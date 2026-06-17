AirTag, MagSafe, PopSocket, batteries : Apple mise sur des accessoires colorés pour l'été
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Alors que les nouveautés logicielles d’iOS 27 et d’Apple Intelligence monopolisent l’attention, Apple vient discrètement de renouveler une partie de son catalogue d’accessoires. À l’approche de l’été, la firme propose désormais une sélection de batteries externes, chargeurs, câbles, porte-AirTag et accessoires MagSafe dans des coloris beaucoup plus vifs que d’habitude. Du bleu, du rose, du turquoise ou encore du vert viennent ainsi égayer un univers souvent dominé par le noir, le gris et le blanc.
Cette collection est le fruit d’une collaboration entre Apple et plusieurs fabricants partenaires déjà bien connus des utilisateurs de l’écosystème à la pomme. Belkin, Mophie, Herschel, Nimble, Scosche ou encore Twelve South proposent désormais certains de leurs produits dans des teintes inédites exclusivement disponibles sur l’Apple Store. On en trouve un peu pour tous les prix : de 19,95 euros à plus de 140 euros.
Parmi les accessoires concernés figurent notamment le porte-AirTag Mophie Knit Puck, le AirTag Charm de Herschel, la batterie portable Nimble SharePower, le câble USB-C StrikeLine de Scosche ou encore la batterie externe Belkin UltraCharge Pro 20K avec câble intégré.
Apple propose également de nouveaux sacs et organisateurs Herschel destinés aux utilisateurs d’iPhone, ainsi que plusieurs accessoires de voyage (forcément l'été approche) comme l'AirFly Pro 2 de Twelve South. Notons que certains produits ne sont pas encore en stock et sont indiqués
La véritable nouveauté de cette mise à jour du catalogue est l’arrivée du nouveau PopSockets Low-Pro. Compatible MagSafe, ce tout petit accessoire conserve son double rôle de poignée pour améliorer la prise en main de l’iPhone et de support pour regarder des vidéos ou participer à des appels vidéo.
Sa particularité réside dans son épaisseur record : seulement 2,5 millimètres. Selon PopSockets, il s’agit tout simplement du modèle le plus fin jamais commercialisé. Affiché à 39,95 euros sur l’Apple Store américain, il vise clairement les utilisateurs qui apprécient les accessoires MagSafe mais souhaitent conserver un iPhone aussi discret que possible.
Apple a également enrichi son catalogue avec plusieurs nouveaux produits qui ne font pas partie de cette collection estivale. On retrouve notamment la nouvelle souris Logitech MX Master 4 (qui est d'ailleurs en promotion sur Amazon), particulièrement populaire auprès des utilisateurs Mac et des créateurs de contenu.
Le fabricant Nimble fait également son entrée avec son chargeur sans fil Podium 3-en-1, tandis que Twelve South commercialise désormais son nouveau chargeur PowerBug compatible avec la norme Qi 2.2, une évolution de la recharge sans fil qui promet davantage d’efficacité et de puissance.
Cette mise à jour illustre une tendance observée depuis plusieurs années : Apple transforme progressivement son Apple Store en véritable vitrine pour les meilleurs accessoires de son écosystème.
Loin de se limiter à ses propres produits, la firme sélectionne désormais régulièrement des fabricants capables d’exploiter pleinement des technologies comme MagSafe, AirTag, l’USB-C ou encore la recharge sans fil.
Cette nouvelle vague d’accessoires n’apporte peut-être aucune révolution technologique, mais elle permet au moins de mettre un peu de couleur dans l’univers Apple à l’approche des vacances estivales.
Des accessoires aux couleurs de l'été
Cette collection est le fruit d’une collaboration entre Apple et plusieurs fabricants partenaires déjà bien connus des utilisateurs de l’écosystème à la pomme. Belkin, Mophie, Herschel, Nimble, Scosche ou encore Twelve South proposent désormais certains de leurs produits dans des teintes inédites exclusivement disponibles sur l’Apple Store. On en trouve un peu pour tous les prix : de 19,95 euros à plus de 140 euros.
Parmi les accessoires concernés figurent notamment le porte-AirTag Mophie Knit Puck, le AirTag Charm de Herschel, la batterie portable Nimble SharePower, le câble USB-C StrikeLine de Scosche ou encore la batterie externe Belkin UltraCharge Pro 20K avec câble intégré.
Apple propose également de nouveaux sacs et organisateurs Herschel destinés aux utilisateurs d’iPhone, ainsi que plusieurs accessoires de voyage (forcément l'été approche) comme l'AirFly Pro 2 de Twelve South. Notons que certains produits ne sont pas encore en stock et sont indiqués
épuisés.
Un nouveau popsocket tout petit
La véritable nouveauté de cette mise à jour du catalogue est l’arrivée du nouveau PopSockets Low-Pro. Compatible MagSafe, ce tout petit accessoire conserve son double rôle de poignée pour améliorer la prise en main de l’iPhone et de support pour regarder des vidéos ou participer à des appels vidéo.
Sa particularité réside dans son épaisseur record : seulement 2,5 millimètres. Selon PopSockets, il s’agit tout simplement du modèle le plus fin jamais commercialisé. Affiché à 39,95 euros sur l’Apple Store américain, il vise clairement les utilisateurs qui apprécient les accessoires MagSafe mais souhaitent conserver un iPhone aussi discret que possible.
Et le reste ?
Apple a également enrichi son catalogue avec plusieurs nouveaux produits qui ne font pas partie de cette collection estivale. On retrouve notamment la nouvelle souris Logitech MX Master 4 (qui est d'ailleurs en promotion sur Amazon), particulièrement populaire auprès des utilisateurs Mac et des créateurs de contenu.
Le fabricant Nimble fait également son entrée avec son chargeur sans fil Podium 3-en-1, tandis que Twelve South commercialise désormais son nouveau chargeur PowerBug compatible avec la norme Qi 2.2, une évolution de la recharge sans fil qui promet davantage d’efficacité et de puissance.
Qu'en penser ? Vers un Apple Store plus ouvert
Cette mise à jour illustre une tendance observée depuis plusieurs années : Apple transforme progressivement son Apple Store en véritable vitrine pour les meilleurs accessoires de son écosystème.
Loin de se limiter à ses propres produits, la firme sélectionne désormais régulièrement des fabricants capables d’exploiter pleinement des technologies comme MagSafe, AirTag, l’USB-C ou encore la recharge sans fil.
Cette nouvelle vague d’accessoires n’apporte peut-être aucune révolution technologique, mais elle permet au moins de mettre un peu de couleur dans l’univers Apple à l’approche des vacances estivales.