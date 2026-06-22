Prise en main du PopSockets le plus fin jamais conçu
Par Vincent Lautier - Publié le
PopSockets vend depuis quelques jours sa poignée Low-Pro en exclusivité dans les Apple Store, à 39,95 euros. C'est la plus fine jamais conçue par la marque, et elle reste compatible MagSafe. Nous l'avons achetée le jour de sa sortie, à l'Apple Store d'Amsterdam, et après plusieurs jours d'usage, voici ce que ça donne au quotidien.
On est de longue date fan des PopSockets, ces petites poignées qu'on colle au dos du téléphone. Chez moi, l'usage est plutôt simple : caler l'iPhone debout sur une table ou un bureau, et le basculer en mode table de nuit quand il charge le soir quand je suis en déplacement. Le souci des anciens modèles, c'est leur épaisseur, qui finit par gêner dans la poche et qui empêche de poser le téléphone bien à plat. Le Low-Pro répond pile à ça, puisqu'il ne mesure que 2,5 mm une fois replié contre la coque, soit le format le plus plat que la marque ait jamais sorti. Ça reste un PopSockets dans l'âme, avec son petit mécanisme qui se déploie, mais tout a été aminci. Nous l'avons déniché à l'Apple Store d'Amsterdam, où nous étions justement pour l'annonce des batteries Samduo, et il était disponible dès le premier jour.
À la prise en main, deux choses sautent aux yeux. D'abord l'anneau, beaucoup plus rigide qu'avant, qui fait une vraie béquille bien stable pour poser l'iPhone debout, à la verticale comme à l'horizontale. Ensuite le petit champignon central, devenu plus souple, sur lequel on glisse le doigt pour tenir fermement le téléphone d'une seule main. Moins dur au toucher qu'avant, mais tout aussi efficace en pratique.
Le MagSafe est toujours de la partie, donc on clipse et on retire la poignée du dos de l'iPhone sans le moindre effort. Et puis il y a un bénéfice qu'on n'attendait pas vraiment : une fois la poignée repliée, l'iPhone posé à plat sur une table ne bascule plus. D'habitude, le gros bloc photo le fait dodeliner dès qu'on tapote l'écran, alors qu'ici la galette du Low-Pro vient compenser l'épaisseur et stabiliser l'ensemble. C'est tout bête, mais franchement appréciable au bureau.
Côté tarif, comptez 39,95 euros sur l'Apple Store, en ligne comme en click and collect, soit le même prix qu'aux États-Unis (39,95 dollars). C'est pour l'instant une exclusivité Apple, les autres revendeurs ne devant être servis que plus tard cet été, autour de fin juillet. Apple le propose en plusieurs coloris au lancement, autour de six teintes qui vont du noir au rose en passant par différents bleus, de quoi l'accorder à sa coque. Le seul vrai regret, c'est que ce format ultra-fin abandonne la compatibilité avec les embouts et les motifs interchangeables des anciens PopSockets. On ne pourra donc pas y remettre ses anciens dessins, mais vu la finesse recherchée ici, c'est assez logique.
Au bout de quelques jours, le Low-Pro a déjà gagné sa place définitive au dos de l'iPhone. La finesse change vraiment la donne, l'anneau rigide tient parfaitement son rôle de béquille, le champignon souple fait le boulot pour la prise en main, et la stabilité retrouvée à plat sur une table est un petit plus qu'on ne lâchera plus. Le sacrifice des motifs interchangeables fera grincer quelques dents chez ceux qui collectionnaient les embouts assortis à leur coque, mais c'est un peu le prix à payer pour un accessoire enfin discret. À 39,95 euros, ça reste un petit budget pour une simple poignée, sauf qu'on l'utilise tous les jours.
Un PopSockets, mais version ultra-plate
On est de longue date fan des PopSockets, ces petites poignées qu'on colle au dos du téléphone. Chez moi, l'usage est plutôt simple : caler l'iPhone debout sur une table ou un bureau, et le basculer en mode table de nuit quand il charge le soir quand je suis en déplacement. Le souci des anciens modèles, c'est leur épaisseur, qui finit par gêner dans la poche et qui empêche de poser le téléphone bien à plat. Le Low-Pro répond pile à ça, puisqu'il ne mesure que 2,5 mm une fois replié contre la coque, soit le format le plus plat que la marque ait jamais sorti. Ça reste un PopSockets dans l'âme, avec son petit mécanisme qui se déploie, mais tout a été aminci. Nous l'avons déniché à l'Apple Store d'Amsterdam, où nous étions justement pour l'annonce des batteries Samduo, et il était disponible dès le premier jour.
Ce qui change vraiment à l'usage
À la prise en main, deux choses sautent aux yeux. D'abord l'anneau, beaucoup plus rigide qu'avant, qui fait une vraie béquille bien stable pour poser l'iPhone debout, à la verticale comme à l'horizontale. Ensuite le petit champignon central, devenu plus souple, sur lequel on glisse le doigt pour tenir fermement le téléphone d'une seule main. Moins dur au toucher qu'avant, mais tout aussi efficace en pratique.
Le MagSafe est toujours de la partie, donc on clipse et on retire la poignée du dos de l'iPhone sans le moindre effort. Et puis il y a un bénéfice qu'on n'attendait pas vraiment : une fois la poignée repliée, l'iPhone posé à plat sur une table ne bascule plus. D'habitude, le gros bloc photo le fait dodeliner dès qu'on tapote l'écran, alors qu'ici la galette du Low-Pro vient compenser l'épaisseur et stabiliser l'ensemble. C'est tout bête, mais franchement appréciable au bureau.
Prix, coloris et le petit regret
Côté tarif, comptez 39,95 euros sur l'Apple Store, en ligne comme en click and collect, soit le même prix qu'aux États-Unis (39,95 dollars). C'est pour l'instant une exclusivité Apple, les autres revendeurs ne devant être servis que plus tard cet été, autour de fin juillet. Apple le propose en plusieurs coloris au lancement, autour de six teintes qui vont du noir au rose en passant par différents bleus, de quoi l'accorder à sa coque. Le seul vrai regret, c'est que ce format ultra-fin abandonne la compatibilité avec les embouts et les motifs interchangeables des anciens PopSockets. On ne pourra donc pas y remettre ses anciens dessins, mais vu la finesse recherchée ici, c'est assez logique.
On en dit quoi ?
Au bout de quelques jours, le Low-Pro a déjà gagné sa place définitive au dos de l'iPhone. La finesse change vraiment la donne, l'anneau rigide tient parfaitement son rôle de béquille, le champignon souple fait le boulot pour la prise en main, et la stabilité retrouvée à plat sur une table est un petit plus qu'on ne lâchera plus. Le sacrifice des motifs interchangeables fera grincer quelques dents chez ceux qui collectionnaient les embouts assortis à leur coque, mais c'est un peu le prix à payer pour un accessoire enfin discret. À 39,95 euros, ça reste un petit budget pour une simple poignée, sauf qu'on l'utilise tous les jours.