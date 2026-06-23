iOS 27 améliore le RCS : quelles nouveautés entre iPhone et Android ?
Par Laurence - Publié le
Avec la deuxième bêta d’iOS 27, Apple poursuit le rapprochement entre les échanges iPhone et Android. Une nouveauté discrète mais très attendue fait son apparition : les réponses en ligne dans les conversations RCS. Une fonction déjà familière aux utilisateurs d’iMessage, WhatsApp ou Telegram, qui contribue à rendre les discussions plus lisibles et plus modernes.
Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPhone ne pouvaient pas répondre directement à un message spécifique dans une conversation RCS avec un correspondant Android. Cette limitation disparaît avec iOS 27 Beta 2.
Désormais, un appui long sur un message affiche l’option
MAIS, cette fonction nécessite que les deux interlocuteurs disposent d’un smartphone et d’un opérateur compatibles avec les dernières spécifications du protocole RCS.
Apple apporte également une amélioration bienvenue concernant les réactions aux contenus multimédias. Sous iOS 26, lorsqu’un utilisateur Android ajoutait une réaction à une photo ou une vidéo, l’iPhone affichait souvent un simple message descriptif du type
Depuis l’arrivée du RCS sur iPhone avec iOS 18, Apple ajoute progressivement les fonctions qui manquaient encore pour offrir une expérience comparable à celle des plateformes de messagerie les plus avancées.
La firme avait déjà franchi une étape importante avec iOS 26.5 en intégrant le chiffrement des échanges RCS entre iPhone et Android. Cette nouvelle mise à jour poursuit donc le travail d’harmonisation entre les deux écosystèmes.
Même si Apple reste naturellement attachée à iMessage (et peut-être un peu contrainte et forcée), l’entreprise semble désormais déterminée à améliorer l’expérience des utilisateurs qui communiquent quotidiennement avec des proches équipés de smartphones Android.
Cette évolution ne fera sans doute pas les gros titres de la WWDC, mais elle répond à un véritable besoin. Les échanges entre iPhone et Android représentent aujourd’hui une part importante des conversations mobiles, notamment en Europe. En ajoutant les réponses en ligne et une meilleure gestion des réactions, Apple continue de réduire les frictions qui subsistaient encore dans le RCS. Une amélioration discrète, certes, mais qui contribue à rendre les conversations inter-plateformes enfin aussi fluides que celles d’iMessage.
Les réponses spécifiques enfin disponibles
Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPhone ne pouvaient pas répondre directement à un message spécifique dans une conversation RCS avec un correspondant Android. Cette limitation disparaît avec iOS 27 Beta 2.
Désormais, un appui long sur un message affiche l’option
Répondre, permettant de créer un fil de discussion attaché au message d’origine. Le fonctionnement est identique à celui d’iMessage et facilite grandement le suivi des conversations, notamment dans les groupes ou lorsque plusieurs sujets sont abordés simultanément.
MAIS, cette fonction nécessite que les deux interlocuteurs disposent d’un smartphone et d’un opérateur compatibles avec les dernières spécifications du protocole RCS.
Des réactions qui s'affichent enfin correctement
Apple apporte également une amélioration bienvenue concernant les réactions aux contenus multimédias. Sous iOS 26, lorsqu’un utilisateur Android ajoutait une réaction à une photo ou une vidéo, l’iPhone affichait souvent un simple message descriptif du type
Bob a aimé une image. Une présentation peu élégante qui rappelait les débuts compliqués des interactions entre iMessage et SMS. Avec iOS 27, les choses deviennent beaucoup plus naturelles : les émojis de réaction apparaissent directement sur les photos et les vidéos, comme dans une conversation iMessage classique.
Apple continue d’enrichir le RCS
Depuis l’arrivée du RCS sur iPhone avec iOS 18, Apple ajoute progressivement les fonctions qui manquaient encore pour offrir une expérience comparable à celle des plateformes de messagerie les plus avancées.
La firme avait déjà franchi une étape importante avec iOS 26.5 en intégrant le chiffrement des échanges RCS entre iPhone et Android. Cette nouvelle mise à jour poursuit donc le travail d’harmonisation entre les deux écosystèmes.
Même si Apple reste naturellement attachée à iMessage (et peut-être un peu contrainte et forcée), l’entreprise semble désormais déterminée à améliorer l’expérience des utilisateurs qui communiquent quotidiennement avec des proches équipés de smartphones Android.
Qu’en penser ?
Cette évolution ne fera sans doute pas les gros titres de la WWDC, mais elle répond à un véritable besoin. Les échanges entre iPhone et Android représentent aujourd’hui une part importante des conversations mobiles, notamment en Europe. En ajoutant les réponses en ligne et une meilleure gestion des réactions, Apple continue de réduire les frictions qui subsistaient encore dans le RCS. Une amélioration discrète, certes, mais qui contribue à rendre les conversations inter-plateformes enfin aussi fluides que celles d’iMessage.