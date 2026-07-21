Un iPhone avec un écran XXL de 7 pouces en préparation ?

Un écran XXL

Une première rumeur sur la taille de l'écran

Qu’en penser ?



À près d’un an de sa présentation supposée, l’iPhone anniversaire continue d’alimenter les rumeurs. Apple expérimente manifestement plusieurs pistes avant de figer le design définitif de l’appareil, ce qui invite à la prudence. Néanmoins, l’idée d’un écran proche de 7 pouces paraît cohérente avec les ambitions prêtées à cette génération, qui pourrait constituer la plus importante refonte de l’iPhone depuis le modèle lancé pour ses dix ans.

Selon le leaker, généralement bien informé sur la chaîne d’approvisionnement chinoise,Selon lui, l’écran conserverait le même ratio d’affichage que celui de l’actuel iPhone 17 Pro Max, mais avec une diagonale légèrement supérieure.À ce stade, rien ne permet toutefois d’affirmer que cette dalle équipera bien le futur iPhone 20 Pro Max. Apple teste régulièrement plusieurs prototypes avant de faire son choix définitif.Le mois dernier,révélait déjà quePlusieurs sources évoquent un appareil au design radicalement différent, avec un écran bord à bord, du verre incurvé sur les quatre côtés et des bordures quasiment inexistantes. Il s'agirait pour elle devingt ans après le lancement du premier modèle en 2007.Jusqu’à présent, les indiscrétions concernant l’iPhone XX portaient principalement sur. C’est bien la première fois qu’une source crédible évoque une augmentation de la diagonale de l’écran. Si Apple valide effectivement ce prototype, l’iPhone anniversaire pourrait devenir le plus grand smartphone jamais commercialisé par la marque.Avant cette génération anniversaire, Apple devrait conserver les dimensions actuelles de ses modèles haut de gamme. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient conserver respectivement des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces, comme les actuels iPhone 17 Pro.La dernière évolution de taille remonte à la génération iPhone 16 Pro, lorsque les diagonales étaient passéespour le modèle Pro et, notamment grâce à des bordures plus fines.