En pleine crise des composants, Apple se tourne vers ce partenaire historique !
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit sa stratégie de sécurisation de sa chaîne d’approvisionnement. Selon Reuters, la firme de Cupertino vient de prolonger son partenariat avec Broadcom jusqu’en 2031, garantissant ainsi l’approvisionnement de plusieurs composants essentiels présents dans ses iPhone, iPad, Mac et autres appareils. Cette décision montre que, malgré ses ambitions de concevoir toujours plus de puces en interne, Apple continue de s’appuyer sur certains partenaires historiques.
Apple et Broadcom collaborent depuis de nombreuses années sur le développement de composants sur mesure. Le nouvel accord étend cette coopération jusqu’en 2031 et couvre un large éventail de semi-conducteurs utilisés dans les produits Apple.
Pour Broadcom, l’enjeu est de taille : Apple représenterait près de 20 % de son chiffre d’affaires annuel, faisant d'elle l’un de ses plus importants clients. L’annonce a d’ailleurs été bien accueillie par les marchés, avec une progression d’environ 4 % du titre Broadcom avant l’ouverture de Wall Street.
Ces dernières années, Apple a accéléré le développement de ses propres composants. Après les puces Apple Silicon, la société a notamment lancé ses premiers modems cellulaires maison, les C1 puis C1X, afin de réduire progressivement sa dépendance à Qualcomm.
Cette stratégie de verticalisation devrait se poursuivre dans les prochaines années, Apple souhaitant contrôler toujours davantage les technologies clés intégrées à ses appareils.
Malgré cette montée en puissance, Broadcom conserve un rôle essentiel dans l’écosystème Apple. L’entreprise fournit notamment des composants liés aux communications radio, ainsi que des puces dédiées au Wi-Fi, au Bluetooth et à d’autres fonctions de connectivité présentes dans pratiquement tous les produits de la marque. Ces éléments restent particulièrement complexes à développer et nécessitent une expertise que Broadcom maîtrise depuis de nombreuses années.
Ce n’est pas la première fois que les deux entreprises affichent leur volonté de travailler sur le long terme. En 2023, Apple et Broadcom avaient déjà signé un accord de plusieurs milliards de dollars portant sur la fabrication de composants radio 5G produits aux États-Unis.
Cette annonce s’inscrivait alors dans la volonté de la firme californienne de soutenir davantage la production américaine tout en sécurisant ses approvisionnements. La prolongation de ce partenariat confirme que Broadcom continuera à jouer un rôle central dans les futurs produits Apple.
Ce nouvel accord rappelle qu’Apple ne cherche pas à tout concevoir seule. Si la firme développe désormais ses propres processeurs et modems, certaines technologies restent confiées à des partenaires spécialisés comme Broadcom. Cette stratégie hybride permet à Apple de garder le contrôle sur les éléments les plus stratégiques tout en s’appuyant sur l’expertise de fournisseurs capables de répondre à ses exigences de qualité et de volume.
Un partenariat qui dure...
Apple et Broadcom collaborent depuis de nombreuses années sur le développement de composants sur mesure. Le nouvel accord étend cette coopération jusqu’en 2031 et couvre un large éventail de semi-conducteurs utilisés dans les produits Apple.
Pour Broadcom, l’enjeu est de taille : Apple représenterait près de 20 % de son chiffre d’affaires annuel, faisant d'elle l’un de ses plus importants clients. L’annonce a d’ailleurs été bien accueillie par les marchés, avec une progression d’environ 4 % du titre Broadcom avant l’ouverture de Wall Street.
Ces dernières années, Apple a accéléré le développement de ses propres composants. Après les puces Apple Silicon, la société a notamment lancé ses premiers modems cellulaires maison, les C1 puis C1X, afin de réduire progressivement sa dépendance à Qualcomm.
Cette stratégie de verticalisation devrait se poursuivre dans les prochaines années, Apple souhaitant contrôler toujours davantage les technologies clés intégrées à ses appareils.
... contre vents et marées
Malgré cette montée en puissance, Broadcom conserve un rôle essentiel dans l’écosystème Apple. L’entreprise fournit notamment des composants liés aux communications radio, ainsi que des puces dédiées au Wi-Fi, au Bluetooth et à d’autres fonctions de connectivité présentes dans pratiquement tous les produits de la marque. Ces éléments restent particulièrement complexes à développer et nécessitent une expertise que Broadcom maîtrise depuis de nombreuses années.
Ce n’est pas la première fois que les deux entreprises affichent leur volonté de travailler sur le long terme. En 2023, Apple et Broadcom avaient déjà signé un accord de plusieurs milliards de dollars portant sur la fabrication de composants radio 5G produits aux États-Unis.
Cette annonce s’inscrivait alors dans la volonté de la firme californienne de soutenir davantage la production américaine tout en sécurisant ses approvisionnements. La prolongation de ce partenariat confirme que Broadcom continuera à jouer un rôle central dans les futurs produits Apple.
Qu’en penser ?
Ce nouvel accord rappelle qu’Apple ne cherche pas à tout concevoir seule. Si la firme développe désormais ses propres processeurs et modems, certaines technologies restent confiées à des partenaires spécialisés comme Broadcom. Cette stratégie hybride permet à Apple de garder le contrôle sur les éléments les plus stratégiques tout en s’appuyant sur l’expertise de fournisseurs capables de répondre à ses exigences de qualité et de volume.