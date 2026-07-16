Belkin lance une batterie 10 000 mAh à 45 W qui fait aussi veilleuse à détection de mouvement

On en dit quoi ?



Franchement, la batterie qui fait aussi veilleuse, c'est une idée plutôt bonne, surtout avec ce capteur qui vous évite de tâtonner comme un fou pour trouver un interrupteur en pleine nuit. À une quarantaine d'euros pour 10 000 mAh et 45 W, le tarif chinois se tient largement. Le souci, c'est que tant qu'aucun lancement européen n'est confirmé, ça reste pour nous un joli produit qu'on ne peut que regarder de loin.