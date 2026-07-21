Quelles apps font exploser l'App Store en 2026

Deux fois plus d'apps en 2026

Les téléchargement stagnent

Le vibecoding change la donne

Pas de changement de contrôle

Qu’en penser ?



Le vibecoding pourrait profondément transformer le développement d’applications mobiles. Il devient plus facile que jamais de publier une idée sur l’App Store, même sans solide expérience en programmation. En revanche, cette démocratisation risque aussi de rendre la visibilité beaucoup plus difficile. Avec un nombre d’applications qui explose et des téléchargements qui progressent à peine, le véritable défi ne sera bientôt plus de créer une application… mais de réussir à la faire connaître.

Selon de nouvelles données de, relayées par leL’an dernier,soit une progression de 30 % par rapport à 2024. Sur les six premiers mois de 2026, près de 560 000 nouvelles apps ont déjà été publiées, un rythme qui laisse présager une année record. En revanche, l’intérêt des utilisateurs progresse beaucoup plus lentement.Malgré cette avalanche de nouveautés,. Toujours selon, les téléchargements sur l’App Store avaient. Sur le premier semestre 2026, la hausse n’est plus que de 2 %, avec 17,6 milliards de téléchargements. Autrement dit, la concurrence devient de plus en plus intense. Il y a, une méthode consistant à utiliser des assistants IA capables de générer une grande partie du code à partir de simples instructions en langage naturel.Lecite notamment le cas de Marco Pérez, ingénieur logiciel à Chicago. Après quelques semaines passées à expérimenter ces outils, il a publié sa première application, InfoDrizzle, qui a généré environ 1 300 téléchargements et près de 500 dollars de bénéfices.Sa seconde application, Stampa, un outil permettant de transformer des photos en timbres numériques, a rencontré un succès plus important avec 20 000 téléchargements et environ 3 000 dollars de bénéfices après seulement une semaine de développement. Le quotidien évoque également David Svensson, qui a publié, davantage par passion que dans une logique commerciale.. Interrogé par le, Apple affirme toutefois que son processus de contrôle reste efficace. Selon Peter Ajemian, porte-parole de la société, 90 % des applications sont toujours examinées en moins de 48 heures.Apple se dit également satisfaite de voir une nouvelle génération de développeurs adopter ces outils de création assistée par IA. La firme précise enfin que lesque toutes les autres applications publiées sur l’App Store.