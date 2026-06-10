Apple ne veut plus des applications qui n'apportent rien à ses utilisateurs

On en dit quoi ?



Sur le papier, difficile de défendre les applications de rots. Un App Store moins encombré, c'est une recherche plus lisible et moins d'arnaques à l'abonnement déguisées en lampe torche. Sauf que voilà, le critère des applications qui n'attirent plus de clients laisse une marge d'interprétation énorme à Apple. Un petit développeur indépendant dont l'application de niche vivote pourrait se retrouver éjecté au même titre qu'une usine à clones, et personne ne sait où la barre sera placée. On aurait préféré des seuils précis plutôt qu'une formule vague. Bref, le ménage est bienvenu, la méthode l'est un peu moins.