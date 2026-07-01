L’iPhone a-t-il réellement fait chuter le nombre de naissances ?

Un lien entre l’iPhone et la baisse de la natalité

Des changements de mode de vie en cause

Qu’en penser ?



Cette étude met en lumière les effets parfois inattendus des grandes innovations technologiques. Il ne s’agit pas d’affirmer que l’iPhone est responsable, à lui seul, de la baisse des naissances, mais plutôt qu’il a accompagné une profonde transformation des modes de vie et des interactions sociales. Comme souvent avec ce type de travaux, la corrélation observée ne permet pas d’établir une relation de cause à effet certaine, mais elle ouvre un débat intéressant sur l’impact des smartphones sur nos comportements au quotidien.

Pour tenter de mesurer l’, les chercheurs se sont appuyés sur une particularité du lancement de l’iPhone. Entre 2007 et 2011, l’appareil était exclusivement commercialisé par l’opérateur AT&T aux États-Unis. Les auteurs ont ainsi comparé les régions où AT&T était particulièrement implanté avec celles dominées par des concurrents comme Verizon.Selon leurs analyses,. Les chercheurs estiment que cette corrélation est suffisamment forte pour suggérer que l’arrivée des smartphones modernes a joué un rôle important dans cette évolution.L’étude avance plusieurs explications possibles.. Les chercheurs observent également une baisse de l’activité sexuelle déclarée, parallèlement à une augmentation de la consommation de contenus en ligne, (notamment pour adultes).Selon leurs résultats, cette tendance ne concerne pas uniquement les plus jeunes. Les analyses montrent égalementLes auteurs prennent toutefois soin deleurs conclusions. Ils ne prétendent pas que. De nombreuxentrent en jeu : évolution des conditions économiques, coût du logement, allongement des études, accès à la contraception ou encore changements sociétaux.En revanche, leurs estimations suggèrent que l’introduction du smartphone moderne a constituédans cette évolution, au moins durant les premières années qui ont suivi son lancement.