Apple revend à Waymo le circuit secret de l'Apple Car pour 220 millions de dollars

On en dit quoi ?



C'est un épilogue un peu cruel. Apple a dépensé une fortune, gardé le secret pendant une décennie, puis revend les dernières pierres de son échec à celui qui a réussi là où elle a abandonné. Le montant a beau être symbolique pour Cupertino, l'image, elle, pique un peu. Et quand on voit Jony Ive griffer une Ferrari électrique pendant que le terrain d'essais d'Apple sert désormais à entraîner les voitures de Google, difficile de ne pas y voir quelque chose de triste.