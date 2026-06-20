SAMDUO Nex E6000 : la batterie domestique la plus fine du monde

On en dit quoi ?



SAMDUO débarque donc avec une gamme cohérente et une finition au-dessus du lot. Le design de la E6000 sort vraiment de l'ordinaire, l'app inspire confiance, et 1999 € pour 6 kWh en AC couplé, ça reste dans les clous. On reste prudents quand même. Et pour la disponibilité ? Troisième trimestre, sans date ni revendeur confirmé pour le moment. On vous tiendra donc au courrant dès que ça sera le cas, et on espère bien pouvoir tester leur solutions dans les semaines à venir !