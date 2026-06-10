Apple ne veut plus des applications qui n'apportent rien à ses utilisateurs
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a révisé ses règles de validation le 8 juin, et le ton a changé. La règle 4.3, celle qui encadre le spam, prévient désormais que les applications jugées médiocres ou bâclées peuvent valoir à leur auteur une exclusion pure et simple du programme développeur. Les lampes torche, fonds d'écran et autres minuteurs déjà en ligne sont eux aussi dans le viseur.
Jusqu'à présent, la règle 4.3(b) des App Review Guidelines avait un côté potache. Apple y écrivait que l'App Store comptait déjà bien assez d'applications de pets, de rots, de lampe torche, de voyance, de rencontres, de jeux à boire et de Kama Sutra. La formule faisait sourire les développeurs depuis des années. Elle a disparu. La nouvelle version, publiée le 8 juin, est beaucoup plus sèche : ces applications sont maintenant qualifiées de
Le texte ne s'arrête pas aux blagues de pets. Six catégories jugées bien établies passent sous conditions : rencontres, lampe torche, effets sonores, fonds d'écran, minuteurs simples et voyance. Pour elles, aucune nouvelle soumission ne sera acceptée sans une expérience réellement différente ou meilleure que l'existant. Plus surprenant, les applications déjà en ligne ne sont pas à l'abri. Apple prévient qu'elle pourra retirer celles qui ne sont ni mises à jour, ni améliorées, ou qui n'attirent plus de clients. Un minuteur qui dormait tranquillement sur le Store depuis 2019 peut donc disparaître du jour au lendemain, sans que son développeur ait rien changé.
Ce durcissement n'arrive pas par hasard. Les outils de codage assistés par IA ont fait exploser le volume de soumissions, avec un bond de 84% du nombre de nouvelles applications en un an. Chaque semaine, Apple absorbe plus de 200 000 candidatures, pour un délai de validation moyen d'un jour et demi. Difficile de tenir la cadence quand n'importe qui peut générer un clone de calculatrice en dix minutes. La mise à jour du 8 juin retouche d'ailleurs deux autres règles. La 1.2 rappelle aux développeurs qu'ils sont responsables du contenu publié par leurs utilisateurs, sous peine de retrait. Et la 4.5.3 interdit d'utiliser les Live Activities pour du spam, du phishing ou des messages non sollicités. Oui, certains avaient transformé l'écran verrouillé de l'iPhone en panneau publicitaire.
Sur le papier, difficile de défendre les applications de rots. Un App Store moins encombré, c'est une recherche plus lisible et moins d'arnaques à l'abonnement déguisées en lampe torche. Sauf que voilà, le critère des applications qui n'attirent plus de clients laisse une marge d'interprétation énorme à Apple. Un petit développeur indépendant dont l'application de niche vivote pourrait se retrouver éjecté au même titre qu'une usine à clones, et personne ne sait où la barre sera placée. On aurait préféré des seuils précis plutôt qu'une formule vague. Bref, le ménage est bienvenu, la méthode l'est un peu moins.
La fin d'une vieille blague maison
Jusqu'à présent, la règle 4.3(b) des App Review Guidelines avait un côté potache. Apple y écrivait que l'App Store comptait déjà bien assez d'applications de pets, de rots, de lampe torche, de voyance, de rencontres, de jeux à boire et de Kama Sutra. La formule faisait sourire les développeurs depuis des années. Elle a disparu. La nouvelle version, publiée le 8 juin, est beaucoup plus sèche : ces applications sont maintenant qualifiées de
médiocres, de faible qualité ou bâcléeset
n'apportent aucune valeur à l'App Store. La sanction est écrite noir sur blanc, puisque des soumissions répétées de ce genre peuvent mener tout droit à une exclusion de l'Apple Developer Program. En clair, le compte développeur saute.
Six catégories placées sous conditions
Le texte ne s'arrête pas aux blagues de pets. Six catégories jugées bien établies passent sous conditions : rencontres, lampe torche, effets sonores, fonds d'écran, minuteurs simples et voyance. Pour elles, aucune nouvelle soumission ne sera acceptée sans une expérience réellement différente ou meilleure que l'existant. Plus surprenant, les applications déjà en ligne ne sont pas à l'abri. Apple prévient qu'elle pourra retirer celles qui ne sont ni mises à jour, ni améliorées, ou qui n'attirent plus de clients. Un minuteur qui dormait tranquillement sur le Store depuis 2019 peut donc disparaître du jour au lendemain, sans que son développeur ait rien changé.
La faute aux applications générées par IA
Ce durcissement n'arrive pas par hasard. Les outils de codage assistés par IA ont fait exploser le volume de soumissions, avec un bond de 84% du nombre de nouvelles applications en un an. Chaque semaine, Apple absorbe plus de 200 000 candidatures, pour un délai de validation moyen d'un jour et demi. Difficile de tenir la cadence quand n'importe qui peut générer un clone de calculatrice en dix minutes. La mise à jour du 8 juin retouche d'ailleurs deux autres règles. La 1.2 rappelle aux développeurs qu'ils sont responsables du contenu publié par leurs utilisateurs, sous peine de retrait. Et la 4.5.3 interdit d'utiliser les Live Activities pour du spam, du phishing ou des messages non sollicités. Oui, certains avaient transformé l'écran verrouillé de l'iPhone en panneau publicitaire.
On en dit quoi ?
Sur le papier, difficile de défendre les applications de rots. Un App Store moins encombré, c'est une recherche plus lisible et moins d'arnaques à l'abonnement déguisées en lampe torche. Sauf que voilà, le critère des applications qui n'attirent plus de clients laisse une marge d'interprétation énorme à Apple. Un petit développeur indépendant dont l'application de niche vivote pourrait se retrouver éjecté au même titre qu'une usine à clones, et personne ne sait où la barre sera placée. On aurait préféré des seuils précis plutôt qu'une formule vague. Bref, le ménage est bienvenu, la méthode l'est un peu moins.