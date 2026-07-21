Mais pourquoi l'ANFR fait retirer de la vente ce smartphone ?

On en dit quoi ?



Voir un téléphone à 500 euros dépasser la limite d'ondes n'a rien de rassurant sur le sérieux du constructeur, même si le dépassement reste modéré. Le système fonctionne plutôt bien, avec une agence qui mesure vraiment et fait rappeler les modèles hors clous. Reste que pour l'acheteur, se retrouver avec un smartphone retiré du marché quelques mois après l'avoir payé plein pot, c'est franchement rageant.