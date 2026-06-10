iOS 26 équipe déjà près de 80 % des iPhone
Par Laurence - Publié le
En pleine WWDC 2026, Apple a discrètement publié ses traditionnels chiffres d’adoption d’iOS et d’iPadOS. L’occasion de mesurer une nouvelle fois l’avance de l’écosystème Apple sur le reste de l’industrie en matière de déploiement logiciel.
Selon les données communiquées par la firme, iOS 26 est désormais installé sur près de huit iPhone sur dix à travers le monde, tandis qu’iPadOS 26 équipe plus des deux tiers des iPad actifs.
Les statistiques publiées par Apple reposent sur les appareils ayant effectué une transaction sur l’App Store le 7 juin 2026, soit la veille du coup d’envoi de la WWDC. Selon l’entreprise, 86 % des iPhone commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous iOS 26, 79 % de l’ensemble des iPhone actifs utilisaient iOS 26.
Ces chiffres témoignent une nouvelle fois de la rapidité avec laquelle les utilisateurs adoptent les nouvelles versions du système d’exploitation mobile d’Apple. Même plusieurs années après leur sortie, les appareils plus anciens continuent en effet de recevoir les mises à jour les plus récentes, ce qui contribue fortement à maintenir un taux d’adoption élevé.
Du côté des tablettes, les chiffres demeurent solides mais légèrement inférieurs à ceux observés sur l’iPhone. Apple indique que 79 % des iPad commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous iPadOS 26 ; 68 % de l’ensemble des iPad actifs utilisaient cette version du système.
Cet écart s’explique notamment par la durée de vie particulièrement longue des tablettes Apple. De nombreux utilisateurs conservent leur iPad pendant plusieurs années sans nécessairement installer immédiatement les dernières mises à jour.
Si les chiffres restent impressionnants, ils affichent toutefois un léger recul par rapport à ceux observés l’an dernier pour iOS 18. À la même période en 2025, Apple annonçait 88 % d’adoption sur les iPhone des quatre dernières années, 82 % sur l’ensemble des iPhone, 81 % sur les iPad récents et 71 % sur l’ensemble des iPad.
En comparaison, iOS 26 perd donc deux points sur les appareils récents et trois points sur l’ensemble du parc iPhone. La tendance est similaire sur iPad avec un recul de deux à trois points selon les catégories.
Malgré cette légère baisse, Cupertino conserve une avance considérable sur l’ensemble du marché mobile. Grâce à son contrôle simultané du matériel, du logiciel et de la distribution des mises à jour, l’entreprise parvient à déployer ses nouvelles versions sur des centaines de millions d’appareils en quelques mois seulement.
À titre de comparaison, l’écosystème Android reste beaucoup plus fragmenté, avec des taux d’adoption généralement bien inférieurs pour les versions les plus récentes du système. Cette homogénéité constitue également un avantage important pour les développeurs, qui peuvent concevoir leurs applications en sachant qu’une très large majorité des utilisateurs disposent rapidement des dernières API et fonctionnalités.
Ces statistiques constituent désormais le bilan définitif d’iOS 26. Avec le lancement de la première bêta développeur d’iOS 27 lors de la WWDC 2026, Apple entre officiellement dans un nouveau cycle de développement. La société ne devrait plus publier de nouveaux chiffres concernant iOS 26. Les prochains rapports d’adoption se concentreront progressivement sur iOS 27, dont le déploiement public est attendu à l’automne aux côtés de la prochaine génération d’iPhone.
Selon les données communiquées par la firme, iOS 26 est désormais installé sur près de huit iPhone sur dix à travers le monde, tandis qu’iPadOS 26 équipe plus des deux tiers des iPad actifs.
Près de 80 % des iPhone sous iOS 26
Les statistiques publiées par Apple reposent sur les appareils ayant effectué une transaction sur l’App Store le 7 juin 2026, soit la veille du coup d’envoi de la WWDC. Selon l’entreprise, 86 % des iPhone commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous iOS 26, 79 % de l’ensemble des iPhone actifs utilisaient iOS 26.
Ces chiffres témoignent une nouvelle fois de la rapidité avec laquelle les utilisateurs adoptent les nouvelles versions du système d’exploitation mobile d’Apple. Même plusieurs années après leur sortie, les appareils plus anciens continuent en effet de recevoir les mises à jour les plus récentes, ce qui contribue fortement à maintenir un taux d’adoption élevé.
L’iPad reste légèrement en retrait
Du côté des tablettes, les chiffres demeurent solides mais légèrement inférieurs à ceux observés sur l’iPhone. Apple indique que 79 % des iPad commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous iPadOS 26 ; 68 % de l’ensemble des iPad actifs utilisaient cette version du système.
Cet écart s’explique notamment par la durée de vie particulièrement longue des tablettes Apple. De nombreux utilisateurs conservent leur iPad pendant plusieurs années sans nécessairement installer immédiatement les dernières mises à jour.
Une légère baisse par rapport à iOS 18
Si les chiffres restent impressionnants, ils affichent toutefois un léger recul par rapport à ceux observés l’an dernier pour iOS 18. À la même période en 2025, Apple annonçait 88 % d’adoption sur les iPhone des quatre dernières années, 82 % sur l’ensemble des iPhone, 81 % sur les iPad récents et 71 % sur l’ensemble des iPad.
En comparaison, iOS 26 perd donc deux points sur les appareils récents et trois points sur l’ensemble du parc iPhone. La tendance est similaire sur iPad avec un recul de deux à trois points selon les catégories.
Apple reste largement en tête
Malgré cette légère baisse, Cupertino conserve une avance considérable sur l’ensemble du marché mobile. Grâce à son contrôle simultané du matériel, du logiciel et de la distribution des mises à jour, l’entreprise parvient à déployer ses nouvelles versions sur des centaines de millions d’appareils en quelques mois seulement.
À titre de comparaison, l’écosystème Android reste beaucoup plus fragmenté, avec des taux d’adoption généralement bien inférieurs pour les versions les plus récentes du système. Cette homogénéité constitue également un avantage important pour les développeurs, qui peuvent concevoir leurs applications en sachant qu’une très large majorité des utilisateurs disposent rapidement des dernières API et fonctionnalités.
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Ces statistiques constituent désormais le bilan définitif d’iOS 26. Avec le lancement de la première bêta développeur d’iOS 27 lors de la WWDC 2026, Apple entre officiellement dans un nouveau cycle de développement. La société ne devrait plus publier de nouveaux chiffres concernant iOS 26. Les prochains rapports d’adoption se concentreront progressivement sur iOS 27, dont le déploiement public est attendu à l’automne aux côtés de la prochaine génération d’iPhone.