iOS 27 : Apple ajoute enfin un mode de récupération directement sur l’iPhone
Par Laurence - Publié le
Parmi les nombreuses nouveautés discrètes d’iOS 27, Apple introduit une fonction qui pourrait s’avérer précieuse le jour où un iPhone refuse de démarrer correctement. Inspiré du mode de récupération déjà présent sur les Mac Apple Silicon, ce nouvel outil permet désormais de réparer ou restaurer un iPhone sans nécessairement passer par un ordinateur. Une évolution qui rapproche un peu plus l’iPhone du Mac en matière de dépannage avancé.
Jusqu’à présent, lorsqu’un iPhone rencontrait un problème logiciel sérieux — mise à jour interrompue, boucle de démarrage ou système corrompu — la solution passait souvent par un Mac ou un PC pour effectuer une restauration via Finder (ou iTunes).
Avec iOS 27, Apple introduit un véritable environnement de récupération autonome capable de démarrer indépendamment du système principal. Concrètement, l’iPhone peut lancer une interface simplifiée sans charger l’intégralité d’iOS. L’utilisateur accède alors à plusieurs outils destinés à diagnostiquer ou corriger les problèmes les plus courants. La fonctionnalité est également disponible sur iPad via iPadOS 27.
La procédure rappelle fortement celle utilisée sur les Mac équipés de puces Apple Silicon. Il suffit d’éteindre normalement l’appareil puis de maintenir le bouton latéral enfoncé lors du redémarrage (on notera la jolie nouvelle animation de la page). Après l’apparition du logo Apple, deux petits messages apparaissent :
Puis une barre de progression s’affiche à l’écran avant l’ouverture du nouvel environnement de récupération.
Une fois lancé, ce mode donne accès à plusieurs options : Assistant de récupération, Mise à jour logicielle, Mode diagnostic, Effacer contenu et réglages et Mode de récupération. L’interface affiche également le niveau de batterie restant et se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi déjà enregistrés sur l’appareil.
Il ne vous reste plus qu'à choisir, étant précisé que chaque proposition est suivie d'une deuxième fenêtre de sécurité pour confirmer votre décision.
Vous pouvez aussi renoncer en cliquant sur le bouton en haut à droite.
Ce qui est intéressant ici est sans doute la possibilité d’effectuer certaines réparations directement depuis l’iPhone. En cas d’échec d’installation d’une mise à jour ou de corruption du système, l’utilisateur pourra tenter une réinstallation logicielle ou lancer des outils automatisés de récupération sans avoir besoin d’un ordinateur. Apple prévoit également un bouton permettant de redémarrer normalement l’appareil si le problème est temporaire.
Même si ce type de panne reste relativement rare, les utilisateurs de versions bêta connaissent bien certains scénarios problématiques. Une batterie qui se vide pendant une mise à jour, un fichier système endommagé ou une version instable d’iOS peuvent parfois provoquer des boucles de démarrage ou empêcher complètement l’accès au système.
Dans ces situations, les utilisateurs devaient souvent recourir au mode DFU ou connecter leur appareil à un ordinateur pour restaurer le système. Avec iOS 27, Apple cherche visiblement à simplifier ces opérations et à rendre les appareils plus autonomes face aux incidents logiciels.
Cette nouvelle fonction s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis plusieurs années chez Apple : réduire progressivement la dépendance de l’iPhone à un ordinateur. Après les mises à jour sans fil, les transferts de données entre appareils et la restauration via iCloud, le dépannage logiciel rejoint à son tour cette logique. Pour la majorité des utilisateurs, ce nouveau mode de récupération ne sera probablement jamais utilisé. Mais le jour où un iPhone refuse de démarrer après une mise à jour, il pourrait éviter bien des passages par le SAV.
Un mode de secours intégré à l’iPhone
Jusqu’à présent, lorsqu’un iPhone rencontrait un problème logiciel sérieux — mise à jour interrompue, boucle de démarrage ou système corrompu — la solution passait souvent par un Mac ou un PC pour effectuer une restauration via Finder (ou iTunes).
Avec iOS 27, Apple introduit un véritable environnement de récupération autonome capable de démarrer indépendamment du système principal. Concrètement, l’iPhone peut lancer une interface simplifiée sans charger l’intégralité d’iOS. L’utilisateur accède alors à plusieurs outils destinés à diagnostiquer ou corriger les problèmes les plus courants. La fonctionnalité est également disponible sur iPad via iPadOS 27.
Comment accéder à ce nouveau mode ?
La procédure rappelle fortement celle utilisée sur les Mac équipés de puces Apple Silicon. Il suffit d’éteindre normalement l’appareil puis de maintenir le bouton latéral enfoncé lors du redémarrage (on notera la jolie nouvelle animation de la page). Après l’apparition du logo Apple, deux petits messages apparaissent :
Recovery Assistant, ensuite
Loading Recovery options...
Puis une barre de progression s’affiche à l’écran avant l’ouverture du nouvel environnement de récupération.
Une fois lancé, ce mode donne accès à plusieurs options : Assistant de récupération, Mise à jour logicielle, Mode diagnostic, Effacer contenu et réglages et Mode de récupération. L’interface affiche également le niveau de batterie restant et se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi déjà enregistrés sur l’appareil.
Il ne vous reste plus qu'à choisir, étant précisé que chaque proposition est suivie d'une deuxième fenêtre de sécurité pour confirmer votre décision.
Vous pouvez aussi renoncer en cliquant sur le bouton en haut à droite.
Restaurer un iPhone sans Mac ni PC
Ce qui est intéressant ici est sans doute la possibilité d’effectuer certaines réparations directement depuis l’iPhone. En cas d’échec d’installation d’une mise à jour ou de corruption du système, l’utilisateur pourra tenter une réinstallation logicielle ou lancer des outils automatisés de récupération sans avoir besoin d’un ordinateur. Apple prévoit également un bouton permettant de redémarrer normalement l’appareil si le problème est temporaire.
Même si ce type de panne reste relativement rare, les utilisateurs de versions bêta connaissent bien certains scénarios problématiques. Une batterie qui se vide pendant une mise à jour, un fichier système endommagé ou une version instable d’iOS peuvent parfois provoquer des boucles de démarrage ou empêcher complètement l’accès au système.
Dans ces situations, les utilisateurs devaient souvent recourir au mode DFU ou connecter leur appareil à un ordinateur pour restaurer le système. Avec iOS 27, Apple cherche visiblement à simplifier ces opérations et à rendre les appareils plus autonomes face aux incidents logiciels.
Qu'en penser ?
Cette nouvelle fonction s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis plusieurs années chez Apple : réduire progressivement la dépendance de l’iPhone à un ordinateur. Après les mises à jour sans fil, les transferts de données entre appareils et la restauration via iCloud, le dépannage logiciel rejoint à son tour cette logique. Pour la majorité des utilisateurs, ce nouveau mode de récupération ne sera probablement jamais utilisé. Mais le jour où un iPhone refuse de démarrer après une mise à jour, il pourrait éviter bien des passages par le SAV.