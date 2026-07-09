iOS 27 et Traduction : voici les 9 nouvelles langues (et variantes)

Qu’en penser ?



Cette mise à jour n’est sans doute pas la nouveauté la plus spectaculaire d’iOS 27, mais elle illustre la stratégie d’Apple consistant à améliorer progressivement les fonctions du quotidien. En élargissant la liste des langues prises en charge par Traduire, la firme rend son application plus pertinente à l’international et réduit progressivement l’écart avec les principaux services concurrents. Pour les utilisateurs concernés par ces nouvelles langues, c’est une évolution bienvenue qui évitera bien souvent de devoir passer par une application tierce.