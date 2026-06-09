Une interface améliorée pour l'app Météo avec iOS 27

Un nouveau mini-menu

Apparition d'un mini menu

une nouvelle présentation : temps, précipitations et vents

Les blocs sont plus grands et dans un ordre différent

Pour comparer avec iOS 26.5

Même modifications sur iPadOS 27

Un nouveau widget XL

Le nouveau gros widget

Qu'en penser ?



En moins de vingt ans, l’application Météo est passée du statut de petit utilitaire préinstallé à celui de service central au sein de l’écosystème Apple. Le rachat de Dark Sky, le développement d’une infrastructure météorologique propriétaire et l’intégration progressive de l’intelligence artificielle ont profondément transformé l’expérience utilisateur. Il est bien loin le temps de Yahoo Weather.



Aujourd’hui, Météo n’est plus seulement un moyen de savoir s’il va pleuvoir demain : c’est devenu l’un des exemples les plus visibles de la manière dont Apple enrichit progressivement ses applications natives grâce à la donnée, au machine learning et à l’intelligence artificielle.

A l'ouverture de l'application,(un soleil caché derrière un nuage, une goutte et du vent) pour modifier le premier bloc et accéder à trois présentations : conditions météo, précipitations et vent. Ces deux dernières étant les nouveautés de cette présentation, avec des diagrammes assez clairs dans l'esprit d'Apple.Mais leur sélection entraine aussi la modification du gros tableau central qui présente désormais deCe qui permet de rendre l'application d'Apple beaucoup plus compétitive par rapport aux nombreuses apps concurrentes qui existent sur le marché.Entre iOS 26.5 et iOS 27, la présentation s'est affinée, les blocs ont changé de place avec la qualité de l'air désormais mise en avant (elle apparait avant la carte).Pas de jaloux, on retrouve. D'ailleurs la lisibilité est nettement meilleure avec un plus grand écran.(accessible via un appui prolongé sur l'écran d'accueil). Ce dernier est énorme et occupe l'écran : il affiche les risques de précipitations, la température, les conditions météo, ainsi que les prévisions à cinq jours.