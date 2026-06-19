L'iPhone Air 2 va-t-il corriger ces deux énormes défauts ?

Un deuxième capteur photo enfin au programme

Apple cherche aussi à améliorer l’autonomie

Un nouveau calendrier pour les iPhone

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, Apple semble avoir bien identifié les faiblesses de la première génération. L’ajout d’un ultra grand-angle et une autonomie renforcée pourraient suffire à transformer l’iPhone Air en une alternative beaucoup plus crédible pour ceux qui recherchent un appareil fin et léger sans pour autant sacrifier les fonctionnalités essentielles. Mais il n'est pas sûr que ces améliorations seront suffisantes pour séduire les utilisateurs qui hésitent encore entre un modèle Air et un iPhone Pro, alors que l’écart de fonctionnalités demeure important.

D’après les sources du média américain,. Une évolution importante puisque l’iPhone Air actuel se contente d’un unique capteur principal de 48 mégapixels. Le futur modèle ajouterait un ultra grand-angle, rejoignant ainsi la configuration que l’on retrouve sur la plupart des iPhone depuis plusieurs années.Bloomberg ne mentionnedans les prototypes en cours de développement. Apple semble privilégier une formule plus simple afin de préserver l’ADN du produit : un smartphone léger, fin et plus accessible que les modèles Pro.Ce choix pourrait néanmoins répondre à une demande forte des utilisateurs. Apparemment, l’absence d’ultra grand-angle constitue aujourd’hui le principal reproche formulé par les propriétaires de l’iPhone Air. Un constat qui se retrouve également dans de nombreux retours d’utilisateurs et commentaires en ligne. Pour beaucoup, la présence d’un second capteur suffirait à rendre l’appareil beaucoup plus attractif.L’iPhone Air a séduit par sa finesse et son poids contenu, mais certains utilisateurs ont estimé qu’L’ajout d’un ultra grand-angle permettrait de combler cette lacune sans transformer le modèle en concurrent direct des versions Pro.L’autre chantier prioritaire concerne l’autonomie., même si les détails techniques restent inconnus à ce stade. Deux pistes sont évoquées : l’intégration d’uneou des gains d’efficacité énergétique grâce à deLa première hypothèse semble toutefois compliquée. Le principal argument commercial de l’iPhone Air repose sur son châssis particulièrement fin, laissant peu de marge pour augmenter la taille de la batterie. La firme pourrait donc davantage miser sur les, sur des composants plus économes ou encore sur des optimisations logicielles pour gagner plusieurs heures d’utilisation.Cette nouvelle génération s’inscrirait également. À partir de 2026, Apple prévoirait de séparer sa gamme en. Les modèles les plus haut de gamme arriveraient à l’automne, tandis que les versions plus accessibles seraient lancées au printemps.Selon ce calendrier, l’automne 2026 verrait arriver les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que le très attendu iPhone Fold. Quelques mois plus tard, au, Apple commercialiserait l’iPhone Air 2 aux côtés des iPhone 18 et iPhone 18e.