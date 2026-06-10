iOS 26 équipe déjà près de 80 % des iPhone

Près de 80 % des iPhone sous iOS 26

L’iPad reste légèrement en retrait

Une légère baisse par rapport à iOS 18

Apple reste largement en tête

Qu'en penser ?



Ces statistiques constituent désormais le bilan définitif d’iOS 26. Avec le lancement de la première bêta développeur d’iOS 27 lors de la WWDC 2026, Apple entre officiellement dans un nouveau cycle de développement. La société ne devrait plus publier de nouveaux chiffres concernant iOS 26. Les prochains rapports d’adoption se concentreront progressivement sur iOS 27, dont le déploiement public est attendu à l’automne aux côtés de la prochaine génération d’iPhone.

, soit la veille du coup d’envoi de la WWDC. Selon l’entreprise,, 79 % de l’ensemble des iPhone actifs utilisaient iOS 26.Même plusieurs années après leur sortie, les appareils plus anciens continuent en effet de recevoir les mises à jour les plus récentes, ce qui contribue fortement à maintenir un taux d’adoption élevé.Du côté des tablettes,. Apple indique quecommercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous; 68 % de l’ensemble des iPad actifs utilisaient cette version du système.Cet écart s’explique notamment par la durée de vie particulièrement longue des tablettes Apple. De nombreux utilisateurs conservent leur iPad pendant plusieurs années sans nécessairement installer immédiatement les dernières mises à jour.Si les chiffres restent impressionnants,. À la même période en 2025, Apple annonçait 88 % d’adoption sur les iPhone des quatre dernières années, 82 % sur l’ensemble des iPhone, 81 % sur les iPad récents et 71 % sur l’ensemble des iPad.En comparaison,. La tendance est similaire sur iPad avec un recul de deux à trois points selon les catégories.Malgré cette légère baisse,. Grâce à son contrôle simultané du matériel, du logiciel et de la distribution des mises à jour, l’entreprise parvient à déployer ses nouvelles versions sur des centaines de millions d’appareils en quelques mois seulement.À titre de comparaison,, avec des taux d’adoption généralement bien inférieurs pour les versions les plus récentes du système. Cette homogénéité constitue également un avantage important pour les développeurs, qui peuvent concevoir leurs applications en sachant qu’une très large majorité des utilisateurs disposent rapidement des dernières API et fonctionnalités.