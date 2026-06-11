WhatsApp va cesser de fonctionner sur ces iPhone

WhatsApp relève à nouveau ses exigences

Les appareils et les logiciels évoluent constamment. Chaque année, nous examinons quels systèmes d’exploitation et quels appareils sont les plus anciens et les moins utilisés. Ces appareils peuvent également ne plus recevoir les dernières mises à jour de sécurité ou ne pas disposer des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de WhatsApp

Un changement moins brutal que l’an dernier

Quels appareils peuvent être sauvés ?

Qu'en penser ?



Derrière ces changements se cache avant tout une problématique de sécurité. WhatsApp gère chaque jour des milliards de messages, appels vocaux et appels vidéo à travers le monde. Maintenir la compatibilité avec des systèmes vieillissants devient progressivement plus complexe, notamment lorsque ces derniers ne reçoivent plus les correctifs de sécurité les plus récents.



WhatsApp n’est d’ailleurs pas un cas isolé. De nombreuses applications populaires, qu’il s’agisse de services bancaires, de réseaux sociaux ou de plateformes de streaming, abandonnent progressivement les anciennes versions d’iOS afin de simplifier leur développement et d’améliorer la sécurité. Pour les utilisateurs d’iPhone plus anciens, ces annonces constituent souvent un rappel que le support logiciel finit par devenir aussi important que les performances matérielles.

Comme de nombreuses applications majeures, WhatsApp met régulièrement à jour sesafin de suivre l’évolution des systèmes d’exploitation et renforcer la sécurité de ses utilisateurs. À compter du 30 novembre 2026, WhatsApp nécessitera doncMeta explique que ces changements sont nécessaires pour plusieurs raisons :La bonne nouvelle, c’est que cette mise à jour des exigences ne devrait pas provoquer une vague massive d’incompatibilités. Lors du précédent relèvement des prérequis, WhatsApp était passé à iOS 15.1, ce qui avait entraîné la fin du support pour plusieurs modèles emblématiques, notammentCette fois, la situation est différente.En théorie, aucun modèle supplémentaire ne perd donc officiellement la compatibilité avec l’application. Pour de nombreux utilisateurs, une simple mise à jour logicielle suffira à continuer d’utiliser WhatsApp normalement.Meta recommande toutefois aux utilisateurs d’appareils plus anciens de vérifier qu’ils utilisent la dernière version disponible de leur système. Cela concerne notammentCes appareils, à condition d’être mis à jour vers iOS 15.8.8 ou iPadOS 15.8.8, les dernières versions de sécurité proposées par Apple pour cette génération de produits. Les utilisateurs qui n’ont pas installé ces mises à jour pourraient perdre l’accès à l’application à partir de la fin du mois de novembre.