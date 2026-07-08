Apple remet 30 milliards sur la table chez Broadcom, juste après avoir viré ses puces de l'iPhone 17

On en dit quoi ?



Apple rapatrie ce qui est simple et rentable à produire maison, comme une puce Wi-Fi grand public, mais pour le radiofréquence de précision et le silicium d'IA, il lui faut encore un poids lourd à ses côtés. Ces 30 milliards affichés en grande pompe évoquent surtout une vision et une stratégie industrielle, doublée d'un geste politique, le made in USA à l'heure des droits de douane.