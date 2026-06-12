iPhone pliable : d'autres indices cachés iOS 27 !

iPhone Ultra

UNE DIZAINE D'APPLICATIONS NATIVES CONCERNÉES

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UNE SÉRIE D'INDICES

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QU'EN PENSER ?



Pris isolément, l'ajout du mode paysage dans quelques applications pourrait sembler anecdotique. Mais mis bout à bout avec les nombreuses références découvertes dans le code d'iOS 27 concernant les appareils pliants, les écrans multiples ou encore les nouveaux formats d'affichage, le tableau devient beaucoup plus cohérent. À quelques mois de la présentation attendue de l'iPhone Ultra, Apple semble discrètement préparer le terrain logiciel nécessaire à l'arrivée de son premier smartphone pliable.

Avec iOS 27,. C'est notamment le cas de Musique, Podcasts, Fitness, Santé, Rappels, Maison, Raccourcis, Apple Watch, Localiser, Météo, Dictaphone, ou Télécommande Apple TV.Dans certaines applications comme Apple Music ou Podcasts, le mode paysage reste pour l'instant. D'autres profitent en revanche d'une réorganisation complète de leur interface.La plupart des applications concernées adoptent désormais une, un fonctionnement qui. Cette logique d'interface est particulièrement adaptée aux écrans larges et pourrait prendre tout son sens sur un appareil pliant.Messages bénéficie également de quelques améliorations. L'application supportait déjàmais il est désormais possible de réduire la colonne latérale pour n'afficher que les photos de profil et les noms des conversations.. L'appareil disposerait d'unune fois déplié, soit une surface comparable à celle d'un iPad mini.Dans ce contexte,Apple prépare traditionnellement son écosystème logiciel plusieurs mois avant l'arrivée d'un nouveau format matériel. L'objectif est de garantir que les applications natives soient immédiatement adaptées lors du lancement du produit.Autre nouveauté intéressante :Là encore, cette évolution pourrait répondre aux besoins d'un appareil doté d'un écran plus large ou d'usages multitâches plus avancés.Les iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus et 8 Plus permettaient même de faire pivoter l'écran d'accueil à l'horizontale. Cette fonctionnalité avait disparu avec l'arrivée de l'iPhone X et de son nouveau design bord à bord. Avec iOS 27, Apple semble donc renouer progressivement avec cette philosophie.Et tant qu'on y est, le leaker Majin Bu vient de posterqui corroborent le design de ce prochain iPhone !