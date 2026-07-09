iOS 27 et Traduction : voici les 9 nouvelles langues (et variantes)
Par Laurence - Publié le
Dans un monde où l'IA pousse toutes les frontières des langues, Apple continue d’améliorer les fonctions multilingues de ses systèmes d’exploitation. Après avoir annoncé plusieurs nouveautés pour le clavier d’iOS 27 lors de la WWDC, la firme enrichit également Traduction, son application de traduction intégrée. Avec iOS 27, celle-ci prendra désormais en charge 30 langues et variantes, contre 21 actuellement. Cette évolution devrait faciliter les échanges pour de nombreux utilisateurs à travers le monde.
La troisième bêta d’iOS 27 confirme l’arrivée de plusieurs nouvelles langues et déclinaisons régionales. Parmi les principales nouveautés figurent l’hébreu, le danois, le malais, le norvégien et le suédois.
Apple ajoute également plusieurs variantes déjà existantes, comme le cantonais en écriture traditionnelle, l’espagnol du Mexique, l’espagnol des États-Unis ainsi que le portugais du Portugal. Au total, la fonction passera ainsi de 21 à 30 langues et variantes disponibles dès la sortie d’iOS 27.
Cette évolution s’inscrit dans un effort plus large autour du multilinguisme. Ces derniers mois, Apple avait déjà ajouté de nouvelles langues à App Store Connect, permettant aux développeurs de localiser plus facilement leurs applications.
Lors de la WWDC 2026, la société avait également présenté plusieurs améliorations du clavier d’iOS 27, avec notamment la prise en charge de langues comme l’afrikaans, le guarani, le zoulou ou encore plusieurs langues autochtones. L’objectif est de rendre les appareils Apple plus accessibles à un nombre toujours plus important d’utilisateurs.
Lancée avec iOS 14, l'application Traduction continue de progresser discrètement. Si elle reste moins riche que certains services concurrents comme Google Traduction ou DeepL sur certains usages, elle bénéficie d’une intégration poussée à l’écosystème Apple, avec des traductions accessibles directement depuis iOS, Safari, Messages ou encore Siri. L’arrivée de nouvelles langues renforce encore son intérêt, notamment pour les voyageurs et les utilisateurs évoluant dans un environnement multilingue.
Cette mise à jour n’est sans doute pas la nouveauté la plus spectaculaire d’iOS 27, mais elle illustre la stratégie d’Apple consistant à améliorer progressivement les fonctions du quotidien. En élargissant la liste des langues prises en charge par Traduire, la firme rend son application plus pertinente à l’international et réduit progressivement l’écart avec les principaux services concurrents. Pour les utilisateurs concernés par ces nouvelles langues, c’est une évolution bienvenue qui évitera bien souvent de devoir passer par une application tierce.
quelles sont les nouvelles langues prises en charge ?
La troisième bêta d’iOS 27 confirme l’arrivée de plusieurs nouvelles langues et déclinaisons régionales. Parmi les principales nouveautés figurent l’hébreu, le danois, le malais, le norvégien et le suédois.
Apple ajoute également plusieurs variantes déjà existantes, comme le cantonais en écriture traditionnelle, l’espagnol du Mexique, l’espagnol des États-Unis ainsi que le portugais du Portugal. Au total, la fonction passera ainsi de 21 à 30 langues et variantes disponibles dès la sortie d’iOS 27.
Apple continue d'étoffer son système
Cette évolution s’inscrit dans un effort plus large autour du multilinguisme. Ces derniers mois, Apple avait déjà ajouté de nouvelles langues à App Store Connect, permettant aux développeurs de localiser plus facilement leurs applications.
Lors de la WWDC 2026, la société avait également présenté plusieurs améliorations du clavier d’iOS 27, avec notamment la prise en charge de langues comme l’afrikaans, le guarani, le zoulou ou encore plusieurs langues autochtones. L’objectif est de rendre les appareils Apple plus accessibles à un nombre toujours plus important d’utilisateurs.
Lancée avec iOS 14, l'application Traduction continue de progresser discrètement. Si elle reste moins riche que certains services concurrents comme Google Traduction ou DeepL sur certains usages, elle bénéficie d’une intégration poussée à l’écosystème Apple, avec des traductions accessibles directement depuis iOS, Safari, Messages ou encore Siri. L’arrivée de nouvelles langues renforce encore son intérêt, notamment pour les voyageurs et les utilisateurs évoluant dans un environnement multilingue.
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Qu’en penser ?
Cette mise à jour n’est sans doute pas la nouveauté la plus spectaculaire d’iOS 27, mais elle illustre la stratégie d’Apple consistant à améliorer progressivement les fonctions du quotidien. En élargissant la liste des langues prises en charge par Traduire, la firme rend son application plus pertinente à l’international et réduit progressivement l’écart avec les principaux services concurrents. Pour les utilisateurs concernés par ces nouvelles langues, c’est une évolution bienvenue qui évitera bien souvent de devoir passer par une application tierce.