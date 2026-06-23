iOS 27 améliore le RCS : quelles nouveautés entre iPhone et Android ?

Les réponses spécifiques enfin disponibles

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Des réactions qui s'affichent enfin correctement

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Apple continue d’enrichir le RCS

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Cette évolution ne fera sans doute pas les gros titres de la WWDC, mais elle répond à un véritable besoin. Les échanges entre iPhone et Android représentent aujourd’hui une part importante des conversations mobiles, notamment en Europe. En ajoutant les réponses en ligne et une meilleure gestion des réactions, Apple continue de réduire les frictions qui subsistaient encore dans le RCS. Une amélioration discrète, certes, mais qui contribue à rendre les conversations inter-plateformes enfin aussi fluides que celles d’iMessage.

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Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPhone ne pouvaient pas répondre directement à un message spécifique dans une conversation RCS avec un correspondant Android.Désormais,. Le fonctionnement est identique à celui d’iMessage et facilite grandement le suivi des conversations, notamment dans les groupes ou lorsque plusieurs sujets sont abordés simultanément.MAIS, cette fonction nécessite queavec les dernières spécifications du protocole RCS.Sous iOS 26, lorsqu’un utilisateur Android ajoutait une réaction à une photo ou une vidéo, l’iPhone affichait souvent un simple message descriptif du type. Une présentation peu élégante qui rappelait les débuts compliqués des interactions entre iMessage et SMS. Avec iOS 27, les choses deviennent beaucoup plus naturelles :Depuis l’arrivée du RCS sur iPhone avec iOS 18,pour offrir une expérience comparable à celle des plateformes de messagerie les plus avancées.La firme avait déjà franchi une étape importante avec iOS 26.5. Cette nouvelle mise à jour poursuit donc le travail d’harmonisation entre les deux écosystèmes.Même si Apple reste naturellement attachée à iMessage (et peut-être un peu contrainte et forcée), l’entreprise semble désormais déterminée àl’expérience des utilisateurs qui communiquent quotidiennement avec des proches équipés de smartphones Android.