Avec iOS 27, les volumes des alarmes et notifications deviennent ENFIN indépendants de la sonnerie
Par Laurence - Publié le
Parmi les nombreuses nouveautés dévoilées lors de la WWDC 2026, certaines passent sous le radar même si elles vont améliorer le quotidien de millions d’utilisateurs d’iPhone. Avec iOS 27, Apple introduit enfin une gestion indépendante du volume des sonneries, des alarmes et des notifications, mettant fin à une limitation présente depuis les débuts d’iOS !
Jusqu’à présent, iOS utilisait essentiellement un réglage unique pour gérer les sonneries et la plupart des alertes du système. Ce fonctionnement simplifiait les paramètres mais obligeait souvent les utilisateurs à faire des compromis peu satisfaisants.
Avec iOS 27, Apple introduit trois catégories distinctes : un volume dédié aux sonneries d’appels ; un volume spécifique pour les alarmes et les minuteurs et un volume séparé pour les notifications et les sons système. Cette nouvelle organisation permet enfin d’ajuster précisément chaque type de son en fonction de ses besoins.
Apple ne s’est pas arrêtée aux alarmes. Une nouvelle section permet également de gérer séparément le volume des notifications et des sons système. Cela concerne notamment les alertes de messages entrants, les clics du clavier virtuel, le bruit de l’obturateur de l’appareil photo ou encore certains sons de confirmation utilisés par iOS.
Jusqu’ici, ces éléments étaient souvent liés aux réglages généraux de volume ou aux paramètres des sonneries, ce qui compliquait leur personnalisation. Avec iOS 27, chacun pourra adapter plus finement l’ambiance sonore de son iPhone selon ses préférences. Un utilisateur pourra ainsi conserver une sonnerie suffisamment forte pour ne manquer aucun appel important, tout en réduisant le niveau sonore des notifications reçues tout au long de la journée.
Du coté des alarmes, Apple ajoute un nouvel interrupteur baptisé
Apple précise toutefois que certains réveils disposent déjà de leurs propres contrôles. C’est notamment le cas des alarmes de réveil associées aux fonctions de sommeil et de santé, qui continuent à fonctionner avec leurs paramètres spécifiques.
Pour le moment, il n’est pas possible d’attribuer un volume différent à chaque alarme individuellement, mais cette première étape apporte déjà une flexibilité nettement supérieure à celle des versions précédentes d’iOS.
Face aux annonces liées à Apple Intelligence, au nouveau Siri ou aux nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle dévoilées cette année, cette amélioration peut sembler modeste.
Pourtant, elle répond à une demande récurrente de ses utilisateurs depuis des années. Surtout qu'Android propose ce type de réglages avancés depuis longtemps et de nombreux utilisateurs d’iPhone réclamaient un contrôle plus granulaire des volumes système.
Comme souvent, ce sont parfois les petites améliorations du quotidien qui ont le plus d’impact. Et pour ceux qui n’ont jamais réussi à trouver le bon équilibre entre sonnerie, notifications et réveil, iOS 27 pourrait bien mettre fin à une frustration vieille de plus d’une décennie.
Trois réglages distincts au lieu d’un seul
Jusqu’à présent, iOS utilisait essentiellement un réglage unique pour gérer les sonneries et la plupart des alertes du système. Ce fonctionnement simplifiait les paramètres mais obligeait souvent les utilisateurs à faire des compromis peu satisfaisants.
Avec iOS 27, Apple introduit trois catégories distinctes : un volume dédié aux sonneries d’appels ; un volume spécifique pour les alarmes et les minuteurs et un volume séparé pour les notifications et les sons système. Cette nouvelle organisation permet enfin d’ajuster précisément chaque type de son en fonction de ses besoins.
Apple ne s’est pas arrêtée aux alarmes. Une nouvelle section permet également de gérer séparément le volume des notifications et des sons système. Cela concerne notamment les alertes de messages entrants, les clics du clavier virtuel, le bruit de l’obturateur de l’appareil photo ou encore certains sons de confirmation utilisés par iOS.
Jusqu’ici, ces éléments étaient souvent liés aux réglages généraux de volume ou aux paramètres des sonneries, ce qui compliquait leur personnalisation. Avec iOS 27, chacun pourra adapter plus finement l’ambiance sonore de son iPhone selon ses préférences. Un utilisateur pourra ainsi conserver une sonnerie suffisamment forte pour ne manquer aucun appel important, tout en réduisant le niveau sonore des notifications reçues tout au long de la journée.
Des alarmes qui ne dépendent plus de la sonnerie
Du coté des alarmes, Apple ajoute un nouvel interrupteur baptisé
Match Ringtone Volume. Lorsqu’il est désactivé, les alarmes et les minuteurs utilisent leur propre niveau sonore, totalement indépendant du volume des sonneries.
Apple précise toutefois que certains réveils disposent déjà de leurs propres contrôles. C’est notamment le cas des alarmes de réveil associées aux fonctions de sommeil et de santé, qui continuent à fonctionner avec leurs paramètres spécifiques.
Pour le moment, il n’est pas possible d’attribuer un volume différent à chaque alarme individuellement, mais cette première étape apporte déjà une flexibilité nettement supérieure à celle des versions précédentes d’iOS.
Qu'en penser ?
Face aux annonces liées à Apple Intelligence, au nouveau Siri ou aux nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle dévoilées cette année, cette amélioration peut sembler modeste.
Pourtant, elle répond à une demande récurrente de ses utilisateurs depuis des années. Surtout qu'Android propose ce type de réglages avancés depuis longtemps et de nombreux utilisateurs d’iPhone réclamaient un contrôle plus granulaire des volumes système.
Comme souvent, ce sont parfois les petites améliorations du quotidien qui ont le plus d’impact. Et pour ceux qui n’ont jamais réussi à trouver le bon équilibre entre sonnerie, notifications et réveil, iOS 27 pourrait bien mettre fin à une frustration vieille de plus d’une décennie.