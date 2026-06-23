Avec iOS 27, Siri devient (enfin) un véritable assistant de rédaction : qu'est ce qui change ?
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit la transformation de Siri en véritable assistant intelligent. Avec la deuxième bêta d’iOS 27, la firme abandonne les
Jusqu’à présent, les outils d’écriture d’Apple Intelligence reposaient sur une interface relativement classique. Les utilisateurs pouvaient sélectionner un texte puis choisir parmi différentes actions prédéfinies (comme Informel, Professionnel, Concis) ou encore la correction grammaticale.
Avec iOS 27 bêta 2, cette approche disparaît. Désormais, lorsqu’un champ de texte est actif, le clavier affiche une nouvelle option
L’utilisateur pourra alors décrire ce qu’il souhaite obtenir : rédiger un texte, reformuler un paragraphe, corriger une faute, changer le ton d’un document ou encore résumer un contenu existant. Apple abandonne ainsi les boutons et les modèles prédéfinis (même s'ils existent encore) au profit d’interactions en langage naturel, une approche qui rappelle davantage ChatGPT ou Gemini que les premiers outils d’Apple Intelligence.
L’une des principales nouveautés réside dans l’intégration directe avec le nouveau Siri. Lorsque l’utilisateur active
Apple n’a pas encore détaillé toutes les possibilités offertes par cette intégration, mais elle pourrait permettre à Siri de prendre en compte des informations personnelles, des rendez-vous ou d’autres données déjà accessibles via Apple Intelligence afin de générer des textes plus pertinents. Cette évolution confirme la stratégie dévoilée lors de la WWDC : faire de Siri le point d’entrée unique des fonctions d’intelligence artificielle sur les plateformes Apple.
On peut aussi switcher sur ChatGPT ce qui donnera Rédiger avec ChatGPT.
Pour désactiver la fonction et repartir sur Siri (en théorie car il y a pas mal de bugs), il faudra se rendre dans l'application Réglages > Siri > extension et tout simplement cliquer sur l'interrupteur.
Apple a également travaillé l’expérience utilisateur autour de la réécriture de documents. Lorsqu’un texte est modifié par Siri, une nouvelle interface permet de visualiser les changements effectués grâce à un aperçu avant/après. L’utilisateur peut rapidement annuler les modifications, les accepter ou demander à Siri d’effectuer une nouvelle série d’ajustements.
Cette approche se rapproche des outils de révision proposés dans les suites bureautiques professionnelles tout en conservant une interface particulièrement simple à utiliser sur iPhone. L’objectif est de permettre des échanges successifs avec Siri jusqu’à obtenir le résultat souhaité, sans avoir à recommencer l’opération depuis le début.
Même la voix peut servir à réécrire un document. Grâce aux nouvelles capacités de compréhension contextuelle de Siri, ill n’est désormais plus nécessaire de toucher le bouton
Comme la plupart des nouveautés liées à Apple Intelligence,
Avec
Outils d'écritureintroduits avec Apple Intelligence dans iOS 18 au profit d’un nouveau système baptisé
Rédiger avec Siri. Plus intégré, plus naturel et surtout mieux connecté au contexte personnel de l’utilisateur, cet outil marque une nouvelle étape dans l’ambition d’Apple de faire de Siri l’interface principale de son intelligence artificielle.
Comment utiliser "Rédiger avec Siri"
Jusqu’à présent, les outils d’écriture d’Apple Intelligence reposaient sur une interface relativement classique. Les utilisateurs pouvaient sélectionner un texte puis choisir parmi différentes actions prédéfinies (comme Informel, Professionnel, Concis) ou encore la correction grammaticale.
Avec iOS 27 bêta 2, cette approche disparaît. Désormais, lorsqu’un champ de texte est actif, le clavier affiche une nouvelle option
Rédiger avec Siri. Pour le moment, il faut cliquer sur l'icône avec le stylet dans le symbole Apple Intelligence, pour faire apparaitre le menu, puis le descendre tout en bas et cliquer sur Rédiger. Là il est possible de faire appel à un bot, ChatGPT étant proposé par défaut.
L’utilisateur pourra alors décrire ce qu’il souhaite obtenir : rédiger un texte, reformuler un paragraphe, corriger une faute, changer le ton d’un document ou encore résumer un contenu existant. Apple abandonne ainsi les boutons et les modèles prédéfinis (même s'ils existent encore) au profit d’interactions en langage naturel, une approche qui rappelle davantage ChatGPT ou Gemini que les premiers outils d’Apple Intelligence.
Une intégration beaucoup plus profonde dans iOS
L’une des principales nouveautés réside dans l’intégration directe avec le nouveau Siri. Lorsque l’utilisateur active
Rédiger avec Siri, une interface apparaît depuis la Dynamic Island pour recueillir la demande. Contrairement aux anciens Writing Tools, Siri peut désormais s’appuyer sur le contexte personnel de l’utilisateur pour enrichir ses réponses.
Apple n’a pas encore détaillé toutes les possibilités offertes par cette intégration, mais elle pourrait permettre à Siri de prendre en compte des informations personnelles, des rendez-vous ou d’autres données déjà accessibles via Apple Intelligence afin de générer des textes plus pertinents. Cette évolution confirme la stratégie dévoilée lors de la WWDC : faire de Siri le point d’entrée unique des fonctions d’intelligence artificielle sur les plateformes Apple.
On peut aussi switcher sur ChatGPT ce qui donnera Rédiger avec ChatGPT.
Pour désactiver la fonction et repartir sur Siri (en théorie car il y a pas mal de bugs), il faudra se rendre dans l'application Réglages > Siri > extension et tout simplement cliquer sur l'interrupteur.
Modifier un texte devient plus simple
Apple a également travaillé l’expérience utilisateur autour de la réécriture de documents. Lorsqu’un texte est modifié par Siri, une nouvelle interface permet de visualiser les changements effectués grâce à un aperçu avant/après. L’utilisateur peut rapidement annuler les modifications, les accepter ou demander à Siri d’effectuer une nouvelle série d’ajustements.
Cette approche se rapproche des outils de révision proposés dans les suites bureautiques professionnelles tout en conservant une interface particulièrement simple à utiliser sur iPhone. L’objectif est de permettre des échanges successifs avec Siri jusqu’à obtenir le résultat souhaité, sans avoir à recommencer l’opération depuis le début.
Même la voix peut servir à réécrire un document. Grâce aux nouvelles capacités de compréhension contextuelle de Siri, ill n’est désormais plus nécessaire de toucher le bouton
Rédiger avec Siri. L’utilisateur peut simplement s’adresser vocalement à Siri pendant qu’il rédige un texte dans une application compatible. Grâce à sa compréhension de l’écran en cours, l’assistant sera capable de comprendre qu’il doit intervenir sur le document actuellement ouvert.
Une fonction également disponible sur Mac et iPad
Comme la plupart des nouveautés liées à Apple Intelligence,
Rédiger avec Sirine se limite pas à l’iPhone. Apple déploie également cette fonctionnalité dans macOS Golden Gate et iPadOS 27, avec une expérience similaire adaptée aux différents formats d’écran. L’objectif est de proposer un comportement cohérent sur l’ensemble de l’écosystème Apple.
Qu’en penser ?
Avec
Rédiger avec Siri, Apple semble enfin assumer pleinement une approche conversationnelle de l’intelligence artificielle. Les premiers Writing Tools d’iOS 18 avaient le mérite d’exister, mais leur fonctionnement reposait encore sur une logique de menus et de commandes prédéfinies. Cette nouvelle version paraît beaucoup plus naturelle et surtout davantage en phase avec les usages popularisés par ChatGPT ou Gemini.