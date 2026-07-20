iOS 27 Beta 4 est disponible pour les développeurs !

Restez à l'écoute pour connaître l'ensemble des nouveautés ! En attendant, vous pouvez revoir toutes les fonctions d'iOS 27 dans notre vidéo complèt :





macOS Golden Gate passe également en Beta 4 ce soir, tout comme iPadOS.

Vous pouvez la télécharger dans les Réglages système :, mais corrige de nombreux bugs, comme nous avions pu vous le faire découvrir il y a quelques semaines, juste après la WWDC.