L’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple est devenu une vraie bonne affaire !

On en dit quoi ?



Franchement, à 845 euros, l'iPhone Air devient très difficile à écarter. C'est mon téléphone secondaire depuis sa sortie, et je continue de le préférer à des modèles plus imposants, pour son format, sa légèreté et sa puce qui ne faiblit jamais. Deux réserves, quand même. Pour qui cherche l'iPhone le plus agréable à transporter, avec la puissance d'un Pro et un tarif enfin raisonnable, l'affaire est tout bonnement excellente.