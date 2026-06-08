iPhone Fold : le nouveau design Ultra (façon iPad) se précise encore plus
Par Laurence - Publié le
À quelques mois de sa présentation attendue, le premier iPhone pliant continue de se préciser. De nouvelles maquettes publiées par le leaker Sonny Dickson offrent aujourd’hui l’un des aperçus les plus détaillés du futur appareil, que les rumeurs désignent tour à tour sous les noms d’iPhone Fold, voire d’iPhone Ultra.
Selon les rumeurs (fuites ?) qui circulent depuis plusieurs mois, l’appareil disposerait d'un écran interne d’environ 7,8 pouces une fois déplié. Une diagonale qui le rapprocherait fortement d’un iPad mini tout en conservant un format de poche lorsqu’il est replié.
Les nouvelles maquettes confirment également la position de la caméra frontale, située dans le coin supérieur gauche de l’écran principal. À l’extérieur, Apple miserait sur un second écran d’environ 5,5 pouces. Contrairement aux smartphones classiques de la marque, le format apparaît plus compact et plus large, dans un style proche des appareils pliants à la manière d’un passeport.
L’une des surprises les plus notables concerne l’authentification biométrique. Alors que Face ID équipe l’ensemble de la gamme premium d’Apple depuis plusieurs années, le futur iPhone Fold pourrait revenir à Touch ID intégré au bouton latéral.
Ce capteur d’empreintes servirait à déverrouiller l’appareil, valider les paiements Apple Pay et s’authentifier dans les applications. Ce choix permettrait probablement de gagner de la place à l’intérieur du châssis tout en simplifiant l’intégration des capteurs dans un appareil pliable. À l’arrière, les maquettes montrent un double module photo, un équipement plus modeste que celui des modèles Pro actuels, mais meilleur que l'iPhone Air.
Autre information surprenante : Apple pourrait limiter fortement les options de personnalisation lors du lancement. Alors que Mark Gurman évoquait récemment un choix entre le noir et le blanc, Sonny Dickson estime désormais que seule une finition blanche pourrait être proposée dans un premier temps.
Là encore rien de très nouveau car Apple a déjà lancé plusieurs produits majeurs avec un nombre réduit de coloris avant d’élargir progressivement la gamme. L’iPhone original ou encore l’iPhone X avaient notamment été commercialisés avec des options très limitées.
Même s’il ne s’agit pas encore d’un produit final, ces modèles factices permettent de mieux visualiser les choix de design qu’Apple pourrait avoir retenus pour son entrée sur le marché des smartphones pliants.
L’autre force d’Apple pourrait venir du logiciel. Grâce à l’écosystème déjà très riche d’applications optimisées pour l’iPad, l’iPhone Fold disposerait dès son lancement d’un catalogue d’applications adaptées aux grands écrans. La présentation d’iOS 27 lors de la WWDC pourrait d’ailleurs fournir de premiers indices sur l’expérience utilisateur imaginée par Apple pour ce nouveau format.
Un écran proche de l’iPad mini
Selon les rumeurs (fuites ?) qui circulent depuis plusieurs mois, l’appareil disposerait d'un écran interne d’environ 7,8 pouces une fois déplié. Une diagonale qui le rapprocherait fortement d’un iPad mini tout en conservant un format de poche lorsqu’il est replié.
Les nouvelles maquettes confirment également la position de la caméra frontale, située dans le coin supérieur gauche de l’écran principal. À l’extérieur, Apple miserait sur un second écran d’environ 5,5 pouces. Contrairement aux smartphones classiques de la marque, le format apparaît plus compact et plus large, dans un style proche des appareils pliants à la manière d’un passeport.
Apple abandonnerait Face ID
L’une des surprises les plus notables concerne l’authentification biométrique. Alors que Face ID équipe l’ensemble de la gamme premium d’Apple depuis plusieurs années, le futur iPhone Fold pourrait revenir à Touch ID intégré au bouton latéral.
Ce capteur d’empreintes servirait à déverrouiller l’appareil, valider les paiements Apple Pay et s’authentifier dans les applications. Ce choix permettrait probablement de gagner de la place à l’intérieur du châssis tout en simplifiant l’intégration des capteurs dans un appareil pliable. À l’arrière, les maquettes montrent un double module photo, un équipement plus modeste que celui des modèles Pro actuels, mais meilleur que l'iPhone Air.
Une seule couleur au lancement ?
Autre information surprenante : Apple pourrait limiter fortement les options de personnalisation lors du lancement. Alors que Mark Gurman évoquait récemment un choix entre le noir et le blanc, Sonny Dickson estime désormais que seule une finition blanche pourrait être proposée dans un premier temps.
Là encore rien de très nouveau car Apple a déjà lancé plusieurs produits majeurs avec un nombre réduit de coloris avant d’élargir progressivement la gamme. L’iPhone original ou encore l’iPhone X avaient notamment été commercialisés avec des options très limitées.
Qu’en penser ?
Même s’il ne s’agit pas encore d’un produit final, ces modèles factices permettent de mieux visualiser les choix de design qu’Apple pourrait avoir retenus pour son entrée sur le marché des smartphones pliants.
L’autre force d’Apple pourrait venir du logiciel. Grâce à l’écosystème déjà très riche d’applications optimisées pour l’iPad, l’iPhone Fold disposerait dès son lancement d’un catalogue d’applications adaptées aux grands écrans. La présentation d’iOS 27 lors de la WWDC pourrait d’ailleurs fournir de premiers indices sur l’expérience utilisateur imaginée par Apple pour ce nouveau format.