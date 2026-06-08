Apple dévoile les nouvelles fonctions d'Apple Intelligence
Par Laurence - Publié le
Après une longue présention des nouvelles fonctions dédiées à la protection des mineurs, Apple (Craig) s'attaque à Apple Intelligence pour dévoiler une évolution majeure d’Apple Intelligence, son ensemble de fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à l’écosystème Apple.
Selon l’entreprise, l’intelligence artificielle représente une technologie capable de transformer profondément la société et d’apporter des bénéfices concrets aux utilisateurs lorsqu’elle est développée avec prudence. Une manière de se démarquer d’acteurs qui, selon Apple, semblent parfois poursuivre l’IA pour l’IA, sans toujours garder à l’esprit les personnes qu’elle est censée servir.
Au cœur de cette nouvelle génération d’Apple Intelligence se trouvent les Apple Foundation Models, les modèles de langage développés par Apple. La société explique avoir conçu une architecture entièrement nouvelle, pensée autour de l’utilisateur et des appareils qu’il utilise au quotidien.
Pour franchir un nouveau cap, Apple a également confirmé avoir travaillé étroitement avec Google au cours de l’année écoulée. Cette collaboration s’appuie sur les technologies de la famille de modèles Gemini, qui ont été adaptées aux besoins d’Apple. Ces modèles ont été optimisés aussi bien pour fonctionner directement sur les appareils que dans le cloud privé d’Apple via l’infrastructure Private Cloud Compute.
Grâce à cette nouvelle génération de modèles, Apple promet une amélioration significative des capacités de compréhension et de raisonnement de son IA. Les modèles prennent désormais en charge plusieurs modalités, notamment l’analyse et la génération d’images.
Concrètement, Apple Intelligence pourra comprendre plus finement le contenu visuel affiché à l’écran, générer des images plus réalistes, proposer des retouches photo avancées et répondre à des questions portant directement sur des éléments visuels.
Par cette approche multimodale, Apple entend se rapprocher des solutions les plus avancées du marché tout en conservant son accent sur la confidentialité des données grâce à l’exécution locale lorsque cela est possible.
L’une des évolutions les plus importantes concerne la capacité d’Apple Intelligence à comprendre le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur. Le système pourra désormais adapter son assistance en fonction de l’application utilisée et de l’action en cours.
Apple explique que cette compréhension contextuelle ouvre la voie à de nombreuses expériences inédites, dont un Siri entièrement repensé, mais aussi à une série de fonctionnalités intelligentes intégrées dans les applications les plus utilisées au quotidien.
Parce que ces capacités sont accessibles à l’échelle du système, elles peuvent interagir avec l’ensemble des applications et des services de l’écosystème Apple, rendant l’assistance plus cohérente et plus utile dans les tâches de tous les jours.
Pour faire fonctionner cet ensemble, Apple a développé ce qu’elle appelle un
L’objectif est de permettre à Apple Intelligence de coordonner de manière sécurisée les nombreuses fonctionnalités disponibles à travers iOS, iPadOS, macOS et les autres plateformes de la marque. Selon Apple, cette intégration profonde au sein du système constitue l’un des principaux atouts de son approche face aux assistants IA plus isolés.
Avec cette nouvelle architecture, Apple cherche ainsi à transformer Apple Intelligence en une couche d’intelligence omniprésente à travers l’ensemble de son écosystème, tout en conservant son positionnement historique autour de la confidentialité et du traitement local des données.
Siri AI sera disponible gratuitement avec la nouvelle version du système d'exploitation, avec certaines restrictions quotidiennes sur l'utilisation (et l'utilisation supplémentaire disponible avec iCloud+).
Et évidement après plus d'une heure passée sur les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, Craig Federighi annonce que les nouvelles fonctions ne seront pas disponibles dans l'immédiat au sein de l'UE, quand bien même même les langues sur sont prises en charge.
Selon l’entreprise, l’intelligence artificielle représente une technologie capable de transformer profondément la société et d’apporter des bénéfices concrets aux utilisateurs lorsqu’elle est développée avec prudence. Une manière de se démarquer d’acteurs qui, selon Apple, semblent parfois poursuivre l’IA pour l’IA, sans toujours garder à l’esprit les personnes qu’elle est censée servir.
Une nouvelle architecture centrée sur l’utilisateur
Au cœur de cette nouvelle génération d’Apple Intelligence se trouvent les Apple Foundation Models, les modèles de langage développés par Apple. La société explique avoir conçu une architecture entièrement nouvelle, pensée autour de l’utilisateur et des appareils qu’il utilise au quotidien.
Pour franchir un nouveau cap, Apple a également confirmé avoir travaillé étroitement avec Google au cours de l’année écoulée. Cette collaboration s’appuie sur les technologies de la famille de modèles Gemini, qui ont été adaptées aux besoins d’Apple. Ces modèles ont été optimisés aussi bien pour fonctionner directement sur les appareils que dans le cloud privé d’Apple via l’infrastructure Private Cloud Compute.
Davantage de compréhension, de raisonnement et de capacités visuelles
Grâce à cette nouvelle génération de modèles, Apple promet une amélioration significative des capacités de compréhension et de raisonnement de son IA. Les modèles prennent désormais en charge plusieurs modalités, notamment l’analyse et la génération d’images.
Concrètement, Apple Intelligence pourra comprendre plus finement le contenu visuel affiché à l’écran, générer des images plus réalistes, proposer des retouches photo avancées et répondre à des questions portant directement sur des éléments visuels.
Par cette approche multimodale, Apple entend se rapprocher des solutions les plus avancées du marché tout en conservant son accent sur la confidentialité des données grâce à l’exécution locale lorsque cela est possible.
Une assistance adaptée au contexte
L’une des évolutions les plus importantes concerne la capacité d’Apple Intelligence à comprendre le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur. Le système pourra désormais adapter son assistance en fonction de l’application utilisée et de l’action en cours.
Apple explique que cette compréhension contextuelle ouvre la voie à de nombreuses expériences inédites, dont un Siri entièrement repensé, mais aussi à une série de fonctionnalités intelligentes intégrées dans les applications les plus utilisées au quotidien.
Parce que ces capacités sont accessibles à l’échelle du système, elles peuvent interagir avec l’ensemble des applications et des services de l’écosystème Apple, rendant l’assistance plus cohérente et plus utile dans les tâches de tous les jours.
Un nouvel chef d'orchestre pour coordonner l’ensemble
Pour faire fonctionner cet ensemble, Apple a développé ce qu’elle appelle un
System Orchestrator, une sorte de chef d’orchestre entre les différents modèles, les capacités du système et les applications.
L’objectif est de permettre à Apple Intelligence de coordonner de manière sécurisée les nombreuses fonctionnalités disponibles à travers iOS, iPadOS, macOS et les autres plateformes de la marque. Selon Apple, cette intégration profonde au sein du système constitue l’un des principaux atouts de son approche face aux assistants IA plus isolés.
Avec cette nouvelle architecture, Apple cherche ainsi à transformer Apple Intelligence en une couche d’intelligence omniprésente à travers l’ensemble de son écosystème, tout en conservant son positionnement historique autour de la confidentialité et du traitement local des données.
Disponibilité
Siri AI sera disponible gratuitement avec la nouvelle version du système d'exploitation, avec certaines restrictions quotidiennes sur l'utilisation (et l'utilisation supplémentaire disponible avec iCloud+).
Et évidement après plus d'une heure passée sur les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, Craig Federighi annonce que les nouvelles fonctions ne seront pas disponibles dans l'immédiat au sein de l'UE, quand bien même même les langues sur sont prises en charge.