Victoire d'Epic Games : Google change les règles du Play Store, quelles conséquences pour Apple ?
Par Laurence - Publié le
Le long bras de fer entre Google et Epic Games vient d’aboutir à un changement majeur pour l’écosystème Android. Après avoir été reconnu coupable d’abus de position dominante dans le fonctionnement du Play Store, Google annonce une profonde refonte de ses règles. Paiements alternatifs, baisse des commissions et davantage de liberté accordée aux développeurs : ces mesures seront progressivement déployées dans le monde entier.
La principale nouveauté concerne les paiements intégrés aux applications. À partir du 30 juin, les développeurs pourront proposer leurs propres solutions de paiement au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’Espace économique européen, sans être contraints de passer par le système de facturation de Google.
Ils auront également la possibilité de rediriger les utilisateurs vers leur propre site web afin de finaliser un achat. Jusqu’à présent, Google imposait largement son système de paiement intégré, tout en prélevant une commission sur chaque transaction. Cette ouverture constitue l’une des principales revendications d’Epic Games depuis plusieurs années.
Google ne se contente pas d’assouplir les règles : le groupe revoit également sa grille tarifaire. La nouvelle structure prévoit une commission de base de 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels générés par une application. Au-delà de ce seuil, les commissions évolueront entre 20 % et 25 % selon le type d’installation ou d’abonnement concerné.
Les développeurs qui continueront d’utiliser le système de paiement intégré de Google devront en revanche s’acquitter de 5 % supplémentaires pour couvrir les frais de traitement des transactions. Google prévoit également des conditions plus avantageuses pour certains éditeurs participant à ses programmes Games Level Up ou Apps Experience, avec des commissions pouvant descendre jusqu’à 10 %.
Les nouvelles règles entreront en vigueur dès le 30 juin aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays de l’Espace économique européen. Google prévoit ensuite d’étendre ce nouveau modèle à l’Australie, au Japon et à la Corée du Sud avant la fin de l’année 2026.
Le reste du monde suivra progressivement jusqu’en septembre 2027. Contrairement à Apple, qui applique aujourd’hui des règles différentes selon les pays en fonction des décisions de justice ou des réglementations locales, Google fait donc le choix d’une politique mondiale beaucoup plus homogène.
Cette décision intervient alors que le feuilleton judiciaire entre Epic Games et Apple est loin d’être terminé. Contrairement à Google, Apple continue de contester plusieurs décisions devant les tribunaux américains, tout en faisant face aux obligations imposées par le Digital Markets Act en Europe. Aux États-Unis, Apple est actuellement contrainte d’autoriser les liens vers des systèmes de paiement externes sans prélever de commission, en attendant que les modalités définitives soient fixées par la justice.
Pendant ce temps, Google appliquera toujours une commission comprise entre 10 % et 20 % selon les cas. Cette différence pourrait peser dans les futures décisions concernant l’App Store. Les deux plateformes ayant historiquement pratiqué des commissions relativement similaires, les concessions acceptées par Google pourraient servir de référence dans les procédures visant Apple.
Même si Epic Games poursuit toujours son combat contre Apple, cette décision constitue une victoire majeure pour l’éditeur de Fortnite. L’entreprise réclamait depuis plusieurs années une ouverture des boutiques d’applications mobiles afin de permettre davantage de concurrence sur les paiements et la distribution des applications. Google s’était montré particulièrement combatif tout au long de la procédure, mais la décision de justice l’oblige désormais à revoir en profondeur le fonctionnement de son magasin d’applications.
Le changement annoncé par Google dépasse largement le simple cadre du Play Store. Il marque une évolution majeure dans la manière dont les grandes plateformes mobiles devront désormais gérer leurs relations avec les développeurs. Surtout, il place Apple dans une position plus délicate.
Si Google accepte désormais des paiements alternatifs et réduit ses commissions à l’échelle mondiale, il sera de plus en plus difficile pour Cupertino de défendre un modèle beaucoup plus fermé. Les prochains mois pourraient donc s’avérer déterminants pour l’avenir économique des boutiques d’applications sur iOS comme sur Android.
Les développeurs pourront enfin choisir leur système de paiement
La principale nouveauté concerne les paiements intégrés aux applications. À partir du 30 juin, les développeurs pourront proposer leurs propres solutions de paiement au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’Espace économique européen, sans être contraints de passer par le système de facturation de Google.
Ils auront également la possibilité de rediriger les utilisateurs vers leur propre site web afin de finaliser un achat. Jusqu’à présent, Google imposait largement son système de paiement intégré, tout en prélevant une commission sur chaque transaction. Cette ouverture constitue l’une des principales revendications d’Epic Games depuis plusieurs années.
Google réduit aussi ses commissions
Google ne se contente pas d’assouplir les règles : le groupe revoit également sa grille tarifaire. La nouvelle structure prévoit une commission de base de 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels générés par une application. Au-delà de ce seuil, les commissions évolueront entre 20 % et 25 % selon le type d’installation ou d’abonnement concerné.
Les développeurs qui continueront d’utiliser le système de paiement intégré de Google devront en revanche s’acquitter de 5 % supplémentaires pour couvrir les frais de traitement des transactions. Google prévoit également des conditions plus avantageuses pour certains éditeurs participant à ses programmes Games Level Up ou Apps Experience, avec des commissions pouvant descendre jusqu’à 10 %.
Un déploiement mondial progressif
Les nouvelles règles entreront en vigueur dès le 30 juin aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays de l’Espace économique européen. Google prévoit ensuite d’étendre ce nouveau modèle à l’Australie, au Japon et à la Corée du Sud avant la fin de l’année 2026.
Le reste du monde suivra progressivement jusqu’en septembre 2027. Contrairement à Apple, qui applique aujourd’hui des règles différentes selon les pays en fonction des décisions de justice ou des réglementations locales, Google fait donc le choix d’une politique mondiale beaucoup plus homogène.
Apple pourrait se retrouver sous pression
Cette décision intervient alors que le feuilleton judiciaire entre Epic Games et Apple est loin d’être terminé. Contrairement à Google, Apple continue de contester plusieurs décisions devant les tribunaux américains, tout en faisant face aux obligations imposées par le Digital Markets Act en Europe. Aux États-Unis, Apple est actuellement contrainte d’autoriser les liens vers des systèmes de paiement externes sans prélever de commission, en attendant que les modalités définitives soient fixées par la justice.
Pendant ce temps, Google appliquera toujours une commission comprise entre 10 % et 20 % selon les cas. Cette différence pourrait peser dans les futures décisions concernant l’App Store. Les deux plateformes ayant historiquement pratiqué des commissions relativement similaires, les concessions acceptées par Google pourraient servir de référence dans les procédures visant Apple.
Qu’en penser ?
Même si Epic Games poursuit toujours son combat contre Apple, cette décision constitue une victoire majeure pour l’éditeur de Fortnite. L’entreprise réclamait depuis plusieurs années une ouverture des boutiques d’applications mobiles afin de permettre davantage de concurrence sur les paiements et la distribution des applications. Google s’était montré particulièrement combatif tout au long de la procédure, mais la décision de justice l’oblige désormais à revoir en profondeur le fonctionnement de son magasin d’applications.
Le changement annoncé par Google dépasse largement le simple cadre du Play Store. Il marque une évolution majeure dans la manière dont les grandes plateformes mobiles devront désormais gérer leurs relations avec les développeurs. Surtout, il place Apple dans une position plus délicate.
Si Google accepte désormais des paiements alternatifs et réduit ses commissions à l’échelle mondiale, il sera de plus en plus difficile pour Cupertino de défendre un modèle beaucoup plus fermé. Les prochains mois pourraient donc s’avérer déterminants pour l’avenir économique des boutiques d’applications sur iOS comme sur Android.