iPhone pliable : d'autres indices cachés iOS 27 !
Par Laurence - Publié le
Comme chaque année, quelques informations se cachent dans les premières bêtas des prochains systèmes d'Apple. Après les mentions découvertes en début de semaine, il semble que la firme ait étendu la prise en charge du mode paysage à une longue liste d'applications natives de l'iPhone. Une évolution qui tombe à point nommé alors que les rumeurs autour d'un futur iPhone pliable — surnommé également
Avec iOS 27, une dizaine d'applications Apple gagnent enfin une véritable interface optimisée lorsque l'iPhone est utilisé à l'horizontale. C'est notamment le cas de Musique, Podcasts, Fitness, Santé, Rappels, Maison, Raccourcis, Apple Watch, Localiser, Météo, Dictaphone, ou Télécommande Apple TV.
Dans certaines applications comme Apple Music ou Podcasts, le mode paysage reste pour l'instant limité à l'écran de lecture audio. D'autres profitent en revanche d'une réorganisation complète de leur interface.
La plupart des applications concernées adoptent désormais une barre latérale positionnée à gauche, un fonctionnement qui rappelle fortement l'interface d'iPadOS. Cette logique d'interface est particulièrement adaptée aux écrans larges et pourrait prendre tout son sens sur un appareil pliant.
Messages bénéficie également de quelques améliorations. L'application supportait déjà l'affichage horizontal, mais il est désormais possible de réduire la colonne latérale pour n'afficher que les photos de profil et les noms des conversations.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent l'arrivée d'un premier iPhone pliable dès cet automne. L'appareil disposerait d'un écran externe d'environ 5,5 pouces et d'un grand écran interne proche de 7,8 pouces une fois déplié, soit une surface comparable à celle d'un iPad mini.
Dans ce contexte, l'arrivée massive d'interfaces optimisées pour le mode paysage apparaît difficilement comme une coïncidence. Apple prépare traditionnellement son écosystème logiciel plusieurs mois avant l'arrivée d'un nouveau format matériel. L'objectif est de garantir que les applications natives soient immédiatement adaptées lors du lancement du produit.
Autre nouveauté intéressante : les Activités en direct (Live Activities) prennent désormais en charge le mode paysage au niveau de la Dynamic Island. Là encore, cette évolution pourrait répondre aux besoins d'un appareil doté d'un écran plus large ou d'usages multitâches plus avancés.
Les utilisateurs de longue date se souviennent peut-être qu'Apple avait déjà largement misé sur le mode paysage à l'époque des iPhone Plus. Les iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus et 8 Plus permettaient même de faire pivoter l'écran d'accueil à l'horizontale. Cette fonctionnalité avait disparu avec l'arrivée de l'iPhone X et de son nouveau design bord à bord. Avec iOS 27, Apple semble donc renouer progressivement avec cette philosophie.
Et tant qu'on y est, le leaker Majin Bu vient de poster quelques accessoires qui corroborent le design de ce prochain iPhone !
Pris isolément, l'ajout du mode paysage dans quelques applications pourrait sembler anecdotique. Mais mis bout à bout avec les nombreuses références découvertes dans le code d'iOS 27 concernant les appareils pliants, les écrans multiples ou encore les nouveaux formats d'affichage, le tableau devient beaucoup plus cohérent. À quelques mois de la présentation attendue de l'iPhone Ultra, Apple semble discrètement préparer le terrain logiciel nécessaire à l'arrivée de son premier smartphone pliable.
iPhone Ultra— se font de plus en plus insistantes.
UNE DIZAINE D'APPLICATIONS NATIVES CONCERNÉES
Avec iOS 27, une dizaine d'applications Apple gagnent enfin une véritable interface optimisée lorsque l'iPhone est utilisé à l'horizontale. C'est notamment le cas de Musique, Podcasts, Fitness, Santé, Rappels, Maison, Raccourcis, Apple Watch, Localiser, Météo, Dictaphone, ou Télécommande Apple TV.
Dans certaines applications comme Apple Music ou Podcasts, le mode paysage reste pour l'instant limité à l'écran de lecture audio. D'autres profitent en revanche d'une réorganisation complète de leur interface.
La plupart des applications concernées adoptent désormais une barre latérale positionnée à gauche, un fonctionnement qui rappelle fortement l'interface d'iPadOS. Cette logique d'interface est particulièrement adaptée aux écrans larges et pourrait prendre tout son sens sur un appareil pliant.
Messages bénéficie également de quelques améliorations. L'application supportait déjà l'affichage horizontal, mais il est désormais possible de réduire la colonne latérale pour n'afficher que les photos de profil et les noms des conversations.
UNE SÉRIE D'INDICES
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent l'arrivée d'un premier iPhone pliable dès cet automne. L'appareil disposerait d'un écran externe d'environ 5,5 pouces et d'un grand écran interne proche de 7,8 pouces une fois déplié, soit une surface comparable à celle d'un iPad mini.
Dans ce contexte, l'arrivée massive d'interfaces optimisées pour le mode paysage apparaît difficilement comme une coïncidence. Apple prépare traditionnellement son écosystème logiciel plusieurs mois avant l'arrivée d'un nouveau format matériel. L'objectif est de garantir que les applications natives soient immédiatement adaptées lors du lancement du produit.
Autre nouveauté intéressante : les Activités en direct (Live Activities) prennent désormais en charge le mode paysage au niveau de la Dynamic Island. Là encore, cette évolution pourrait répondre aux besoins d'un appareil doté d'un écran plus large ou d'usages multitâches plus avancés.
Les utilisateurs de longue date se souviennent peut-être qu'Apple avait déjà largement misé sur le mode paysage à l'époque des iPhone Plus. Les iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus et 8 Plus permettaient même de faire pivoter l'écran d'accueil à l'horizontale. Cette fonctionnalité avait disparu avec l'arrivée de l'iPhone X et de son nouveau design bord à bord. Avec iOS 27, Apple semble donc renouer progressivement avec cette philosophie.
Et tant qu'on y est, le leaker Majin Bu vient de poster quelques accessoires qui corroborent le design de ce prochain iPhone !
QU'EN PENSER ?
Pris isolément, l'ajout du mode paysage dans quelques applications pourrait sembler anecdotique. Mais mis bout à bout avec les nombreuses références découvertes dans le code d'iOS 27 concernant les appareils pliants, les écrans multiples ou encore les nouveaux formats d'affichage, le tableau devient beaucoup plus cohérent. À quelques mois de la présentation attendue de l'iPhone Ultra, Apple semble discrètement préparer le terrain logiciel nécessaire à l'arrivée de son premier smartphone pliable.