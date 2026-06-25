Victoire d'Epic Games : Google change les règles du Play Store, quelles conséquences pour Apple ?

Les développeurs pourront enfin choisir leur système de paiement

Google réduit aussi ses commissions

Un déploiement mondial progressif

Apple pourrait se retrouver sous pression

Qu’en penser ?



Même si Epic Games poursuit toujours son combat contre Apple, cette décision constitue une victoire majeure pour l’éditeur de Fortnite. L’entreprise réclamait depuis plusieurs années une ouverture des boutiques d’applications mobiles afin de permettre davantage de concurrence sur les paiements et la distribution des applications. Google s’était montré particulièrement combatif tout au long de la procédure, mais la décision de justice l’oblige désormais à revoir en profondeur le fonctionnement de son magasin d’applications.



Le changement annoncé par Google dépasse largement le simple cadre du Play Store. Il marque une évolution majeure dans la manière dont les grandes plateformes mobiles devront désormais gérer leurs relations avec les développeurs. Surtout, il place Apple dans une position plus délicate.



Si Google accepte désormais des paiements alternatifs et réduit ses commissions à l’échelle mondiale, il sera de plus en plus difficile pour Cupertino de défendre un modèle beaucoup plus fermé. Les prochains mois pourraient donc s’avérer déterminants pour l’avenir économique des boutiques d’applications sur iOS comme sur Android.

La principale nouveauté concerne les paiements intégrés aux applications., sans être contraints de passer par le système de facturation de Google.Ils auront également la possibilité deafin de finaliser un achat. Jusqu’à présent, Google imposait largement son système de paiement intégré, tout en prélevant une commission sur chaque transaction. Cette ouverture constitue l’une des principales revendications d’Epic Games depuis plusieurs années.. La nouvelle structure prévoit une commission de base de 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels générés par une application. Au-delà de ce seuil, les commissions évolueront entre 20 % et 25 % selon le type d’installation ou d’abonnement concerné.Les développeurs qui continueront d’utiliser le système de paiement intégré de Google devront en revanche s’acquitter de 5 % supplémentaires pour couvrir les frais de traitement des transactions. Google prévoit également des conditions plus avantageuses pour certains éditeurs participant à ses programmes Games Level Up ou Apps Experience, avec des commissions pouvant descendre jusqu’à 10 %.Les nouvelles règles entreront en vigueuraux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays de l’Espace économique européen. Google prévoit ensuite d’étendre ce nouveau modèle à l’Australie, au Japon et à la Corée du Sud avant la fin de l’année 2026.. Contrairement à Apple, qui applique aujourd’hui des règles différentes selon les pays en fonction des décisions de justice ou des réglementations locales, Google fait donc le choix d’une politique mondiale beaucoup plus homogène.Cette décision intervient alors que l. Contrairement à Google, Apple continue de contester plusieurs décisions devant les tribunaux américains, tout en faisant face aux obligations imposées par le Digital Markets Act en Europe. Aux États-Unis,, en attendant que les modalités définitives soient fixées par la justice.Pendant ce temps,. Cette différence pourrait peser dans les futures décisions concernant l’App Store. Les deux plateformes ayant historiquement pratiqué des commissions relativement similaires, les concessions acceptées par Google pourraient servir de référence dans les procédures visant Apple.