iOS 27 introduit un énorme widget pour l'écran d’accueil
Par Laurence - Publié le
Difficile de ne pas le remarquer. Avec iOS 27, Apple introduit en effet une nouvelle taille de widget XL. Plus imposante que les formats actuels, elle permettra d’afficher davantage d’informations directement sur l’écran d’accueil ou dans la vue Aujourd’hui, sans avoir à ouvrir les applications.
Depuis l’arrivée des widgets modernes avec iOS 14, Apple proposait trois tailles pour ses applications natives. Les petits widgets occupent un espace équivalent à deux icônes sur deux (2×2), les widgets moyens s’étendent sur quatre icônes de large et deux de haut (4×2), tandis que les grands widgets utilisent une grille de quatre par quatre (4×4).
Avec iOS 27, un nouveau format fait son apparition. Le widget extra-large utilise une surface de 4×6, soit l’espace le plus important jamais proposé sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Cette extension offre aux développeurs beaucoup plus de liberté pour afficher des informations, des statistiques, des aperçus de contenu ou des commandes interactives sans que l’utilisateur ait besoin de lancer l’application correspondante.
L’objectif de ce nouveau format est simple : réduire le nombre d’interactions nécessaires pour accéder à certaines informations. Un widget Météo pourra afficher davantage de prévisions sur plusieurs jours (et vu la taille du bébé, on n'a plus trop besoin d'ouvrir l'application). Le Widget Musique vous donne un historique plus large. Les applications de productivité pourront afficher davantage de tâches, tandis que les applications sportives ou financières pourront intégrer davantage de données en temps réel etc.
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à rendre l’écran d’accueil toujours plus utile et personnalisable. Depuis plusieurs années, la firme cherche à transformer les widgets en véritables extensions des applications plutôt qu’en simples raccourcis décoratifs. Mais les widgets sont vraiment énormes et occupent tout l'écran : il est possible d'en mettre plusieurs à la suite pour enchainer un grand aperçu de ses apps préférées, chacun occupant un plein écran.
Apple conserve le fonctionnement déjà connu des utilisateurs. Comme pour les autres formats, il sera possible de redimensionner un widget à tout moment en tirant sur le coin inférieur droit. Un widget existant pourra ainsi être agrandi vers le nouveau format extra-large ou, à l’inverse, réduit vers une taille plus compacte selon les besoins de l’utilisateur. Cette flexibilité permettra d’expérimenter différentes mises en page sans avoir à supprimer ou recréer les widgets déjà installés.
Au lancement de la première bêta développeur d’iOS 27, seuls quelques widgets conçus par Apple prennent en charge ce nouveau format. La firme n’a pas encore précisé la liste complète des applications compatibles, mais les premiers tests montrent que plusieurs widgets système ont déjà été adaptés. Apple met dès aujourd’hui les outils nécessaires à disposition des développeurs afin qu’ils puissent adapter leurs propres widgets avant la sortie publique d’iOS 27 prévue à l’automne.
Cette nouveauté peut sembler mineure comparée à l’arrivée du nouveau Siri AI, aux améliorations d’Apple Intelligence ou aux nombreuses fonctions dévoilées lors de la WWDC. Pourtant, elle reflète une tendance de fond dans l’évolution d’iOS. Les écrans des iPhone sont de plus en plus grands, les utilisateurs souhaitent accéder rapidement à davantage d’informations et les widgets occupent désormais une place centrale dans l’expérience du système.
Avec ce nouveau format extra-large, Apple continue donc de faire évoluer l’écran d’accueil vers un espace plus dynamique, plus informatif et plus personnalisable. Et cela montre aussi que la firme est toujours attentive aux petits détails.
Un nouveau format
Depuis l’arrivée des widgets modernes avec iOS 14, Apple proposait trois tailles pour ses applications natives. Les petits widgets occupent un espace équivalent à deux icônes sur deux (2×2), les widgets moyens s’étendent sur quatre icônes de large et deux de haut (4×2), tandis que les grands widgets utilisent une grille de quatre par quatre (4×4).
Avec iOS 27, un nouveau format fait son apparition. Le widget extra-large utilise une surface de 4×6, soit l’espace le plus important jamais proposé sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Cette extension offre aux développeurs beaucoup plus de liberté pour afficher des informations, des statistiques, des aperçus de contenu ou des commandes interactives sans que l’utilisateur ait besoin de lancer l’application correspondante.
Plus d’informations en un coup d’œil
L’objectif de ce nouveau format est simple : réduire le nombre d’interactions nécessaires pour accéder à certaines informations. Un widget Météo pourra afficher davantage de prévisions sur plusieurs jours (et vu la taille du bébé, on n'a plus trop besoin d'ouvrir l'application). Le Widget Musique vous donne un historique plus large. Les applications de productivité pourront afficher davantage de tâches, tandis que les applications sportives ou financières pourront intégrer davantage de données en temps réel etc.
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à rendre l’écran d’accueil toujours plus utile et personnalisable. Depuis plusieurs années, la firme cherche à transformer les widgets en véritables extensions des applications plutôt qu’en simples raccourcis décoratifs. Mais les widgets sont vraiment énormes et occupent tout l'écran : il est possible d'en mettre plusieurs à la suite pour enchainer un grand aperçu de ses apps préférées, chacun occupant un plein écran.
Un redimensionnement toujours aussi simple
Apple conserve le fonctionnement déjà connu des utilisateurs. Comme pour les autres formats, il sera possible de redimensionner un widget à tout moment en tirant sur le coin inférieur droit. Un widget existant pourra ainsi être agrandi vers le nouveau format extra-large ou, à l’inverse, réduit vers une taille plus compacte selon les besoins de l’utilisateur. Cette flexibilité permettra d’expérimenter différentes mises en page sans avoir à supprimer ou recréer les widgets déjà installés.
Au lancement de la première bêta développeur d’iOS 27, seuls quelques widgets conçus par Apple prennent en charge ce nouveau format. La firme n’a pas encore précisé la liste complète des applications compatibles, mais les premiers tests montrent que plusieurs widgets système ont déjà été adaptés. Apple met dès aujourd’hui les outils nécessaires à disposition des développeurs afin qu’ils puissent adapter leurs propres widgets avant la sortie publique d’iOS 27 prévue à l’automne.
Qu'en penser ?
Cette nouveauté peut sembler mineure comparée à l’arrivée du nouveau Siri AI, aux améliorations d’Apple Intelligence ou aux nombreuses fonctions dévoilées lors de la WWDC. Pourtant, elle reflète une tendance de fond dans l’évolution d’iOS. Les écrans des iPhone sont de plus en plus grands, les utilisateurs souhaitent accéder rapidement à davantage d’informations et les widgets occupent désormais une place centrale dans l’expérience du système.
Avec ce nouveau format extra-large, Apple continue donc de faire évoluer l’écran d’accueil vers un espace plus dynamique, plus informatif et plus personnalisable. Et cela montre aussi que la firme est toujours attentive aux petits détails.