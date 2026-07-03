L'iPhone 18 Pro Max va avoir une énorme batterie (et l'autonomie qui va avec ?)
Par Laurence - Mis à jour le
L’autonomie est devenue l’un des principaux arguments des iPhone Pro Max, et Apple pourrait encore franchir un cap l’an prochain. A priori, l’iPhone 18 Pro Max embarquerait une batterie sensiblement plus grande que celle de l’actuel iPhone 17 Pro Max, ce qui lui offrirait une autonomie record.
D’après les informations relayées par Macworld, Apple préparerait deux versions de l’iPhone 18 Pro Max, avec des capacités légèrement différentes selon qu’elles intègrent une carte SIM physique ou uniquement l’eSIM.
Les capacités évoquées sont les suivantes : 5 425 mAh pour la version eSIM et 5 235 mAh pour le modèle avec carte SIM physique. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max dispose actuellement d’une batterie de 5 088 mAh dans sa version eSIM et de 4 823 mAh pour la variante équipée d’un tiroir SIM. L’augmentation serait donc loin d’être anecdotique.
L’iPhone 17 Pro Max fait déjà partie des smartphones les plus endurants du marché. Avec une batterie plus généreuse et l’arrivée attendue de la future puce A20 Pro, gravée avec un procédé de nouvelle génération, Apple pourrait améliorer encore davantage son autonomie. Les gains ne viendraient donc pas uniquement de la capacité de la batterie, mais également de l’efficacité énergétique des nouveaux composants.
L’origine de ces informations reste difficile à vérifier. Le média indique que les données proviennent de plusieurs publications sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit possible d’identifier précisément leur source initiale.
Néanmoins, on remarque que ces chiffres sont apparus peu après la fuite de données ayant touché Tata Electronics, l’un des principaux partenaires industriels d’Apple. Plusieurs informations techniques divulguées lors de cet incident se sont révélées plutôt crédibles, laissant penser que ces capacités de batterie pourraient provenir du même ensemble de documents, sans pour autant en avoir la certitude.
Même si cette fuite demande encore à être confirmée, elle paraît cohérente avec la stratégie récente d’Apple. La marque améliore progressivement l’autonomie de ses modèles Pro Max à chaque génération, sans pour autant bouleverser leur design. Si l’iPhone 18 Pro Max combine effectivement une batterie plus importante et une puce A20 Pro plus économe, il pourrait devenir l’iPhone offrant la meilleure autonomie jamais proposée par Apple.
Une batterie de plus en plus grosse
D’après les informations relayées par Macworld, Apple préparerait deux versions de l’iPhone 18 Pro Max, avec des capacités légèrement différentes selon qu’elles intègrent une carte SIM physique ou uniquement l’eSIM.
Les capacités évoquées sont les suivantes : 5 425 mAh pour la version eSIM et 5 235 mAh pour le modèle avec carte SIM physique. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max dispose actuellement d’une batterie de 5 088 mAh dans sa version eSIM et de 4 823 mAh pour la variante équipée d’un tiroir SIM. L’augmentation serait donc loin d’être anecdotique.
L’iPhone 17 Pro Max fait déjà partie des smartphones les plus endurants du marché. Avec une batterie plus généreuse et l’arrivée attendue de la future puce A20 Pro, gravée avec un procédé de nouvelle génération, Apple pourrait améliorer encore davantage son autonomie. Les gains ne viendraient donc pas uniquement de la capacité de la batterie, mais également de l’efficacité énergétique des nouveaux composants.
une énième fuite
L’origine de ces informations reste difficile à vérifier. Le média indique que les données proviennent de plusieurs publications sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit possible d’identifier précisément leur source initiale.
Néanmoins, on remarque que ces chiffres sont apparus peu après la fuite de données ayant touché Tata Electronics, l’un des principaux partenaires industriels d’Apple. Plusieurs informations techniques divulguées lors de cet incident se sont révélées plutôt crédibles, laissant penser que ces capacités de batterie pourraient provenir du même ensemble de documents, sans pour autant en avoir la certitude.
Qu’en penser ?
Même si cette fuite demande encore à être confirmée, elle paraît cohérente avec la stratégie récente d’Apple. La marque améliore progressivement l’autonomie de ses modèles Pro Max à chaque génération, sans pour autant bouleverser leur design. Si l’iPhone 18 Pro Max combine effectivement une batterie plus importante et une puce A20 Pro plus économe, il pourrait devenir l’iPhone offrant la meilleure autonomie jamais proposée par Apple.