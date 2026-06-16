iPhone 18 : 12 Go de RAM pour tous ! Avec ou sans hausse de prix ?
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle continue de redessiner la fiche technique des smartphones. Selon un nouveau rapport venu de Corée du Sud, Apple prévoirait d’équiper l’ensemble de sa future gamme iPhone 18 de 12 Go de mémoire vive, y compris le modèle standard. Une évolution qui permettrait de démocratiser les fonctionnalités les plus avancées de Siri AI sans pour autant augmenter le prix de départ de l’iPhone.
Lors de la WWDC 2026, Apple a présenté une nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle capables de fonctionner directement sur les appareils. La firme a notamment confirmé que son modèle local le plus puissant était nécessaire pour profiter des nouvelles voix plus naturelles de Siri ainsi que des importantes améliorations apportées à la dictée système.
Mais le problème est que ces fonctions nécessitent actuellement 12 Go de mémoire unifiée. Concrètement,, seuls l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max disposent d’une quantité suffisante de RAM pour exécuter cette version avancée de Siri AI. L’iPhone 17 standard, limité à 8 Go, doit se contenter d’une version allégée —sans parler des générations précédentes.
Selon KB Securities, relayé par DigiTimes, Apple compte corriger cette situation dès la prochaine génération. L’iPhone 18 classique bénéficierait lui aussi de 12 Go de RAM, soit une augmentation de 50 % par rapport à son prédécesseur. Une précédente fuite publiée l’an dernier par le média coréen The Bell évoquait déjà cette évolution.
L’objectif est d'offrir les mêmes capacités d’intelligence artificielle à l’ensemble de la gamme iPhone, sans réserver les fonctions les plus avancées aux seuls modèles Pro. À mesure qu’Apple Intelligence gagne en importance, la mémoire vive devient un élément aussi stratégique que le processeur lui-même.
L’information la plus surprenante concerne toutefois le prix. Toujours selon le rapport, Cupertino (maitresse dans l'art de négocier les coûts de production) aurait demandé à ses fournisseurs — Samsung, SK Hynix et Micron — d’augmenter fortement leurs livraisons de puces mémoire LPDDR5X destinées à la future gamme iPhone 18.
Malgré la crise de la RAM et la hausse du coût des composants, elle ne prévoirait pas de répercuter la facture sur les consommateurs. Apparemment, elle absorberait directement le surcoût afin de maintenir le prix de départ de l’iPhone autour de 799 dollars. Une décision qui illustrerait l’importance stratégique accordée à Siri AI et à Apple Intelligence dans les années à venir.
Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large observée chez tous les fabricants. Google, Samsung, Xiaomi ou Honor augmentent progressivement la quantité de mémoire embarquée dans leurs smartphones afin d’exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle toujours plus complexes. L’époque où la RAM servait uniquement à garder plusieurs applications ouvertes semble désormais révolue. Aujourd’hui, elle devient un élément essentiel pour faire fonctionner les assistants IA directement sur l’appareil, sans dépendre systématiquement du cloud.
Si les rumeurs actuelles se confirment, Apple devrait profondément modifier son calendrier de lancement dès l’année prochaine. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable de la marque seraient dévoilés à l’automne 2026.
L’iPhone 18 classique, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e arriveraient quant à eux au premier semestre 2027. Une chose semble toutefois déjà acquise : pour Apple, l’avenir de Siri passe par davantage de mémoire vive. Et cette fois, même les modèles les plus abordables pourraient enfin profiter de toutes les capacités de l’intelligence artificielle maison. Après d'autres questions se posent comme l'accès à Siri AI par les résidents européens afin de pouvoir bénéficier de cet ajout de RAM...
Siri AI réclame toujours plus de mémoire
Lors de la WWDC 2026, Apple a présenté une nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle capables de fonctionner directement sur les appareils. La firme a notamment confirmé que son modèle local le plus puissant était nécessaire pour profiter des nouvelles voix plus naturelles de Siri ainsi que des importantes améliorations apportées à la dictée système.
Mais le problème est que ces fonctions nécessitent actuellement 12 Go de mémoire unifiée. Concrètement,, seuls l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max disposent d’une quantité suffisante de RAM pour exécuter cette version avancée de Siri AI. L’iPhone 17 standard, limité à 8 Go, doit se contenter d’une version allégée —sans parler des générations précédentes.
L’iPhone 18 standard passerait à 12 Go
Selon KB Securities, relayé par DigiTimes, Apple compte corriger cette situation dès la prochaine génération. L’iPhone 18 classique bénéficierait lui aussi de 12 Go de RAM, soit une augmentation de 50 % par rapport à son prédécesseur. Une précédente fuite publiée l’an dernier par le média coréen The Bell évoquait déjà cette évolution.
L’objectif est d'offrir les mêmes capacités d’intelligence artificielle à l’ensemble de la gamme iPhone, sans réserver les fonctions les plus avancées aux seuls modèles Pro. À mesure qu’Apple Intelligence gagne en importance, la mémoire vive devient un élément aussi stratégique que le processeur lui-même.
Apple absorberait le surcoût
L’information la plus surprenante concerne toutefois le prix. Toujours selon le rapport, Cupertino (maitresse dans l'art de négocier les coûts de production) aurait demandé à ses fournisseurs — Samsung, SK Hynix et Micron — d’augmenter fortement leurs livraisons de puces mémoire LPDDR5X destinées à la future gamme iPhone 18.
Malgré la crise de la RAM et la hausse du coût des composants, elle ne prévoirait pas de répercuter la facture sur les consommateurs. Apparemment, elle absorberait directement le surcoût afin de maintenir le prix de départ de l’iPhone autour de 799 dollars. Une décision qui illustrerait l’importance stratégique accordée à Siri AI et à Apple Intelligence dans les années à venir.
Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large observée chez tous les fabricants. Google, Samsung, Xiaomi ou Honor augmentent progressivement la quantité de mémoire embarquée dans leurs smartphones afin d’exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle toujours plus complexes. L’époque où la RAM servait uniquement à garder plusieurs applications ouvertes semble désormais révolue. Aujourd’hui, elle devient un élément essentiel pour faire fonctionner les assistants IA directement sur l’appareil, sans dépendre systématiquement du cloud.
Qu'en penser ?
Si les rumeurs actuelles se confirment, Apple devrait profondément modifier son calendrier de lancement dès l’année prochaine. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable de la marque seraient dévoilés à l’automne 2026.
L’iPhone 18 classique, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e arriveraient quant à eux au premier semestre 2027. Une chose semble toutefois déjà acquise : pour Apple, l’avenir de Siri passe par davantage de mémoire vive. Et cette fois, même les modèles les plus abordables pourraient enfin profiter de toutes les capacités de l’intelligence artificielle maison. Après d'autres questions se posent comme l'accès à Siri AI par les résidents européens afin de pouvoir bénéficier de cet ajout de RAM...