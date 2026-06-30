iPhone et IA : cette mise à jour de sécurité corrige près de 30 failles !

Une mise à jour entièrement consacrée à la sécurité

Des correctifs déjà présents dans iOS 26.6

Qu’en penser ?



Les mises à jour “mineures” sont souvent les plus discrètes… mais aussi les plus importantes. En corrigeant près de trente vulnérabilités, principalement dans WebKit et le noyau du système, Apple renforce la sécurité de l’ensemble de son écosystème avant même l’arrivée d’iOS 26.6. Si vous repoussez habituellement les mises à jour en attendant de nouvelles fonctionnalités, celle-ci mérite clairement d’être installée sans tarder.

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Les notes de version sont particulièrement. Apple indique simplement que ces nouvelles versions apportent des correctifs de sécurité, sans autre nouveauté visible pour les utilisateurs. En consultant la documentation technique publiée par la firme,La majorité des vulnérabilités concernent, le moteur de rendu utilisé par Safari mais également par de nombreuses applications iOS et macOS intégrant des contenus web. Apple a également corrigé plusieurs problèmes liés à WebRTC, la technologie utilisée pour les appels audio et vidéo directement depuis le navigateur.Quelques correctifs concernent aussi le, le cœur même du système d’exploitation, dont les failles peuvent être particulièrement sensibles puisqu’elles touchent les fonctions les plus critiques d’iOS et de macOS.. Les mises à jour de sécurité restent les plus importantes puisqu’elles permettent de corriger des vulnérabilités pouvant potentiellement être exploitées par des sites web malveillants ou des applications compromises.Elle a également expliqué àpourquoi ces correctifs ont été publiés plus tôt que prévu.La firme estime que. Plutôt que d’attendre la sortie d’iOS 26.6, elle a donc choisi de déployer immédiatement ces correctifs de sécurité afin de réduire les possibles attaques.L’entreprise précise toutefois qu’. Selon, cette décision pourrait aussi s’inscrire dans la stratégie de Cupertino, qui utilise déjà des modèles d’IA comme Claude Mythos Preview d’Anthropic pour détecter et corriger plus rapidement les vulnérabilités.