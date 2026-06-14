Apple revend à Waymo le circuit secret de l'Apple Car pour 220 millions de dollars
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de tourner la dernière page de sa voiture électrique. Le constructeur a cédé son immense terrain d'essais en Arizona à Waymo pour 220 millions de dollars, à peine 2% des 10 milliards engloutis par le Projet Titan. Un épilogue bien triste pour un programme resté ultra-secret pendant près de dix ans.
L'information vient d'un dépôt légal daté du 5 juin, repéré par TechCrunch et confirmé par Waymo. Le site de Wittmann, en Arizona, change de mains. Les 220 millions ont été versés à Route 14 Investment Partners LLC, une société écran basée dans le Delaware et reliée à Apple, qui avait acheté le terrain 125 millions en 2021. Le lieu est gigantesque : 2 200 hectares, dont une petite partie seulement est aménagée pour les essais. Il y a là une ville miniature, une portion d'autoroute pensée pour la conduite autonome, une zone de dynamique véhicule et un anneau ovale de plus de six kilomètres. Avant Apple, c'est Chrysler qui y faisait rouler ses prototypes dans la chaleur du désert. Waymo, de son côté, possédait déjà des sites en Californie et dans l'Ohio. La filiale d'Alphabet compte utiliser ce nouveau terrain pour rejouer des scénarios de conduite en environnement fermé, tester son système sans conducteur de sécurité et roder ses procédures d'exploitation.
Pour comprendre la portée du geste, il faut remonter au Projet Titan. Lancé vers 2014, le programme voiture d'Apple a brassé des milliers d'ingénieurs, changé de cap d'innombrables fois, oscillé entre voiture totalement autonome et véhicule plus classique, avant d'être officiellement enterré début 2024. La marque a ensuite renoncé en septembre de la même année à son permis de test de véhicules autonomes en Californie. Plus aucune Apple Car ne roulait sur route ouverte, donc garder un circuit privé n'avait plus aucun sens. Les 220 millions récupérés peuvent sembler une jolie somme, surtout que le terrain a pris 95 millions de valeur en cinq ans. Sauf qu'à l'échelle d'Apple, c'est de la petite monnaie, environ 2% des 10 milliards de dollars dépensés en dix ans. Tout n'a pas été perdu pour autant. Les équipes et les recherches ont été redistribuées ailleurs, et la vision par ordinateur développée pour la voiture nourrit sans doute aujourd'hui Apple Intelligence ou les travaux de la marque sur la robotique.
Le repreneur, lui, a un parcours presque inverse. Waymo est né du projet de voiture autonome de Google, démarré en 2009, devenu une entité à part entière en 2016 sous le parapluie d'Alphabet. Là où Apple a jeté l'éponge, Waymo fait rouler ses robotaxis dans plusieurs villes américaines et continue d'étendre sa flotte, dont ce circuit fait désormais partie. Et puis il y a ce sacré Ive. Pendant qu'Apple solde son rêve automobile, Jony Ive, l'ancien patron du design de la marque, vient justement de signer la Ferrari Luce. La première voiture 100% électrique du constructeur italien, dévoilée à Rome fin mai, a été conçue avec son studio LoveFrom. Comptez 550 000 euros, pour 1 035 chevaux, une batterie de 122 kWh et des livraisons prévues fin 2026. La voiture qu'Apple n'a jamais réussi à sortir, une légende du design maison la met sur la route, mais chez Ferrari.
C'est un épilogue un peu cruel. Apple a dépensé une fortune, gardé le secret pendant une décennie, puis revend les dernières pierres de son échec à celui qui a réussi là où elle a abandonné. Le montant a beau être symbolique pour Cupertino, l'image, elle, pique un peu. Et quand on voit Jony Ive griffer une Ferrari électrique pendant que le terrain d'essais d'Apple sert désormais à entraîner les voitures de Google, difficile de ne pas y voir quelque chose de triste.
Un terrain de jeu de 2 200 hectares qui change de propriétaire
L'information vient d'un dépôt légal daté du 5 juin, repéré par TechCrunch et confirmé par Waymo. Le site de Wittmann, en Arizona, change de mains. Les 220 millions ont été versés à Route 14 Investment Partners LLC, une société écran basée dans le Delaware et reliée à Apple, qui avait acheté le terrain 125 millions en 2021. Le lieu est gigantesque : 2 200 hectares, dont une petite partie seulement est aménagée pour les essais. Il y a là une ville miniature, une portion d'autoroute pensée pour la conduite autonome, une zone de dynamique véhicule et un anneau ovale de plus de six kilomètres. Avant Apple, c'est Chrysler qui y faisait rouler ses prototypes dans la chaleur du désert. Waymo, de son côté, possédait déjà des sites en Californie et dans l'Ohio. La filiale d'Alphabet compte utiliser ce nouveau terrain pour rejouer des scénarios de conduite en environnement fermé, tester son système sans conducteur de sécurité et roder ses procédures d'exploitation.
Dix ans et dix milliards pour pas grand-chose
Pour comprendre la portée du geste, il faut remonter au Projet Titan. Lancé vers 2014, le programme voiture d'Apple a brassé des milliers d'ingénieurs, changé de cap d'innombrables fois, oscillé entre voiture totalement autonome et véhicule plus classique, avant d'être officiellement enterré début 2024. La marque a ensuite renoncé en septembre de la même année à son permis de test de véhicules autonomes en Californie. Plus aucune Apple Car ne roulait sur route ouverte, donc garder un circuit privé n'avait plus aucun sens. Les 220 millions récupérés peuvent sembler une jolie somme, surtout que le terrain a pris 95 millions de valeur en cinq ans. Sauf qu'à l'échelle d'Apple, c'est de la petite monnaie, environ 2% des 10 milliards de dollars dépensés en dix ans. Tout n'a pas été perdu pour autant. Les équipes et les recherches ont été redistribuées ailleurs, et la vision par ordinateur développée pour la voiture nourrit sans doute aujourd'hui Apple Intelligence ou les travaux de la marque sur la robotique.
Waymo ramasse, et Jony Ive roule en Ferrari
Le repreneur, lui, a un parcours presque inverse. Waymo est né du projet de voiture autonome de Google, démarré en 2009, devenu une entité à part entière en 2016 sous le parapluie d'Alphabet. Là où Apple a jeté l'éponge, Waymo fait rouler ses robotaxis dans plusieurs villes américaines et continue d'étendre sa flotte, dont ce circuit fait désormais partie. Et puis il y a ce sacré Ive. Pendant qu'Apple solde son rêve automobile, Jony Ive, l'ancien patron du design de la marque, vient justement de signer la Ferrari Luce. La première voiture 100% électrique du constructeur italien, dévoilée à Rome fin mai, a été conçue avec son studio LoveFrom. Comptez 550 000 euros, pour 1 035 chevaux, une batterie de 122 kWh et des livraisons prévues fin 2026. La voiture qu'Apple n'a jamais réussi à sortir, une légende du design maison la met sur la route, mais chez Ferrari.
On en dit quoi ?
C'est un épilogue un peu cruel. Apple a dépensé une fortune, gardé le secret pendant une décennie, puis revend les dernières pierres de son échec à celui qui a réussi là où elle a abandonné. Le montant a beau être symbolique pour Cupertino, l'image, elle, pique un peu. Et quand on voit Jony Ive griffer une Ferrari électrique pendant que le terrain d'essais d'Apple sert désormais à entraîner les voitures de Google, difficile de ne pas y voir quelque chose de triste.