Ralentissement de production pour l’iPhone 17 : voici pourquoi ?

Qu'en penser ?



Ce ralentissement ne doit pas faire oublier l’excellent parcours de l’iPhone 17. Selon TrendForce, la production d’iPhone a bondi de 19,7% sur un an au premier trimestre 2026, alors que le marché mondial du smartphone reculait de 1,7%. Counterpoint indiquait de son côté que l’iPhone 17 était le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026, avec 6% des ventes mondiales, devant l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro. Apple aurait même pris la tête du marché mondial au premier trimestre pour la première fois, avec 21% des livraisons.



Cette baisse de production ressemble davantage à un ajustement de fin de cycle qu’à un véritable décrochage. Après neuf mois de ventes très solides, il est logique qu’Apple adapte ses volumes, surtout à quelques mois d’une génération iPhone 18 très attendue. L’iPhone 17 n’en reste pas moins l’un des grands succès récents d’Apple, mais sa période d’euphorie semble désormais toucher à sa fin.