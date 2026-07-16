Belkin lance une batterie 10 000 mAh à 45 W qui fait aussi veilleuse à détection de mouvement
Par Vincent Lautier - Publié le
Belkin vient de lancer une nouvelle batterie externe avec une petite idée en plus, puisqu'elle sert aussi de veilleuse. Cette BoostCharge Pro 10K embarque 10 000 mAh, jusqu'à 45 W de charge, un câble USB-C intégré et une lampe LED à détecteur de mouvement. Le tout pour 329 yuans en Chine, soit environ 45 euros, mais pour l'instant sans date ni prix officiels chez nous.
Le vrai gadget de cette BoostCharge Pro 10K, c'est sa lampe LED qui se déplie sur le côté. Elle intègre un capteur de mouvement pour s'allumer toute seule quand vous passez devant, des commandes tactiles pour régler la luminosité, un mode SOS clignotant, et un petit écran qui affiche le pourcentage de batterie restant. De quoi retrouver son chemin dans le noir ou dépanner un soir de camping, sans avoir à chercher son téléphone en tâtonnant.
Côté charge, on est sur du classique mais plutôt bien vu. La batterie annonce donc 10 000 mAh et jusqu'à 45 W de puissance, avec un câble USB-C tressé directement intégré et rangeable, plus un second port USB-C pour brancher un deuxième appareil. Elle gère les protocoles USB Power Delivery et PPS, et sait répartir sa puissance, 30 W pour l'appareil principal et 15 W pour le secondaire quand les deux chargent en même temps. Comptez 257 grammes sur la balance et un format compact de 118 sur 60 millimètres, le tout certifié pour prendre l'avion.
C'est là que ça se complique pour nous. La BoostCharge Pro 10K est pour le moment lancée uniquement en Chine, vendue 329 yuans sur la boutique JD.com, ce qui fait dans les 45 euros une fois converti, en coloris bleu ou orange. Aucun prix en euros ni date de sortie européenne n'ont été communiqués pour ce modèle précis avec la veilleuse. Belkin étant bien distribué en France, il n'est pas impossible de le voir débarquer un jour, mais rien n'est promis à ce stade.
Franchement, la batterie qui fait aussi veilleuse, c'est une idée plutôt bonne, surtout avec ce capteur qui vous évite de tâtonner comme un fou pour trouver un interrupteur en pleine nuit. À une quarantaine d'euros pour 10 000 mAh et 45 W, le tarif chinois se tient largement. Le souci, c'est que tant qu'aucun lancement européen n'est confirmé, ça reste pour nous un joli produit qu'on ne peut que regarder de loin.
Une batterie qui éclaire aussi
Le vrai gadget de cette BoostCharge Pro 10K, c'est sa lampe LED qui se déplie sur le côté. Elle intègre un capteur de mouvement pour s'allumer toute seule quand vous passez devant, des commandes tactiles pour régler la luminosité, un mode SOS clignotant, et un petit écran qui affiche le pourcentage de batterie restant. De quoi retrouver son chemin dans le noir ou dépanner un soir de camping, sans avoir à chercher son téléphone en tâtonnant.
Ce qu'elle a dans le ventre
Côté charge, on est sur du classique mais plutôt bien vu. La batterie annonce donc 10 000 mAh et jusqu'à 45 W de puissance, avec un câble USB-C tressé directement intégré et rangeable, plus un second port USB-C pour brancher un deuxième appareil. Elle gère les protocoles USB Power Delivery et PPS, et sait répartir sa puissance, 30 W pour l'appareil principal et 15 W pour le secondaire quand les deux chargent en même temps. Comptez 257 grammes sur la balance et un format compact de 118 sur 60 millimètres, le tout certifié pour prendre l'avion.
Prix et disponibilité
C'est là que ça se complique pour nous. La BoostCharge Pro 10K est pour le moment lancée uniquement en Chine, vendue 329 yuans sur la boutique JD.com, ce qui fait dans les 45 euros une fois converti, en coloris bleu ou orange. Aucun prix en euros ni date de sortie européenne n'ont été communiqués pour ce modèle précis avec la veilleuse. Belkin étant bien distribué en France, il n'est pas impossible de le voir débarquer un jour, mais rien n'est promis à ce stade.
On en dit quoi ?
Franchement, la batterie qui fait aussi veilleuse, c'est une idée plutôt bonne, surtout avec ce capteur qui vous évite de tâtonner comme un fou pour trouver un interrupteur en pleine nuit. À une quarantaine d'euros pour 10 000 mAh et 45 W, le tarif chinois se tient largement. Le souci, c'est que tant qu'aucun lancement européen n'est confirmé, ça reste pour nous un joli produit qu'on ne peut que regarder de loin.