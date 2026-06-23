Avec iOS 27, Siri devient (enfin) un véritable assistant de rédaction : qu'est ce qui change ?

Outils d'écriture

Rédiger avec Siri

Comment utiliser "Rédiger avec Siri"

Rédiger avec Siri

Une intégration beaucoup plus profonde dans iOS

Rédiger avec Siri

Modifier un texte devient plus simple

Rédiger avec Siri

Une fonction également disponible sur Mac et iPad

Rédiger avec Siri

Qu’en penser ?



Avec Rédiger avec Siri , Apple semble enfin assumer pleinement une approche conversationnelle de l’intelligence artificielle. Les premiers Writing Tools d’iOS 18 avaient le mérite d’exister, mais leur fonctionnement reposait encore sur une logique de menus et de commandes prédéfinies. Cette nouvelle version paraît beaucoup plus naturelle et surtout davantage en phase avec les usages popularisés par ChatGPT ou Gemini.

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Jusqu’à présent, les outils d’écriture d’Apple Intelligence reposaient sur une interface. Les utilisateurs pouvaient sélectionner un texte puis choisir parmi différentes actions prédéfinies (comme Informel, Professionnel, Concis) ou encore la correction grammaticale.Avec iOS 27 bêta 2, cette approche disparaît. Désormais, lorsqu’un champ de texte est actif, le clavier affiche une nouvelle option. Pour le moment, il fautavec le stylet dans le symbole Apple Intelligence, pour faire apparaitre le, puis le descendre tout en bas et cliquer sur. Là il est possible de faire appel à un bot, ChatGPT étant proposé par défaut.: rédiger un texte, reformuler un paragraphe, corriger une faute, changer le ton d’un document ou encore résumer un contenu existant. Apple abandonne ainsi les boutons et les modèles prédéfinis (même s'ils existent encore) au profit d’interactions en langage naturel, une approche qui rappelle davantage ChatGPT ou Gemini que les premiers outils d’Apple Intelligence.Lorsque l’utilisateur active, une interface apparaît depuis la Dynamic Island pour recueillir la demande. Contrairement aux anciens Writing Tools, Siri peut désormais s’appuyer sur le contexte personnel de l’utilisateur pour enrichir ses réponses.Apple n’a pas encore détaillé toutes les possibilités offertes par cette intégration, mais elle pourrait permettre à Siri de prendre en compte des informations personnelles, des rendez-vous ou d’autres données déjà accessibles via Apple Intelligence afin de générer des textes plus pertinents. Cette évolution confirme la stratégie dévoilée lors de la WWDC : faire de Siri le point d’entrée unique des fonctions d’intelligence artificielle sur les plateformes Apple.On peut aussi switcher sur ChatGPT ce qui donnera Rédiger avec ChatGPT.Pour(en théorie car il y a pas mal de bugs), il faudra se rendre dans l'application Réglages > Siri > extension et tout simplement cliquer sur l'interrupteur.Lorsqu’un texte est modifié par Siri, une nouvelle interface permet deles changements effectués grâce à un aperçu avant/après. L’utilisateur peut rapidement annuler les modifications, les accepter ou demander à Siri d’effectuer une nouvelle série d’ajustements.Cette approche se rapproche desproposés dans les suites bureautiques professionnelles tout en conservant une interface particulièrement simple à utiliser sur iPhone. L’objectif est dejusqu’à obtenir le résultat souhaité, sans avoir à recommencer l’opération depuis le début.Même la voix peut servir à réécrire un document. Grâce aux nouvelles capacités de compréhension contextuelle de Siri, ill n’est désormais plus nécessaire de toucher le bouton. L’utilisateur peut simplement. Grâce à sa compréhension de l’écran en cours, l’assistant sera capable de comprendre qu’il doit intervenir sur le document actuellement ouvert.Comme la plupart des nouveautés liées à Apple Intelligence,ne se limite pas à l’iPhone., avec une expérience similaire adaptée aux différents formats d’écran. L’objectif est de proposer un comportement cohérent sur l’ensemble de l’écosystème Apple.