iPhone Fold : le nouveau design Ultra (façon iPad) se précise encore plus

Un écran proche de l’iPad mini

Apple abandonnerait Face ID

Une seule couleur au lancement ?

Une précédente maquette en fuite sur le net

Qu’en penser ?



Même s’il ne s’agit pas encore d’un produit final, ces modèles factices permettent de mieux visualiser les choix de design qu’Apple pourrait avoir retenus pour son entrée sur le marché des smartphones pliants.



L’autre force d’Apple pourrait venir du logiciel. Grâce à l’écosystème déjà très riche d’applications optimisées pour l’iPad, l’iPhone Fold disposerait dès son lancement d’un catalogue d’applications adaptées aux grands écrans. La présentation d’iOS 27 lors de la WWDC pourrait d’ailleurs fournir de premiers indices sur l’expérience utilisateur imaginée par Apple pour ce nouveau format.



Selon les rumeurs (fuites ?) qui circulent depuis plusieurs mois, l’appareil disposerait d'un écran interne d’. Une diagonale qui le rapprocherait fortement d’untout en conservant unLes nouvelles maquettes confirment également la position de la caméra frontale, située dans le coin supérieur gauche de l’écran principal.. Contrairement aux smartphones classiques de la marque, le format apparaît, dans un style proche des appareils pliants à la manière d’un passeport.L’une des surprises les plus notables concerne l’authentification biométrique. Alors que Face ID équipe l’ensemble de la gamme premium d’Apple depuis plusieurs années, le futur iPhone Fold pourrait revenir àCe capteur d’empreintes servirait à déverrouiller l’appareil, valider les paiements Apple Pay et s’authentifier dans les applications. Ce choix permettrait probablement de gagner de la place à l’intérieur du châssis tout en simplifiant l’intégration des capteurs dans un appareil pliable. À l’arrière, les maquettes montrent unun équipement plus modeste que celui des modèles Pro actuels, mais meilleur que l'iPhone Air.Autre information surprenante :Alors que Mark Gurman évoquait récemment un choix entre le noir et le blanc, Sonny Dickson estime désormais que seule une finition blanche pourrait être proposée dans un premier temps.Là encore rien de très nouveau car. L’iPhone original ou encore l’iPhone X avaient notamment été commercialisés avec des options très limitées.