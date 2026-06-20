SAMDUO Nex E6000 : la batterie domestique la plus fine du monde
Par Vincent Lautier - Publié le
Nous avons assisté à la présentation de la gamme SAMDUO hier à Amsterdam. Le nouveau venu chinois du stockage solaire résidentiel n'arrive pas les mains vides, puisque sa Nex E6000 revendique le titre de batterie domestique la plus fine au monde, 11,9 cm d'épaisseur posée contre un mur. Comptez 1999 € pour 6 kWh, avec une arrivée en France calée au troisième trimestre.
Le nom ne vous dit rien ? Normal. SAMDUO est la filiale européenne de Hubei Yixing Intelligent Equipment, un fabricant Chinois en provenance de Shenzhen pour être précis, qui est arrivé en Europe ces dernières semaines.
Pour montrer sa gamme à la presse, la marque a réservé le Capital C, en plein centre d'Amsterdam, où se sont retrouvés quelques journalistes européens, dont nous, mélangés à des créateurs de contenus néerlandais et allemands. La vedette de la présentation, c'est la Nex E6000. Une batterie murale couplée en courant alternatif, 6 kWh de cellules LFP, 2600 W bidirectionnels, jusqu'à 8000 cycles annoncés. Et 11,9 cm d'épaisseur, donc, ce qui lui a valu un Red Dot Award 2026.
On a pu voir la bête, et c'est un beau produit. La finition est vraiment propre. Au mur d'un couloir ou d'une buanderie, elle se fera oublier sans mal, même si on n'a pas vraiment pu juger du volume sonore de l'appareil en fronctionnement. Sa jumelle, la E6000H, reprend exactement les mêmes spécifications, dans un cube de 23 litres, à peu près la taille d'un micro-ondes, pour reprendre la comparaison que la marque met en avant. Les deux modèles sont au même tarif de 1999 €.
Ces batteries sont couplées en AC, elles ne touchent donc pas vos panneaux et se contentent de récupérer le surplus une fois converti par votre onduleur. Pour piloter ça finement, il leur faut lire votre consommation en temps réel. SAMDUO a beaucoup vanté son P1 Meter, un petit dongle qui se clipse sur le port P1 des compteurs intelligents néerlandais et belges. Le Linky, lui, n'a pas ce port. Enedis fonctionne avec la TIC, un protocole maison, et la marque n'a pour le moment pas de module compatible. Reste donc leur Smart Meter sur rail DIN, qui mesure la conso via des pinces ampèremétriques, en Wi-Fi, Bluetooth ou LAN. Ça devrait fonctionner comme l'explique Antoine Guilbert sur son blog. Mais il faudra ouvrir le tableau électrique.
Au passage, un troisième modèle a été présenté, la P2800 Pro, qui elle propose 2,73 kWh extensibles jusqu'à 16,41 kWh avec quatre entrées MPPT pour brancher 3600 W de panneaux en direct. Son prix, lui, n'a pas été communiqué.
Côté logiciel, bonne surprise. L'application, prise en main sur place, est mieux fichue que celle de beaucoup de concurrentes. L'écran d'accueil affiche les flux entre solaire, batterie, réseau et maison, avec trois modes au choix, autoconsommation, urgence ou personnalisé. SAMDUO revendique même la compatibilité avec plus de 800 fournisseurs européens, EDF inclus, histoire de caler la charge sur les heures creuses. L'API elle est toujours en développement.
SAMDUO débarque donc avec une gamme cohérente et une finition au-dessus du lot. Le design de la E6000 sort vraiment de l'ordinaire, l'app inspire confiance, et 1999 € pour 6 kWh en AC couplé, ça reste dans les clous. On reste prudents quand même. Et pour la disponibilité ? Troisième trimestre, sans date ni revendeur confirmé pour le moment. On vous tiendra donc au courrant dès que ça sera le cas, et on espère bien pouvoir tester leur solutions dans les semaines à venir !
Un nouveau venu et trois produits
Le nom ne vous dit rien ? Normal. SAMDUO est la filiale européenne de Hubei Yixing Intelligent Equipment, un fabricant Chinois en provenance de Shenzhen pour être précis, qui est arrivé en Europe ces dernières semaines.
Pour montrer sa gamme à la presse, la marque a réservé le Capital C, en plein centre d'Amsterdam, où se sont retrouvés quelques journalistes européens, dont nous, mélangés à des créateurs de contenus néerlandais et allemands. La vedette de la présentation, c'est la Nex E6000. Une batterie murale couplée en courant alternatif, 6 kWh de cellules LFP, 2600 W bidirectionnels, jusqu'à 8000 cycles annoncés. Et 11,9 cm d'épaisseur, donc, ce qui lui a valu un Red Dot Award 2026.
On a pu voir la bête, et c'est un beau produit. La finition est vraiment propre. Au mur d'un couloir ou d'une buanderie, elle se fera oublier sans mal, même si on n'a pas vraiment pu juger du volume sonore de l'appareil en fronctionnement. Sa jumelle, la E6000H, reprend exactement les mêmes spécifications, dans un cube de 23 litres, à peu près la taille d'un micro-ondes, pour reprendre la comparaison que la marque met en avant. Les deux modèles sont au même tarif de 1999 €.
Ces batteries sont couplées en AC, elles ne touchent donc pas vos panneaux et se contentent de récupérer le surplus une fois converti par votre onduleur. Pour piloter ça finement, il leur faut lire votre consommation en temps réel. SAMDUO a beaucoup vanté son P1 Meter, un petit dongle qui se clipse sur le port P1 des compteurs intelligents néerlandais et belges. Le Linky, lui, n'a pas ce port. Enedis fonctionne avec la TIC, un protocole maison, et la marque n'a pour le moment pas de module compatible. Reste donc leur Smart Meter sur rail DIN, qui mesure la conso via des pinces ampèremétriques, en Wi-Fi, Bluetooth ou LAN. Ça devrait fonctionner comme l'explique Antoine Guilbert sur son blog. Mais il faudra ouvrir le tableau électrique.
Au passage, un troisième modèle a été présenté, la P2800 Pro, qui elle propose 2,73 kWh extensibles jusqu'à 16,41 kWh avec quatre entrées MPPT pour brancher 3600 W de panneaux en direct. Son prix, lui, n'a pas été communiqué.
Une application soignée
Côté logiciel, bonne surprise. L'application, prise en main sur place, est mieux fichue que celle de beaucoup de concurrentes. L'écran d'accueil affiche les flux entre solaire, batterie, réseau et maison, avec trois modes au choix, autoconsommation, urgence ou personnalisé. SAMDUO revendique même la compatibilité avec plus de 800 fournisseurs européens, EDF inclus, histoire de caler la charge sur les heures creuses. L'API elle est toujours en développement.
On en dit quoi ?
SAMDUO débarque donc avec une gamme cohérente et une finition au-dessus du lot. Le design de la E6000 sort vraiment de l'ordinaire, l'app inspire confiance, et 1999 € pour 6 kWh en AC couplé, ça reste dans les clous. On reste prudents quand même. Et pour la disponibilité ? Troisième trimestre, sans date ni revendeur confirmé pour le moment. On vous tiendra donc au courrant dès que ça sera le cas, et on espère bien pouvoir tester leur solutions dans les semaines à venir !