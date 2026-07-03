L'iPhone 18 Pro Max va avoir une énorme batterie (et l'autonomie qui va avec ?)

Une batterie de plus en plus grosse

une énième fuite

Qu’en penser ?



Même si cette fuite demande encore à être confirmée, elle paraît cohérente avec la stratégie récente d’Apple. La marque améliore progressivement l’autonomie de ses modèles Pro Max à chaque génération, sans pour autant bouleverser leur design. Si l’iPhone 18 Pro Max combine effectivement une batterie plus importante et une puce A20 Pro plus économe, il pourrait devenir l’iPhone offrant la meilleure autonomie jamais proposée par Apple.

D’après les informations relayées par, Apple prépareraitavec des capacités légèrement différentes selon qu’elles intègrent une carte SIM physique ou uniquement l’eSIM.Les capacités évoquées sont les suivantes :. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max dispose actuellement d’une batterie de 5 088 mAh dans sa version eSIM et de 4 823 mAh pour la variante équipée d’un tiroir SIM. L’augmentation serait donc loin d’être anecdotique.L’iPhone 17 Pro Max fait déjà partie des smartphones les plusdu marché. Avec une batterie plus généreuse et l’arrivée attendue de la future puce A20 Pro, gravée avec un procédé de nouvelle génération, Apple pourrait améliorer encore davantage son autonomie.L’origine de ces informations resteLe média indique que les données proviennent de plusieurs publications sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit possible d’identifier précisément leur source initiale.Néanmoins, on remarque que ces chiffres sont apparus, l’un des principaux partenaires industriels d’Apple. Plusieurs informations techniques divulguées lors de cet incident se sont révélées, laissant penser que ces capacités de batterie pourraient provenir du, sans pour autant en avoir la certitude.