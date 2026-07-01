L’iPhone a-t-il réellement fait chuter le nombre de naissances ?
Par Laurence - Publié le
L’iPhone a bouleversé notre façon de communiquer, de travailler ou encore de nous divertir. Mais son impact pourrait aller bien au-delà de la technologie. Selon une nouvelle étude du National Bureau of Economic Research (NBER), l'iPhone aurait également contribué à la baisse de la natalité aux États-Unis à partir de 2007. Si cette conclusion peut surprendre, elle repose sur une analyse statistique de plusieurs années de données.
Pour tenter de mesurer l’impact de l’arrivée du smartphone d’Apple, les chercheurs se sont appuyés sur une particularité du lancement de l’iPhone. Entre 2007 et 2011, l’appareil était exclusivement commercialisé par l’opérateur AT&T aux États-Unis. Les auteurs ont ainsi comparé les régions où AT&T était particulièrement implanté avec celles dominées par des concurrents comme Verizon.
Selon leurs analyses, les zones où l’iPhone s’est diffusé plus rapidement ont également connu une baisse plus marquée du taux de natalité. Les chercheurs estiment que cette corrélation est suffisamment forte pour suggérer que l’arrivée des smartphones modernes a joué un rôle important dans cette évolution.
L’étude avance plusieurs explications possibles. Avec la démocratisation des smartphones, le temps passé en face à face avec ses proches aurait diminué. Les chercheurs observent également une baisse de l’activité sexuelle déclarée, parallèlement à une augmentation de la consommation de contenus en ligne, (notamment pour adultes).
Selon leurs résultats, cette tendance ne concerne pas uniquement les plus jeunes. Les analyses montrent également un effet statistiquement significatif chez les adultes jusqu’à la tranche d’âge des 40 à 44 ans.
Les auteurs prennent toutefois soin de nuancer leurs conclusions. Ils ne prétendent pas que l’iPhone est l’unique responsable de la baisse de la natalité observée aux États-Unis depuis 2007. De nombreux autres facteurs entrent en jeu : évolution des conditions économiques, coût du logement, allongement des études, accès à la contraception ou encore changements sociétaux.
En revanche, leurs estimations suggèrent que l’introduction du smartphone moderne a constitué un facteur non négligeable dans cette évolution, au moins durant les premières années qui ont suivi son lancement.
Cette étude met en lumière les effets parfois inattendus des grandes innovations technologiques. Il ne s’agit pas d’affirmer que l’iPhone est responsable, à lui seul, de la baisse des naissances, mais plutôt qu’il a accompagné une profonde transformation des modes de vie et des interactions sociales. Comme souvent avec ce type de travaux, la corrélation observée ne permet pas d’établir une relation de cause à effet certaine, mais elle ouvre un débat intéressant sur l’impact des smartphones sur nos comportements au quotidien.
Un lien entre l’iPhone et la baisse de la natalité
Pour tenter de mesurer l’impact de l’arrivée du smartphone d’Apple, les chercheurs se sont appuyés sur une particularité du lancement de l’iPhone. Entre 2007 et 2011, l’appareil était exclusivement commercialisé par l’opérateur AT&T aux États-Unis. Les auteurs ont ainsi comparé les régions où AT&T était particulièrement implanté avec celles dominées par des concurrents comme Verizon.
Selon leurs analyses, les zones où l’iPhone s’est diffusé plus rapidement ont également connu une baisse plus marquée du taux de natalité. Les chercheurs estiment que cette corrélation est suffisamment forte pour suggérer que l’arrivée des smartphones modernes a joué un rôle important dans cette évolution.
Des changements de mode de vie en cause
L’étude avance plusieurs explications possibles. Avec la démocratisation des smartphones, le temps passé en face à face avec ses proches aurait diminué. Les chercheurs observent également une baisse de l’activité sexuelle déclarée, parallèlement à une augmentation de la consommation de contenus en ligne, (notamment pour adultes).
Selon leurs résultats, cette tendance ne concerne pas uniquement les plus jeunes. Les analyses montrent également un effet statistiquement significatif chez les adultes jusqu’à la tranche d’âge des 40 à 44 ans.
Les auteurs prennent toutefois soin de nuancer leurs conclusions. Ils ne prétendent pas que l’iPhone est l’unique responsable de la baisse de la natalité observée aux États-Unis depuis 2007. De nombreux autres facteurs entrent en jeu : évolution des conditions économiques, coût du logement, allongement des études, accès à la contraception ou encore changements sociétaux.
En revanche, leurs estimations suggèrent que l’introduction du smartphone moderne a constitué un facteur non négligeable dans cette évolution, au moins durant les premières années qui ont suivi son lancement.
Qu’en penser ?
Cette étude met en lumière les effets parfois inattendus des grandes innovations technologiques. Il ne s’agit pas d’affirmer que l’iPhone est responsable, à lui seul, de la baisse des naissances, mais plutôt qu’il a accompagné une profonde transformation des modes de vie et des interactions sociales. Comme souvent avec ce type de travaux, la corrélation observée ne permet pas d’établir une relation de cause à effet certaine, mais elle ouvre un débat intéressant sur l’impact des smartphones sur nos comportements au quotidien.