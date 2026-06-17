AirTag, MagSafe, PopSocket, batteries : Apple mise sur des accessoires colorés pour l'été

Qu'en penser ? Vers un Apple Store plus ouvert



Cette mise à jour illustre une tendance observée depuis plusieurs années : Apple transforme progressivement son Apple Store en véritable vitrine pour les meilleurs accessoires de son écosystème.



Loin de se limiter à ses propres produits, la firme sélectionne désormais régulièrement des fabricants capables d’exploiter pleinement des technologies comme MagSafe, AirTag, l’USB-C ou encore la recharge sans fil.



Cette nouvelle vague d’accessoires n’apporte peut-être aucune révolution technologique, mais elle permet au moins de mettre un peu de couleur dans l’univers Apple à l’approche des vacances estivales.