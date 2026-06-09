Une interface améliorée pour l'app Météo avec iOS 27
Par Laurence - Publié le
Quasiment grande gagnante chaque année, l'application Météo a encore droit à quelques modifications avec iOS 27 au niveau de son interface qui gagne en lisibilité avec l'apparition d'un nouveau mini-menu, de bulles plus larges et d'un magnifique widget XL.
A l'ouverture de l'application, on constate l'apparition de trois nouvelles petites icônes (un soleil caché derrière un nuage, une goutte et du vent) pour modifier le premier bloc et accéder à trois présentations : conditions météo, précipitations et vent. Ces deux dernières étant les nouveautés de cette présentation, avec des diagrammes assez clairs dans l'esprit d'Apple.
Mais leur sélection entraine aussi la modification du gros tableau central qui présente désormais de nombreuses informations supplémentaires avec des indications jour par jour sur dix jours. Ce qui permet de rendre l'application d'Apple beaucoup plus compétitive par rapport aux nombreuses apps concurrentes qui existent sur le marché.
Entre iOS 26.5 et iOS 27, la présentation s'est affinée, les blocs ont changé de place avec la qualité de l'air désormais mise en avant (elle apparait avant la carte).
Pas de jaloux, on retrouve les mêmes modifications sur iPadOS 27 et macOS 27. D'ailleurs la lisibilité est nettement meilleure avec un plus grand écran.
L'application Météo bénéficie du nouveau widget XL (accessible via un appui prolongé sur l'écran d'accueil). Ce dernier est énorme et occupe l'écran : il affiche les risques de précipitations, la température, les conditions météo, ainsi que les prévisions à cinq jours.
En moins de vingt ans, l’application Météo est passée du statut de petit utilitaire préinstallé à celui de service central au sein de l’écosystème Apple. Le rachat de Dark Sky, le développement d’une infrastructure météorologique propriétaire et l’intégration progressive de l’intelligence artificielle ont profondément transformé l’expérience utilisateur. Il est bien loin le temps de Yahoo Weather.
Aujourd’hui, Météo n’est plus seulement un moyen de savoir s’il va pleuvoir demain : c’est devenu l’un des exemples les plus visibles de la manière dont Apple enrichit progressivement ses applications natives grâce à la donnée, au machine learning et à l’intelligence artificielle.
Un nouveau mini-menu
A l'ouverture de l'application, on constate l'apparition de trois nouvelles petites icônes (un soleil caché derrière un nuage, une goutte et du vent) pour modifier le premier bloc et accéder à trois présentations : conditions météo, précipitations et vent. Ces deux dernières étant les nouveautés de cette présentation, avec des diagrammes assez clairs dans l'esprit d'Apple.
Mais leur sélection entraine aussi la modification du gros tableau central qui présente désormais de nombreuses informations supplémentaires avec des indications jour par jour sur dix jours. Ce qui permet de rendre l'application d'Apple beaucoup plus compétitive par rapport aux nombreuses apps concurrentes qui existent sur le marché.
Entre iOS 26.5 et iOS 27, la présentation s'est affinée, les blocs ont changé de place avec la qualité de l'air désormais mise en avant (elle apparait avant la carte).
Pas de jaloux, on retrouve les mêmes modifications sur iPadOS 27 et macOS 27. D'ailleurs la lisibilité est nettement meilleure avec un plus grand écran.
Un nouveau widget XL
L'application Météo bénéficie du nouveau widget XL (accessible via un appui prolongé sur l'écran d'accueil). Ce dernier est énorme et occupe l'écran : il affiche les risques de précipitations, la température, les conditions météo, ainsi que les prévisions à cinq jours.
Qu'en penser ?
En moins de vingt ans, l’application Météo est passée du statut de petit utilitaire préinstallé à celui de service central au sein de l’écosystème Apple. Le rachat de Dark Sky, le développement d’une infrastructure météorologique propriétaire et l’intégration progressive de l’intelligence artificielle ont profondément transformé l’expérience utilisateur. Il est bien loin le temps de Yahoo Weather.
Aujourd’hui, Météo n’est plus seulement un moyen de savoir s’il va pleuvoir demain : c’est devenu l’un des exemples les plus visibles de la manière dont Apple enrichit progressivement ses applications natives grâce à la donnée, au machine learning et à l’intelligence artificielle.