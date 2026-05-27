Meta AI va pouvoir travailler vos docs et PDF dans WhatsApp

Qu’en penser ?



Cette évolution montre aussi une tendance de fond beaucoup plus large. L’intelligence artificielle quitte progressivement les applications spécialisées pour s’intégrer directement dans les messageries, les systèmes d’exploitation, les moteurs de recherche, et les outils du quotidien.



Cette nouveauté peut paraître simple, mais elle représente probablement une étape importante pour WhatsApp. Car plus Meta AI devient capable de comprendre des documents, des fichiers professionnels, et du contenu complexe, plus WhatsApp se transforme progressivement en véritable plateforme de productivité IA. Et avec plus de deux milliards d’utilisateurs, Meta possède peut-être déjà l’un des meilleurs points d’entrée au monde pour démocratiser l’intelligence artificielle générative.