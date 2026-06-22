Prise en main du PopSockets le plus fin jamais conçu

On en dit quoi ?



Au bout de quelques jours, le Low-Pro a déjà gagné sa place définitive au dos de l'iPhone. La finesse change vraiment la donne, l'anneau rigide tient parfaitement son rôle de béquille, le champignon souple fait le boulot pour la prise en main, et la stabilité retrouvée à plat sur une table est un petit plus qu'on ne lâchera plus. Le sacrifice des motifs interchangeables fera grincer quelques dents chez ceux qui collectionnaient les embouts assortis à leur coque, mais c'est un peu le prix à payer pour un accessoire enfin discret. À 39,95 euros, ça reste un petit budget pour une simple poignée, sauf qu'on l'utilise tous les jours.