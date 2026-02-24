iOS 26.4 bêta 2 : Apple et Google étendent le chiffrement RCS entre iPhone et Android
Avec la seconde bêta d’iOS 26.4, Apple et Google franchissent une nouvelle étape dans la sécurisation des échanges RCS : le chiffrement de bout en bout (E2EE) commence désormais à être testé entre iPhone et smartphones Android.
Lors de la bêta 1 d’iOS 26.4, Apple avait déjà introduit les premières bases du chiffrement RCS. Mais celui-ci était limité aux échanges iPhone à iPhone, avec iMessage désactivé — un cas de figure très restreint.
Avec iOS 26.4 bêta 2, le périmètre s’élargit enfin. Les iPhone peuvent envoyer des messages RCS chiffrés à des Android, à condition que l’iPhone soit sous iOS 26.4 bêta 2, et que l’utilisateur Android dispose de la dernière version de l’app Google Messages. Le déploiement reste progressif et dépend également des opérateurs, ce qui explique une disponibilité encore inégale.
Dans ses notes de version destinées aux développeurs, Apple est très claire :
le chiffrement RCS est en bêta, non finalisé, et ne sera pas livré avec iOS 26.4. Le chiffrement de bout en bout pour RCS est en cours de test et sera proposé aux utilisateurs dans une future version d’iOS, d’iPadOS, de macOS et de watchOS 26.
Toutes les conversations marquées comme chiffrées sont protégées de bout en bout, ce qui signifie que les messages ne peuvent pas être lus pendant leur transmission, ni par Apple, ni par Google, ni par les opérateurs.
Une fois iOS 26.4 bêta 2 installé, les utilisateurs peuvent se rendre dans :
l'App Réglages > Messages > Messagerie RCS. Un nouveau bouton
Côté interface, Apple a également ajusté l’app Messages. Une m icône de cadenas s’affiche désormais dans les conversations RCS chiffrées, le même symbole est visible côté Android, et ce cadenas apparaît également sur toutes les conversations iMessage, chiffrées de bout en bout depuis 2011.
Pour mettre en place ce chiffrement, Apple a collaboré avec la GSM Association, qui supervise l’évolution du standard RCS. Si Android proposait déjà le chiffrement de bout en bout pour les conversations Android vers Android, il n’existait jusqu’ici aucune solution de chiffrement complet pour les échanges croisés entre iPhone et Android. Cette bêta marque donc une étape clé vers une messagerie interopérable réellement sécurisée.
Apple avait introduit la prise en charge du RCS sur iPhone avec iOS 18.1, apportant indicateurs de saisie, accusés de lecture et médias en haute définition aux échanges avec Android. En mars dernier, la firme avait confirmé travailler sur le chiffrement de bout en bout pour le RCS. Après une première apparition très discrète dans la bêta 1 d’iOS 26.4, la bêta 2 en montre désormais une mise en œuvre beaucoup plus concrète, bien que toujours expérimentale.
Comme Apple l’a déjà confirmé, le chiffrement RCS ne sera pas activé dans la version finale d’iOS 26.4. Il s’agit avant tout d’un terrain de test, destiné à valider la compatibilité entre plateformes, appareils et opérateurs. Mais cette bêta 2 confirme qu’Apple avance, en coordination avec Google, vers une messagerie universelle plus sécurisée, capable de rivaliser — enfin — avec le niveau de confidentialité offert par iMessage.
Des tests élargis après une première bêta limitée
Une fonctionnalité bien identifiée… mais encore expérimentale
Comment activer le chiffrement RCS dans la bêta
Un travail conjoint avec l’écosystème mobile
Qu’en penser ?
