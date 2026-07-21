Mais pourquoi l'ANFR fait retirer de la vente ce smartphone ?
Par Vincent Lautier - Publié le
L'Agence nationale des fréquences a demandé le retrait du Nubia Z70 Ultra, un smartphone vendu entre 500 et 700 euros en France. En cause, un niveau d'ondes absorbées par le corps trop élevé, au-dessus de la limite fixée par la réglementation européenne. Le vendeur doit rappeler tous les exemplaires déjà écoulés.
La décision est tombée le 16 juillet, après une mesure en laboratoire accrédité. Le coupable, c'est le DAS, pour débit d'absorption spécifique, qui indique la quantité d'ondes que votre corps absorbe quand le téléphone fonctionne collé à la peau. Sur le Nubia Z70 Ultra, l'ANFR a relevé un DAS membres de 4,923 watts par kilo, alors que la limite légale en Europe est fixée à 4 W/kg. Le dépassement concerne le DAS dit des membres, celui qui compte quand l'appareil est tenu en main ou glissé dans une poche contre le corps.
Concrètement, l'ANFR a demandé au distributeur, la société Golden Stream, de sortir le modèle des rayons et de rappeler les exemplaires déjà vendus. Les possesseurs d'un Z70 Ultra doivent se rapprocher de leur point de vente pour connaître la marche à suivre. Pour vérifier si vous êtes concerné, il faut regarder la version logicielle installée dans les paramètres, en l'occurrence la référence NebulaAIOS1.0.23MR_NX733J_GB. L'agence prévient qu'elle mènera des contrôles réguliers pour s'assurer que le smartphone a bien quitté tous les circuits de vente.
Il faut remettre les choses à leur place. Un DAS légèrement au-dessus du seuil ne veut pas dire que le téléphone est dangereux au sens strict, car les limites européennes intègrent déjà une large marge de sécurité. L'ANFR mène ce genre de vérifications toute l'année sur des modèles pris au hasard, et il n'est pas rare qu'un smartphone se fasse retirer ou réclame une mise à jour pour rentrer dans les clous. Le Nubia rejoint donc une liste déjà longue d'appareils épinglés pour la même raison.
Voir un téléphone à 500 euros dépasser la limite d'ondes n'a rien de rassurant sur le sérieux du constructeur, même si le dépassement reste modéré. Le système fonctionne plutôt bien, avec une agence qui mesure vraiment et fait rappeler les modèles hors clous. Reste que pour l'acheteur, se retrouver avec un smartphone retiré du marché quelques mois après l'avoir payé plein pot, c'est franchement rageant.
Un dépassement mesuré en laboratoire
La décision est tombée le 16 juillet, après une mesure en laboratoire accrédité. Le coupable, c'est le DAS, pour débit d'absorption spécifique, qui indique la quantité d'ondes que votre corps absorbe quand le téléphone fonctionne collé à la peau. Sur le Nubia Z70 Ultra, l'ANFR a relevé un DAS membres de 4,923 watts par kilo, alors que la limite légale en Europe est fixée à 4 W/kg. Le dépassement concerne le DAS dit des membres, celui qui compte quand l'appareil est tenu en main ou glissé dans une poche contre le corps.
Ce que doivent faire les acheteurs
Concrètement, l'ANFR a demandé au distributeur, la société Golden Stream, de sortir le modèle des rayons et de rappeler les exemplaires déjà vendus. Les possesseurs d'un Z70 Ultra doivent se rapprocher de leur point de vente pour connaître la marche à suivre. Pour vérifier si vous êtes concerné, il faut regarder la version logicielle installée dans les paramètres, en l'occurrence la référence NebulaAIOS1.0.23MR_NX733J_GB. L'agence prévient qu'elle mènera des contrôles réguliers pour s'assurer que le smartphone a bien quitté tous les circuits de vente.
Un contrôle de routine plus qu'une alerte sanitaire
Il faut remettre les choses à leur place. Un DAS légèrement au-dessus du seuil ne veut pas dire que le téléphone est dangereux au sens strict, car les limites européennes intègrent déjà une large marge de sécurité. L'ANFR mène ce genre de vérifications toute l'année sur des modèles pris au hasard, et il n'est pas rare qu'un smartphone se fasse retirer ou réclame une mise à jour pour rentrer dans les clous. Le Nubia rejoint donc une liste déjà longue d'appareils épinglés pour la même raison.
On en dit quoi ?
Voir un téléphone à 500 euros dépasser la limite d'ondes n'a rien de rassurant sur le sérieux du constructeur, même si le dépassement reste modéré. Le système fonctionne plutôt bien, avec une agence qui mesure vraiment et fait rappeler les modèles hors clous. Reste que pour l'acheteur, se retrouver avec un smartphone retiré du marché quelques mois après l'avoir payé plein pot, c'est franchement rageant.