versions précédentes d’iOS.