iPhone 18 : 12 Go de RAM pour tous ! Avec ou sans hausse de prix ?

Siri AI réclame toujours plus de mémoire

L’iPhone 18 standard passerait à 12 Go

Apple absorberait le surcoût

Qu'en penser ?

Lors de la WWDC 2026, Apple a présenté une. La firme a notamment confirmé que son modèle local le plus puissant était nécessaire pour profiter des nouvelles voix plus naturelles de Siri ainsi que des importantes améliorations apportées à la dictée système.Concrètement,, seuls l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max disposent d’une quantité suffisante de RAM pour exécuter cette version avancée de Siri AI. L’iPhone 17 standard, limité à 8 Go, doit se contenter d’une version allégée —sans parler des générations précédentes.Selon KB Securities, relayé par, Apple compte corriger cette situation dès la prochaine génération., soit une augmentation de 50 % par rapport à son prédécesseur. Une précédente fuite publiée l’an dernier par le média coréenévoquait déjà cette évolution.sans réserver les fonctions les plus avancées aux seuls modèles Pro. À mesure qu’Apple Intelligence gagne en importance, la mémoire vive devient un élément aussi stratégique que le processeur lui-même.. Toujours selon le rapport, Cupertino (maitresse dans l'art de négocier les coûts de production) aurait demandé à ses fournisseurs — Samsung, SK Hynix et Micron — d’Malgré la crise de la RAM et la hausse du coût des composants,. Apparemment, elle absorberait directement le surcoût afin de maintenir le prix de départ de l’iPhone autour deUne décision qui illustrerait l’importance stratégique accordée à Siri AI et à Apple Intelligence dans les années à venir.Cette évolution s’inscrit dans une. Google, Samsung, Xiaomi ou Honor augmentent progressivement la quantité de mémoire embarquée dans leurs smartphones afin d’exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle toujours plus complexes. L’époque où la RAM servait uniquement à garder plusieurs applications ouvertes semble désormais révolue. Aujourd’hui, elle devient un élément essentiel pour faire fonctionner les assistants IA directement sur l’appareil, sans dépendre systématiquement du cloud.Si les rumeurs actuelles se confirment, Apple devrait profondément modifier son calendrier de lancement dès l’année prochaine. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable de la marque seraient dévoilés à l’automne 2026.L’iPhone 18 classique, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e arriveraient quant à eux au premier semestre 2027. Une chose semble toutefois déjà acquise : pour Apple, l’avenir de Siri passe par davantage de mémoire vive. Et cette fois, même les modèles les plus abordables pourraient enfin profiter de toutes les capacités de l’intelligence artificielle maison. Après d'autres questions se posent comme l'accès à Siri AI par les résidents européens afin de pouvoir bénéficier de cet ajout de RAM...