Tata a laissé fuiter toutes les infos sur l'iPhone 18 Pro (non, pas votre tatie)
Par Vincent Lautier - Publié le
Tata Electronics, le fournisseur indien qui assemble une partie des iPhone, s'est fait dérober des centaines de gigaoctets de fichiers confidentiels que l'on retrouve aujourd'hui sur le dark web. Au programme, des photos de tests de chute de l'iPhone 18 Pro, la cartographie complète de ses composants et même les schémas de la puce A20. Plus gênant pour Apple que pour vous. Mais gênant quand même.
On vous en a déjà parlé ici. Tout part d'une attaque par rançongiciel chez Tata Electronics, l'un des partenaires industriels d'Apple en Inde, revendiquée par un groupe baptisé World Leaks qui a fini par balancer en ligne plus de 200 000 fichiers une fois la rançon manifestement restée impayée. Des centaines de gigaoctets de documents internes, donc, et parmi eux des clichés filigranés Apple datés du début 2026 qui montrent un boîtier gris à trois caméras, soit très probablement l'iPhone 18 Pro, posé sur un banc de test de résistance aux chutes dans une usine du groupe. Apple s'est dit préoccupée par la diffusion de documents qui touchent des modèles encore non annoncés. On la comprend.
Les photos, au fond, sont presque anecdotiques, puisqu'on devine déjà depuis des mois la silhouette du prochain Pro. C'est la profondeur technique de la fuite qui pose problème, avec au minimum six fichiers qui relient chaque composant interne du téléphone à son fabricant précis, de la carte logique à la batterie en passant par les modules photo. Et ça va plus loin : les documents iraient jusqu'aux schémas du système sur puce A20 et du modem maison C2, ce fameux modem cellulaire qu'Apple développe à grands frais pour couper le cordon avec Qualcomm. Le site 9to5Mac, qui rapporte l'affaire, précise ne pas avoir eu les fichiers entre les mains, c'est aussi pour ça qu'on ne vous montre rien dans cet article.
Une photo d'un iPhone qui fuite, Apple en a vu défiler des palettes, et ça ne l'empêche plus de dormir. La vraie valeur de la fuite est toute autre. C'est la chaîne d'approvisionnement, parce que la marque garde jalousement le secret sur qui fabrique quoi à l'intérieur de ses appareils, et une cartographie aussi fine sert autant les concurrents que les contrefacteurs. Apple enquête et travaille avec Tata sur des mesures à plus long terme, en attendant la sortie de l'iPhone 18 Pro, toujours prévue pour septembre 2026.
Le plus agaçant pour Apple, que la marque verrouille tout en interne, empile les NDA et compartimente ses usines, pour finalement se faire trahir par un sous-traitant à l'autre bout du monde. Les rendus volés du prochain iPhone, on s'en remettra vite, on en voit fuiter à chaque cycle et personne ne s'en émeut vraiment. La liste des fournisseurs, par contre, c'est exactement le genre de document que Cupertino préférerait garder sous clé. Et là, c'est raté. Tata risque de se faier pas mal engueuler.
Un fournisseur indien à l'origine de la fuite
On vous en a déjà parlé ici. Tout part d'une attaque par rançongiciel chez Tata Electronics, l'un des partenaires industriels d'Apple en Inde, revendiquée par un groupe baptisé World Leaks qui a fini par balancer en ligne plus de 200 000 fichiers une fois la rançon manifestement restée impayée. Des centaines de gigaoctets de documents internes, donc, et parmi eux des clichés filigranés Apple datés du début 2026 qui montrent un boîtier gris à trois caméras, soit très probablement l'iPhone 18 Pro, posé sur un banc de test de résistance aux chutes dans une usine du groupe. Apple s'est dit préoccupée par la diffusion de documents qui touchent des modèles encore non annoncés. On la comprend.
Des tests de chute aux schémas de l'A20
Les photos, au fond, sont presque anecdotiques, puisqu'on devine déjà depuis des mois la silhouette du prochain Pro. C'est la profondeur technique de la fuite qui pose problème, avec au minimum six fichiers qui relient chaque composant interne du téléphone à son fabricant précis, de la carte logique à la batterie en passant par les modules photo. Et ça va plus loin : les documents iraient jusqu'aux schémas du système sur puce A20 et du modem maison C2, ce fameux modem cellulaire qu'Apple développe à grands frais pour couper le cordon avec Qualcomm. Le site 9to5Mac, qui rapporte l'affaire, précise ne pas avoir eu les fichiers entre les mains, c'est aussi pour ça qu'on ne vous montre rien dans cet article.
Ce qui inquiète vraiment Apple
Une photo d'un iPhone qui fuite, Apple en a vu défiler des palettes, et ça ne l'empêche plus de dormir. La vraie valeur de la fuite est toute autre. C'est la chaîne d'approvisionnement, parce que la marque garde jalousement le secret sur qui fabrique quoi à l'intérieur de ses appareils, et une cartographie aussi fine sert autant les concurrents que les contrefacteurs. Apple enquête et travaille avec Tata sur des mesures à plus long terme, en attendant la sortie de l'iPhone 18 Pro, toujours prévue pour septembre 2026.
On en dit quoi ?
Le plus agaçant pour Apple, que la marque verrouille tout en interne, empile les NDA et compartimente ses usines, pour finalement se faire trahir par un sous-traitant à l'autre bout du monde. Les rendus volés du prochain iPhone, on s'en remettra vite, on en voit fuiter à chaque cycle et personne ne s'en émeut vraiment. La liste des fournisseurs, par contre, c'est exactement le genre de document que Cupertino préférerait garder sous clé. Et là, c'est raté. Tata risque de se faier pas mal engueuler.