Apple remet 30 milliards sur la table chez Broadcom, juste après avoir viré ses puces de l'iPhone 17
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient d'annoncer plus de 30 milliards de dollars dans un partenariat élargi avec Broadcom pour des puces sur mesure, le plus gros contrat signé dans le cadre de son programme de fabrication américaine. Étrange, quand on sait que l'iPhone 17 a justement remplacé les puces Broadcom par la puce maison N1. En fait, les deux histoires n'ont presque rien à voir.
Dans le détail, Apple va permettre à Broadcom d'agrandir et de moderniser son usine de Fort Collins, dans le Colorado, avec 1,5 milliard de dollars d'investissement à la clé, de quoi sortir plus de 15 milliards de puces fabriquées aux États-Unis. C'est la plus grosse opération à ce jour du programme de fabrication américaine d'Apple, celui qui accompagne sa promesse d'investir 600 milliards de dollars dans le pays sur quatre ans, un engagement qui lui a surtout permis d'échapper au gros des droits de douane de l'administration Trump.
La réaction en Bourse, elle, ne veut pas dire grand-chose. Les deux actions ont à peine bougé, Apple lâchant 0,6 % et Broadcom 1,1 %, dans une séance où toute la tech dévissait de toute façon, après que Trump a déclaré terminé le cessez-le-feu avec l'Iran. Ce petit recul tient donc plus à l'ambiance générale qu'au contrat lui-même. Et si les investisseurs sont restés de marbre, c'est aussi que Broadcom avait vendu la mèche deux jours plus tôt, en confirmant qu'il fournirait ces puces sur mesure à Apple jusqu'en 2031 sans en préciser le montant. L'annonce du jour ne faisait finalement que mettre un chiffre sur une histoire déjà connue.
C'est là que la confusion est légitime, parce que oui, Apple internalise de plus en plus son silicium. La puce N1 des iPhone 17 gère désormais le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread sans aide extérieure, et met fin à une relation qui durait depuis l'iPhone 3G de 2008, quand Broadcom fournissait encore toute la partie sans-fil. Sauf que concevoir sa puce ne veut pas dire tout fabriquer soi-même. Même sur le sans-fil, Apple continue d'acheter à Broadcom les composants radiofréquence que la N1 n'embarque pas, ces filtres d'antenne et amplificateurs qui forment le front-end du signal et conditionnent la qualité de réception. L'usine de Fort Collins sert justement à produire ce genre de composants pointus, ceux qu'Apple ne fabrique pas et n'a pas prévu de fabriquer. La marque a donc repris la partie la plus visible, la puce Wi-Fi, tout en gardant Broadcom pour les composants radio qui l'entourent.
Le plus gros du contrat vise pourtant ailleurs, du côté des puces spécialisées qu'on appelle des ASIC, taillées pour une tâche unique plutôt que polyvalentes. On y retrouve la puce IA maison d'Apple, connue sous le nom de code Baltra, co-développée avec Broadcom qui apporte sa technologie réseau, gravée dans la finesse chez TSMC et destinée à faire tourner les serveurs d'Apple Intelligence, avec un déploiement à grande échelle attendu vers 2027 ou 2028. L'objectif d'Apple est de réduire sa dépendance à Nvidia et à ses accélérateurs vendus au prix fort, une trajectoire que suivent aussi les autres géants décidés à concevoir leurs propres puces d'IA. Sauf que pour y parvenir, Apple ne se passe pas de Broadcom, il s'appuie dessus, au point de verrouiller cet approvisionnement jusqu'en 2031. Le partenaire qu'il vient d'écarter de l'iPhone reste central pour ses ambitions dans le cloud.
Apple rapatrie ce qui est simple et rentable à produire maison, comme une puce Wi-Fi grand public, mais pour le radiofréquence de précision et le silicium d'IA, il lui faut encore un poids lourd à ses côtés. Ces 30 milliards affichés en grande pompe évoquent surtout une vision et une stratégie industrielle, doublée d'un geste politique, le made in USA à l'heure des droits de douane.
Un contrat géant, une réaction de marché à relativiser
Dans le détail, Apple va permettre à Broadcom d'agrandir et de moderniser son usine de Fort Collins, dans le Colorado, avec 1,5 milliard de dollars d'investissement à la clé, de quoi sortir plus de 15 milliards de puces fabriquées aux États-Unis. C'est la plus grosse opération à ce jour du programme de fabrication américaine d'Apple, celui qui accompagne sa promesse d'investir 600 milliards de dollars dans le pays sur quatre ans, un engagement qui lui a surtout permis d'échapper au gros des droits de douane de l'administration Trump.
La réaction en Bourse, elle, ne veut pas dire grand-chose. Les deux actions ont à peine bougé, Apple lâchant 0,6 % et Broadcom 1,1 %, dans une séance où toute la tech dévissait de toute façon, après que Trump a déclaré terminé le cessez-le-feu avec l'Iran. Ce petit recul tient donc plus à l'ambiance générale qu'au contrat lui-même. Et si les investisseurs sont restés de marbre, c'est aussi que Broadcom avait vendu la mèche deux jours plus tôt, en confirmant qu'il fournirait ces puces sur mesure à Apple jusqu'en 2031 sans en préciser le montant. L'annonce du jour ne faisait finalement que mettre un chiffre sur une histoire déjà connue.
Mais Apple ne s'était pas mis à faire ses propres puces ?
C'est là que la confusion est légitime, parce que oui, Apple internalise de plus en plus son silicium. La puce N1 des iPhone 17 gère désormais le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread sans aide extérieure, et met fin à une relation qui durait depuis l'iPhone 3G de 2008, quand Broadcom fournissait encore toute la partie sans-fil. Sauf que concevoir sa puce ne veut pas dire tout fabriquer soi-même. Même sur le sans-fil, Apple continue d'acheter à Broadcom les composants radiofréquence que la N1 n'embarque pas, ces filtres d'antenne et amplificateurs qui forment le front-end du signal et conditionnent la qualité de réception. L'usine de Fort Collins sert justement à produire ce genre de composants pointus, ceux qu'Apple ne fabrique pas et n'a pas prévu de fabriquer. La marque a donc repris la partie la plus visible, la puce Wi-Fi, tout en gardant Broadcom pour les composants radio qui l'entourent.
La vraie cible, c'est l'IA et les serveurs
Le plus gros du contrat vise pourtant ailleurs, du côté des puces spécialisées qu'on appelle des ASIC, taillées pour une tâche unique plutôt que polyvalentes. On y retrouve la puce IA maison d'Apple, connue sous le nom de code Baltra, co-développée avec Broadcom qui apporte sa technologie réseau, gravée dans la finesse chez TSMC et destinée à faire tourner les serveurs d'Apple Intelligence, avec un déploiement à grande échelle attendu vers 2027 ou 2028. L'objectif d'Apple est de réduire sa dépendance à Nvidia et à ses accélérateurs vendus au prix fort, une trajectoire que suivent aussi les autres géants décidés à concevoir leurs propres puces d'IA. Sauf que pour y parvenir, Apple ne se passe pas de Broadcom, il s'appuie dessus, au point de verrouiller cet approvisionnement jusqu'en 2031. Le partenaire qu'il vient d'écarter de l'iPhone reste central pour ses ambitions dans le cloud.
On en dit quoi ?
Apple rapatrie ce qui est simple et rentable à produire maison, comme une puce Wi-Fi grand public, mais pour le radiofréquence de précision et le silicium d'IA, il lui faut encore un poids lourd à ses côtés. Ces 30 milliards affichés en grande pompe évoquent surtout une vision et une stratégie industrielle, doublée d'un geste politique, le made in USA à l'heure des droits de douane.