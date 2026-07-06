En pleine crise des composants, Apple se tourne vers ce partenaire historique !

Un partenariat qui dure...

... contre vents et marées

Qu’en penser ?



Ce nouvel accord rappelle qu’Apple ne cherche pas à tout concevoir seule. Si la firme développe désormais ses propres processeurs et modems, certaines technologies restent confiées à des partenaires spécialisés comme Broadcom. Cette stratégie hybride permet à Apple de garder le contrôle sur les éléments les plus stratégiques tout en s’appuyant sur l’expertise de fournisseurs capables de répondre à ses exigences de qualité et de volume.

. Le nouvel accord étend cette coopération jusqu’en 2031 et couvre un large éventail de semi-conducteurs utilisés dans les produits Apple.Pour Broadcom, l’enjeu est de taille : Apple représenterait, faisant d'elle l’un de ses plus importants clients. L’annonce a d’ailleurs été bien accueillie par les marchés, avec unedu titre Broadcom avant l’ouverture de Wall Street.Ces dernières années,. Après les puces Apple Silicon, la société a notamment lancé ses premiers modems cellulaires maison, les C1 puis C1X, afin de réduire progressivement sa dépendance à Qualcomm.Cette stratégie dedevrait se poursuivre dans les prochaines années, Apple souhaitant contrôler toujours davantage les technologies clés intégrées à ses appareils.. L’entreprise fournit notamment des composants liés aux communications radio, ainsi que des puces dédiées au Wi-Fi, au Bluetooth et à d’autres fonctions de connectivité présentes dans pratiquement tous les produits de la marque. Ces éléments restent particulièrement complexes à développer et nécessitent une expertise que Broadcom maîtrise depuis de nombreuses années.Ce n’estque les deux entreprises affichent leur volonté de travailler sur le long terme. En 2023, Apple et Broadcom avaient déjà signé unportant sur la fabrication de composants radio 5G produits aux États-Unis.Cette annonce s’inscrivait alorstout en sécurisant ses approvisionnements. La prolongation de ce partenariat confirme que Broadcom continuera à jouer un rôle central dans les futurs produits Apple.