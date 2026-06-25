L’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple est devenu une vraie bonne affaire !
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
L'iPhone Air, le modèle le plus fin jamais sorti des cartons d'Apple, voit son prix fondre sur Amazon. La version 256 Go en coloris Ciel est affichée à 845 euros, contre 889 euros le mois dernier et un tarif de lancement bien plus lourd. C'est devenu mon iPhone secondaire. Et autant le dire tout de suite, à ce prix-là, c'est carrément une affaire.
Ce qui frappe d'abord avec cet iPhone, vous le savez, c'est la finesse. Avec ses 5,6 mm d'épaisseur et son cadre en titane ultra-léger, l'iPhone Air donne franchement l'impression de tenir une feuille rigide plutôt qu'un téléphone, au point qu'on le cherche parfois dans la poche tant on l'oublie. Je m'en sers tous les jours comme deuxième appareil depuis des mois, et je l'aime toujours autant, parce que cette légèreté change vraiment le rapport à l'objet une fois qu'on y a goûté. Apple a misé sur la sobriété sans pour autant sacrifier la solidité, avec un Ceramic Shield 2 à l'avant annoncé trois fois plus résistant aux rayures et un dos quatre fois plus résistant aux fissures que les générations précédentes. Fin sans être fragile, donc, ce qui était loin d'être gagné sur un châssis aussi mince.
Le plus surprenant, c'est qu'Apple n'a pas vidé la fiche technique pour gagner en minceur. L'écran de 6,5 pouces grimpe jusqu'à 120 Hz et offre donc la même fluidité que les modèles Pro, tandis que la puce A19 Pro qui l'anime reste la plus puissante jamais montée dans un iPhone. La partie photo ne se laisse pas distancer pour autant, avec un système Fusion de 48 mégapixels et un zoom de qualité optique 2x qui couvrent la grande majorité des situations du quotidien, pendant que la caméra avant Center Stage de 18 mégapixels élargit toute seule le cadre pour les selfies de groupe et gère la double capture, avant et arrière en même temps. L'autonomie tient sans souci la journée, avec jusqu'à 27 heures de lecture vidéo annoncées, et l'ensemble est évidemment pensé pour tirer parti d'Apple Intelligence.
Alors certes, vous n’avez pas un zoom très important, et pas de grand angle, et l’autonomie n’est pas aussi bonne que sur les modèles pro. Il faut aussi noter que l’iPhone Air fonctionne uniquement avec une eSIM. Mais tout ceci n’a rien de bloquant. Pour le reste, la promo concerne la version 256 Go en coloris Ciel. D'autres teintes existent, Blanc nuage, Noir sidéral et Or clair, mais c'est bien le Ciel qui profite ici de la plus grosse ristourne.
Franchement, à 845 euros, l'iPhone Air devient très difficile à écarter. C'est mon téléphone secondaire depuis sa sortie, et je continue de le préférer à des modèles plus imposants, pour son format, sa légèreté et sa puce qui ne faiblit jamais. Deux réserves, quand même. Pour qui cherche l'iPhone le plus agréable à transporter, avec la puissance d'un Pro et un tarif enfin raisonnable, l'affaire est tout bonnement excellente.
Un format qui ne ressemble à aucun autre
Ce qui frappe d'abord avec cet iPhone, vous le savez, c'est la finesse. Avec ses 5,6 mm d'épaisseur et son cadre en titane ultra-léger, l'iPhone Air donne franchement l'impression de tenir une feuille rigide plutôt qu'un téléphone, au point qu'on le cherche parfois dans la poche tant on l'oublie. Je m'en sers tous les jours comme deuxième appareil depuis des mois, et je l'aime toujours autant, parce que cette légèreté change vraiment le rapport à l'objet une fois qu'on y a goûté. Apple a misé sur la sobriété sans pour autant sacrifier la solidité, avec un Ceramic Shield 2 à l'avant annoncé trois fois plus résistant aux rayures et un dos quatre fois plus résistant aux fissures que les générations précédentes. Fin sans être fragile, donc, ce qui était loin d'être gagné sur un châssis aussi mince.
Des specs qui n'ont rien d'un modèle au rabais
Le plus surprenant, c'est qu'Apple n'a pas vidé la fiche technique pour gagner en minceur. L'écran de 6,5 pouces grimpe jusqu'à 120 Hz et offre donc la même fluidité que les modèles Pro, tandis que la puce A19 Pro qui l'anime reste la plus puissante jamais montée dans un iPhone. La partie photo ne se laisse pas distancer pour autant, avec un système Fusion de 48 mégapixels et un zoom de qualité optique 2x qui couvrent la grande majorité des situations du quotidien, pendant que la caméra avant Center Stage de 18 mégapixels élargit toute seule le cadre pour les selfies de groupe et gère la double capture, avant et arrière en même temps. L'autonomie tient sans souci la journée, avec jusqu'à 27 heures de lecture vidéo annoncées, et l'ensemble est évidemment pensé pour tirer parti d'Apple Intelligence.
Des contraintes à garder en tête
Alors certes, vous n’avez pas un zoom très important, et pas de grand angle, et l’autonomie n’est pas aussi bonne que sur les modèles pro. Il faut aussi noter que l’iPhone Air fonctionne uniquement avec une eSIM. Mais tout ceci n’a rien de bloquant. Pour le reste, la promo concerne la version 256 Go en coloris Ciel. D'autres teintes existent, Blanc nuage, Noir sidéral et Or clair, mais c'est bien le Ciel qui profite ici de la plus grosse ristourne.
On en dit quoi ?
Franchement, à 845 euros, l'iPhone Air devient très difficile à écarter. C'est mon téléphone secondaire depuis sa sortie, et je continue de le préférer à des modèles plus imposants, pour son format, sa légèreté et sa puce qui ne faiblit jamais. Deux réserves, quand même. Pour qui cherche l'iPhone le plus agréable à transporter, avec la puissance d'un Pro et un tarif enfin raisonnable, l'affaire est tout bonnement excellente.