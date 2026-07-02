Ralentissement de production pour l’iPhone 17 : voici pourquoi ?
Par Laurence - Publié le
Après un lancement particulièrement réussi, la gamme iPhone 17 commencerait à marquer le pas. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple aurait revu à la baisse ses prévisions de production, avec une réduction d’environ 15% de ses plans initiaux.
D’après ces informations publiées sur Weibo, la dynamique actuelle de l’iPhone 17
Xiaomi aurait ainsi abaissé ses prévisions de 20 à 30%, tandis qu’OPPO, vivo et Honor auraient également ajusté leurs objectifs de 15 à 30%. Autrement dit, il ne s’agirait pas forcément d’un problème propre à Apple, mais plutôt d’un ralentissement plus large du marché mobile.
L’explication la plus simple reste sans doute celle du calendrier. L’iPhone 17 est disponible depuis septembre 2025 et a déjà profité de plusieurs mois de ventes très soutenues. Et, même s'il bénéficiait du cycle le plus long, les utilisateurs les plus intéressés ont probablement déjà franchi le pas, notamment après les fêtes et le premier trimestre.
Dans le même temps, la prochaine génération approche. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont attendus en septembre, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple. De quoi inciter un certain nombre d'acheteurs à patienter et à se laisser tenter sur le haut de gamme. En effet, la hausse des prix pourrait bien avoir un effet ralentisseur sur le renouvellement des smartphones et une tendance à les garder plus longtemps (et donc à préférer des iPhone premium) .
Ce ralentissement ne doit pas faire oublier l’excellent parcours de l’iPhone 17. Selon TrendForce, la production d’iPhone a bondi de 19,7% sur un an au premier trimestre 2026, alors que le marché mondial du smartphone reculait de 1,7%. Counterpoint indiquait de son côté que l’iPhone 17 était le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026, avec 6% des ventes mondiales, devant l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro. Apple aurait même pris la tête du marché mondial au premier trimestre pour la première fois, avec 21% des livraisons.
Cette baisse de production ressemble davantage à un ajustement de fin de cycle qu’à un véritable décrochage. Après neuf mois de ventes très solides, il est logique qu’Apple adapte ses volumes, surtout à quelques mois d’une génération iPhone 18 très attendue. L’iPhone 17 n’en reste pas moins l’un des grands succès récents d’Apple, mais sa période d’euphorie semble désormais toucher à sa fin.
Une demande qui se normalise
D’après ces informations publiées sur Weibo, la dynamique actuelle de l’iPhone 17
ne devrait pas durer longtemps. Apple ne serait d’ailleurs pas un cas isolé. Plusieurs grands fabricants de smartphones auraient également réduit leurs objectifs d’expédition pour les prochains mois.
Xiaomi aurait ainsi abaissé ses prévisions de 20 à 30%, tandis qu’OPPO, vivo et Honor auraient également ajusté leurs objectifs de 15 à 30%. Autrement dit, il ne s’agirait pas forcément d’un problème propre à Apple, mais plutôt d’un ralentissement plus large du marché mobile.
Un cycle qui arrive à maturité
L’explication la plus simple reste sans doute celle du calendrier. L’iPhone 17 est disponible depuis septembre 2025 et a déjà profité de plusieurs mois de ventes très soutenues. Et, même s'il bénéficiait du cycle le plus long, les utilisateurs les plus intéressés ont probablement déjà franchi le pas, notamment après les fêtes et le premier trimestre.
Dans le même temps, la prochaine génération approche. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont attendus en septembre, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple. De quoi inciter un certain nombre d'acheteurs à patienter et à se laisser tenter sur le haut de gamme. En effet, la hausse des prix pourrait bien avoir un effet ralentisseur sur le renouvellement des smartphones et une tendance à les garder plus longtemps (et donc à préférer des iPhone premium) .
Qu'en penser ?
Ce ralentissement ne doit pas faire oublier l’excellent parcours de l’iPhone 17. Selon TrendForce, la production d’iPhone a bondi de 19,7% sur un an au premier trimestre 2026, alors que le marché mondial du smartphone reculait de 1,7%. Counterpoint indiquait de son côté que l’iPhone 17 était le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026, avec 6% des ventes mondiales, devant l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro. Apple aurait même pris la tête du marché mondial au premier trimestre pour la première fois, avec 21% des livraisons.
Cette baisse de production ressemble davantage à un ajustement de fin de cycle qu’à un véritable décrochage. Après neuf mois de ventes très solides, il est logique qu’Apple adapte ses volumes, surtout à quelques mois d’une génération iPhone 18 très attendue. L’iPhone 17 n’en reste pas moins l’un des grands succès récents d’Apple, mais sa période d’euphorie semble désormais toucher à sa fin.