iOS 27 introduit un énorme widget pour l'écran d’accueil

Un nouveau format

Un pinceau prend la place du bouton "+" quand on fait un appui prolongé sur l'écran

Plus d’informations en un coup d’œil

Difficile de faire plus grand...

Un redimensionnement toujours aussi simple

La petite coche en bas à droite qui apparait après un appui prolongé

Qu'en penser ?



Cette nouveauté peut sembler mineure comparée à l’arrivée du nouveau Siri AI, aux améliorations d’Apple Intelligence ou aux nombreuses fonctions dévoilées lors de la WWDC. Pourtant, elle reflète une tendance de fond dans l’évolution d’iOS. Les écrans des iPhone sont de plus en plus grands, les utilisateurs souhaitent accéder rapidement à davantage d’informations et les widgets occupent désormais une place centrale dans l’expérience du système.



Avec ce nouveau format extra-large, Apple continue donc de faire évoluer l’écran d’accueil vers un espace plus dynamique, plus informatif et plus personnalisable. Et cela montre aussi que la firme est toujours attentive aux petits détails.

Depuis l’arrivée des widgets modernes avec iOS 14,. Les petits widgets occupent un espace équivalent à deux icônes sur deux (2×2), les widgets moyens s’étendent sur quatre icônes de large et deux de haut (4×2), tandis que les grands widgets utilisent une grille de quatre par quatre (4×4).Avec iOS 27, un nouveau format fait son apparition., soit l’espace le plus important jamais proposé sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Cette extension offre aux développeurs beaucoup plus de liberté pour afficher des informations, des statistiques, des aperçus de contenu ou des commandes interactives sans que l’utilisateur ait besoin de lancer l’application correspondante.L’objectif de ce nouveau format est simple :. Un widget Météo pourra afficher davantage de prévisions sur plusieurs jours (et vu la taille du bébé, on n'a plus trop besoin d'ouvrir l'application). Le Widget Musique vous donne un historique plus large. Les applications de productivité pourront afficher davantage de tâches, tandis que les applications sportives ou financières pourront intégrer davantage de données en temps réel etc.Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à. Depuis plusieurs années, la firme cherche à transformer les widgets en véritables extensions des applications plutôt qu’en simples raccourcis décoratifs. Mais les widgets sont vraimentet occupent tout l'écran : il est possible d'en mettre plusieurs à la suite pour enchainer un grand aperçu de ses apps préférées, chacun occupant un plein écran.Apple conserve le fonctionnement déjà connu des utilisateurs. Comme pour les autres formats, il sera possible deà tout moment en tirant sur le coin inférieur droit. Un widget existant pourra ainsi êtreselon les besoins de l’utilisateur. Cette flexibilité permettra d’expérimenter différentes mises en page sans avoir à supprimer ou recréer les widgets déjà installés.Au lancement de la première bêta développeur d’iOS 27,. La firme n’a pas encore précisé la liste complète des applications compatibles, mais les premiers tests montrent que plusieurs widgets système ont déjà été adaptés. Apple met dès aujourd’hui les outils nécessaires à disposition des développeurs afin qu’ils puissent adapter leurs propres widgets avant la sortie publique d’iOS 27 prévue à l’automne.