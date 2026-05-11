WhatsApp devient-il payant : qu'est-ce l'abonnement "WhatsApp Plus" ?

Un abonnement certes mais pour quoi faire ?

Un prix encore flou selon les pays

A la recherche de revenus

Qu'en penser ?



Au fond, Meta semble avoir choisi une approche relativement prudente. Plutôt que de verrouiller certaines fonctions essentielles derrière un abonnement, l’entreprise préfère vendre de la personnalisation, du confort, et quelques petits privilèges visuels. Une stratégie déjà utilisée par de nombreuses plateformes comme Discord, Telegram ou Snapchat.



Et honnêtement, pour beaucoup d’utilisateurs, payer quelques euros par mois pour changer la couleur de WhatsApp ou obtenir des stickers exclusifs ne sera probablement pas très tentant. Mais pour Meta, même une faible conversion sur une base de plusieurs milliards d’utilisateurs pourrait rapidement représenter des revenus gigantesques.

Pour l’instant, pas de panique !Les utilisateurs pourront toujours envoyer des messages, passer des appels audio et vidéo, publier des statuts, et profiter du chiffrement de bout en bout sans payer. WhatsApp Plus fonctionne plutôt comme un abonnementoptionnel destiné aux utilisateurs les plus actifs ou aux amateurs de personnalisation.Concrètement,(tout ça pour ça...). Les abonnés obtiennent notamment 18 couleurs d’accent différentes pour remplacer le vert traditionnel de WhatsApp, 14 icônes alternatives de l’application, des packs de stickers premium avec animations plein écran, de nouvelles sonneries et alertes, ainsi que des options avancées pour personnaliser plusieurs conversations d’un coup.Hormis ce bonus graphique,. Les stickers animés restent visibles même pour les utilisateurs gratuits, un détail qui permet aussi à Meta de rendre l’abonnement plus visible dans les conversations.(et environ 29 pesos au Mexique). Meta pourrait toutefois ajuster les tarifs selon les régions. Certains utilisateurs auraient aussi accès à une semaine d’essai gratuit, voire un mois offert dans certains pays.Pour le moment,Le déploiement plus large devrait arriver progressivement dans les prochaines semaines.Depuis des années, Meta cherche à monétiser WhatsApp sans casser l’expérience utilisateur ni provoquer de rejet massif.L’entreprise avait longtemps promis que WhatsApp resterait simple et sans publicité.Jusqu’ici, Meta misait surtout sur WhatsApp Business, les outils professionnels, et les services destinés aux entreprises. WhatsApp Plus marque une nouvelle étape : celle d’un modèle hybride mêlant gratuité et options premium.