Traduction vocale instantanée : Google fait parler votre voix en 70 langues, iPhone compris

On en dit quoi ?



La conservation de la voix change vraiment la donne : entendre son propre timbre parler coréen, c'est bluffant et un peu troublant à la fois. On retient aussi que Google sort l'artillerie sur iPhone, gratuitement, là où Apple verrouille sa traduction derrière du matériel récent et dix langues. Cupertino a intérêt à muscler son jeu d'ici iOS 27.