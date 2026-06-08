Apple dévoile les nouvelles fonctions d'Apple Intelligence

Une nouvelle architecture centrée sur l’utilisateur

Davantage de compréhension, de raisonnement et de capacités visuelles

Une assistance adaptée au contexte

Un nouvel chef d'orchestre pour coordonner l’ensemble

System Orchestrator

Disponibilité

Au cœur de cette nouvelle génération d’Apple Intelligence se trouvent, les modèles de langage développés par Apple. La société explique avoir conçu une architecture entièrement nouvelle, pensée autour de l’utilisateur et des appareils qu’il utilise au quotidien.Pour franchir un nouveau cap, Apple a également confirmé avoir travaillé étroitement avec Google au cours de l’année écoulée. Cette collaboration s’appuie sur les technologies de la famille de modèles Gemini, qui ont été adaptées aux besoins d’Apple.Grâce à cette nouvelle génération de modèles, Apple promet une amélioration significative des capacités de compréhension et de raisonnement de son IA. Les modèles prennent désormais en charge plusieurs modalités, notamment l’analyse et la génération d’images.Concrètement,, générer des images plus réalistes, proposer des retouches photo avancées et répondre à des questions portant directement sur des éléments visuels.Par cette approche multimodale, Apple entend se rapprocher des solutions les plus avancées du marché tout en conservant son accent sur la confidentialité des données grâce à l’exécution locale lorsque cela est possible.Le système pourra désormais adapter son assistance en fonction de l’application utilisée et de l’action en cours.Apple explique que cette compréhension contextuelle ouvre la voie à de nombreuses expériences inédites,, mais aussi à une série de fonctionnalités intelligentes intégrées dans les applications les plus utilisées au quotidien.Parce que ces capacités sont accessibles à l’échelle du système,, rendant l’assistance plus cohérente et plus utile dans les tâches de tous les jours.Pour faire fonctionner cet ensemble, Apple a développé ce qu’elle appelle un, une sorte de chef d’orchestre entre les différents modèles, les capacités du système et les applications.L’objectif est deSelon Apple, cette intégration profonde au sein du système constitue l’un des principaux atouts de son approche face aux assistants IA plus isolés.Avec cette nouvelle architecture, Apple cherche ainsi à transformer Apple Intelligence en une couche d’intelligence omniprésente à travers l’ensemble de son écosystème, tout en conservant son positionnement historique autour de la confidentialité et du traitement local des données.(et l'utilisation supplémentaire disponible avec iCloud+).Et évidement après plus d'une heure passée sur les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence,, quand bien même même les langues sur sont prises en charge.