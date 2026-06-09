iOS 27 : Genmojis et Image PlayGround vont-ils enfin rattraper leur retard ?

Un nouveau générateur de Genmoji plus intuitif

Modifier un Genmoji au lieu de tout recommencer

Decrivez une modification

Image Playground évolue aussi

Un petit côté Disney…

Avec mix de photos et de prompts on peut arriver à de meilleurs rendus

Qu'en penser ?



Sur le papier, la démarche est plus ambitieuse et les créations obtenues sont nettement plus élaborées. En pratique, les Genmojis restent toutefois contraints par le langage visuel des emojis. Aussi sophistiquée soit-elle, leur génération demeure enfermée dans un format codifié, conçu pour produire des pictogrammes simples et immédiatement lisibles plutôt que de véritables illustrations.



Apple fait évoluer Image Playground dans la bonne direction, mais l’écart avec les leaders du secteur reste important. Les progrès sont visibles, notamment dans la compréhension des requêtes et la qualité des rendus, mais l’application conserve une approche volontairement encadrée. Résultat : elle peine encore à rivaliser avec la richesse, la diversité stylistique et le niveau de détail que proposent aujourd’hui des modèles comme ceux de ChatGPT ou Gemini.

Depuis l’arrivée d’Apple Intelligence, Genmoji permet de créer des émojis personnalisés à partir d’une description textuelle. Avec iOS 27,Les utilisateurs peuvent désormais. L’objectif est de rendre la création plus accessible tout en offrant davantage de contrôle sur le résultat final.La principale nouveauté réside toutefois dans la. Une nouvelle fonctionpermet de demander des modifications précises à l’intelligence artificielle.Il devient ainsi possible de changer une couleur, remplacer un objet, ajouter un élément ou ajuster certains détails sans perdre le travail déjà effectué. Contrairement à la version actuelle, qui génère souvent une nouvelle création à chaque requête,Cette approche permettrait de. Apple propose même des suggestions contextuelles pour aider l’utilisateur à poursuivre ses modifications.Apple semble également avoir. Les nouveaux Genmoji affichent unaligné avec les émojis officiels du système, avec un rendu 3D et cartoonesque par défaut. Pour ceux qui préfèrent un autre rendu, il est désormais possible de, comme un dessin, une esquisse ou une illustration plus artistique.Apple aurait ainsi optimisé ses modèles afintout en accélérant le traitement des requêtes, un point important pour une fonction exécutée en grande partie sur l’appareil.Les changements apportés à Genmoji s’accompagnent d’une refonte plus large des outils de création visuelle d’Apple Intelligence.L’application serait désormais capable de produire. Il devient également possible d’ajouter ou de modifier des éléments IA uniquement sur certaines zones d’une photo, sans transformer l’image dans son ensemble. D'ailleurs les modifications de contenus sont assez bien réussis (je vous ai mis quelques images tests après).