Quelles apps font exploser l'App Store en 2026
Par Laurence - Publié le
Créer une application mobile sans être développeur devient de plus en plus accessible grâce à l’intelligence artificielle. Cette tendance, baptisée vibecoding, se traduit déjà par une véritable explosion du nombre de nouvelles applications publiées sur l’App Store. Le problème, c’est que les téléchargements ne suivent pas le même rythme.
Selon de nouvelles données de Sensor Tower, relayées par le New York Times, le nombre de nouvelles applications publiées sur l’App Store a doublé au cours du premier semestre 2026.
L’an dernier, environ 600 000 nouvelles applications avaient été mises en ligne, soit une progression de 30 % par rapport à 2024. Sur les six premiers mois de 2026, près de 560 000 nouvelles apps ont déjà été publiées, un rythme qui laisse présager une année record. En revanche, l’intérêt des utilisateurs progresse beaucoup plus lentement.
Malgré cette avalanche de nouveautés, les téléchargements restent quasiment stables. Toujours selon Sensor Tower, les téléchargements sur l’App Store avaient augmenté de 3 % en 2025, pour atteindre 35,4 milliards. Sur le premier semestre 2026, la hausse n’est plus que de 2 %, avec 17,6 milliards de téléchargements. Autrement dit, la concurrence devient de plus en plus intense. Il y a davantage d’applications disponibles, mais pas beaucoup plus d’utilisateurs pour les installer.
Cette explosion s’explique en grande partie par le développement du vibecoding, une méthode consistant à utiliser des assistants IA capables de générer une grande partie du code à partir de simples instructions en langage naturel.
Des personnes n’ayant jamais développé d’application peuvent ainsi concevoir un premier prototype en quelques semaines, voire quelques jours. Le New York Times cite notamment le cas de Marco Pérez, ingénieur logiciel à Chicago. Après quelques semaines passées à expérimenter ces outils, il a publié sa première application, InfoDrizzle, qui a généré environ 1 300 téléchargements et près de 500 dollars de bénéfices.
Sa seconde application, Stampa, un outil permettant de transformer des photos en timbres numériques, a rencontré un succès plus important avec 20 000 téléchargements et environ 3 000 dollars de bénéfices après seulement une semaine de développement. Le quotidien évoque également David Svensson, qui a publié onze applications spécialisées en cinq mois, davantage par passion que dans une logique commerciale.
L’afflux de nouvelles applications met naturellement sous pression les équipes chargées de la validation sur l’App Store. Interrogé par le New York Times, Apple affirme toutefois que son processus de contrôle reste efficace. Selon Peter Ajemian, porte-parole de la société, 90 % des applications sont toujours examinées en moins de 48 heures.
Apple se dit également satisfaite de voir une nouvelle génération de développeurs adopter ces outils de création assistée par IA. La firme précise enfin que les applications créées grâce au vibecoding sont soumises aux mêmes exigences de qualité, de confidentialité et de sécurité que toutes les autres applications publiées sur l’App Store.
Le vibecoding pourrait profondément transformer le développement d’applications mobiles. Il devient plus facile que jamais de publier une idée sur l’App Store, même sans solide expérience en programmation. En revanche, cette démocratisation risque aussi de rendre la visibilité beaucoup plus difficile. Avec un nombre d’applications qui explose et des téléchargements qui progressent à peine, le véritable défi ne sera bientôt plus de créer une application… mais de réussir à la faire connaître.
Deux fois plus d'apps en 2026
Selon de nouvelles données de Sensor Tower, relayées par le New York Times, le nombre de nouvelles applications publiées sur l’App Store a doublé au cours du premier semestre 2026.
L’an dernier, environ 600 000 nouvelles applications avaient été mises en ligne, soit une progression de 30 % par rapport à 2024. Sur les six premiers mois de 2026, près de 560 000 nouvelles apps ont déjà été publiées, un rythme qui laisse présager une année record. En revanche, l’intérêt des utilisateurs progresse beaucoup plus lentement.
Les téléchargement stagnent
Malgré cette avalanche de nouveautés, les téléchargements restent quasiment stables. Toujours selon Sensor Tower, les téléchargements sur l’App Store avaient augmenté de 3 % en 2025, pour atteindre 35,4 milliards. Sur le premier semestre 2026, la hausse n’est plus que de 2 %, avec 17,6 milliards de téléchargements. Autrement dit, la concurrence devient de plus en plus intense. Il y a davantage d’applications disponibles, mais pas beaucoup plus d’utilisateurs pour les installer.
Le vibecoding change la donne
Cette explosion s’explique en grande partie par le développement du vibecoding, une méthode consistant à utiliser des assistants IA capables de générer une grande partie du code à partir de simples instructions en langage naturel.
Des personnes n’ayant jamais développé d’application peuvent ainsi concevoir un premier prototype en quelques semaines, voire quelques jours. Le New York Times cite notamment le cas de Marco Pérez, ingénieur logiciel à Chicago. Après quelques semaines passées à expérimenter ces outils, il a publié sa première application, InfoDrizzle, qui a généré environ 1 300 téléchargements et près de 500 dollars de bénéfices.
Sa seconde application, Stampa, un outil permettant de transformer des photos en timbres numériques, a rencontré un succès plus important avec 20 000 téléchargements et environ 3 000 dollars de bénéfices après seulement une semaine de développement. Le quotidien évoque également David Svensson, qui a publié onze applications spécialisées en cinq mois, davantage par passion que dans une logique commerciale.
Pas de changement de contrôle
L’afflux de nouvelles applications met naturellement sous pression les équipes chargées de la validation sur l’App Store. Interrogé par le New York Times, Apple affirme toutefois que son processus de contrôle reste efficace. Selon Peter Ajemian, porte-parole de la société, 90 % des applications sont toujours examinées en moins de 48 heures.
Apple se dit également satisfaite de voir une nouvelle génération de développeurs adopter ces outils de création assistée par IA. La firme précise enfin que les applications créées grâce au vibecoding sont soumises aux mêmes exigences de qualité, de confidentialité et de sécurité que toutes les autres applications publiées sur l’App Store.
Qu’en penser ?
Le vibecoding pourrait profondément transformer le développement d’applications mobiles. Il devient plus facile que jamais de publier une idée sur l’App Store, même sans solide expérience en programmation. En revanche, cette démocratisation risque aussi de rendre la visibilité beaucoup plus difficile. Avec un nombre d’applications qui explose et des téléchargements qui progressent à peine, le véritable défi ne sera bientôt plus de créer une application… mais de réussir à la faire connaître.