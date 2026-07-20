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iOS 27 Beta 4 est disponible pour les développeurs !

Par Didier Pulicani - Publié le

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Apple vient de rendre disponible la quatrième beta d'iOS 27 pour ses développeurs enregistrés.

Vous pouvez la télécharger dans les Réglages système :

iOS 27 Beta 4 est disponible pour les développeurs !


Restez à l'écoute pour connaître l'ensemble des nouveautés ! En attendant, vous pouvez revoir toutes les fonctions d'iOS 27 dans notre vidéo complèt :



macOS Golden Gate passe également en Beta 4 ce soir, tout comme iPadOS.



iOS 27 Beta 4 est disponible pour les développeurs !


Le système pour Mac offre cette année moins de nouveautés visibles, mais corrige de nombreux bugs, comme nous avions pu vous le faire découvrir il y a quelques semaines, juste après la WWDC.