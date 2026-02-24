iOS 26.4 bêta 2 : Apple et Google étendent le chiffrement RCS entre iPhone et Android

Qu’en penser ?



Comme Apple l’a déjà confirmé, le chiffrement RCS ne sera pas activé dans la version finale d’iOS 26.4. Il s’agit avant tout d’un terrain de test, destiné à valider la compatibilité entre plateformes, appareils et opérateurs. Mais cette bêta 2 confirme qu’Apple avance, en coordination avec Google, vers une messagerie universelle plus sécurisée, capable de rivaliser — enfin — avec le niveau de confidentialité offert par iMessage.